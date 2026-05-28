Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Шаман, маньяк и маугли: премьера криминального сериала "После Фишера. Инквизитор" состоится на Wink 28 мая

Премьера продолжения популярной криминальной франшизы "Фишер" состоится 28 мая эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в восьмисерийной детективной драме "После Фишера. Инквизитор" (18+) исполнили Александр Петров, Юлия Снигирь и Полина Гухман. Также в сериале снимались Игорь Миркурбанов, Никита Павленко, Таисья Калинина, Баястан Колдошалы и другие. Режиссером-постановщиком нового сезона стала Ольга Френкель, автор идеи и сценария — Татьяна Арцеулова.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

События в третьей части "Фишера" разворачиваются в наше время. В маленьком алтайском городе на границе с тайгой находят тело дочери местного чиновника. Очень скоро становится ясно, что это убийство относится к нераскрытой серии преступлений знаменитого барнаульского маньяка. За расследование берутся местный опер Белова и следователь из Барнаула Терехов. Они понимают, что все версии и подсказки мистическим образом ведут к загадочной девушке-маугли, выросшей в тайге.

Одна из ключевых фишек сериала "После Фишера. Инквизитор" определена местом действия — события происходят в Алтайском крае. В отличие от предыдущих сезонов, искать истину будут не только сотрудники следственного комитета. Материализм и логика следователей вступят в соперничество с шаманскими обрядами и силами природы. Во время подготовки к съемочному процессу команда сериала отправилась в экспедицию на Алтай.

Ольга Френкель, режиссер-постановщик:

"Когда мы поехали на Алтай, я попросила познакомить нас со всеми шаманами, какие здесь есть. Нас привели к бабушке, живущей в одиноко стоящем аиле, — и в картине все осталось именно так. Более того, позже я нашла очень похожую актрису".

Новый сезон продолжает традиции популярной франшизы, сосредоточившись на психологическом анализе первопричин человеческой жестокости. При создании образа маньяка авторы проекта консультировались с психиатром-криминалистом, чтобы максимально достоверно передать мышление преступника. Толчком к созданию оригинальной истории послужил не конкретный человек, а общая атмосфера тайны вокруг нераскрытых преступлений в Барнауле начала нулевых.

Татьяна Арцеулова, сценарист:

"Мы стремились создать внутри вселенной "Фишера" что-то неожиданное, но в то же время сохранить ощущение трушности, нерва и остроты человеческих переживаний. Наш сезон — часть антологии, но при этом отдельное произведение на схожую тему".

Александр Петров, актер:

"В нашем сериале мне хотелось сделать другого персонажа, с другими красками, внутренним наполнением. Чтобы мой герой был ироничным, но при этом драматичным и даже трагичным. Терехов — современный молодой человек, эрудированный, у него все в порядке со вкусом, он отлично разбирается в технологиях, может цитировать классику, любит философию. Он совсем не похож на героя первых сезонов "Фишера" Бокова, но одно их объединяет точно — фанатичное отношение к профессии. А вот стили работы сильно отличаются".

Юлия Снигирь, актриса:

"Мне понравилась в сценарии тема столкновения рационального и логичного с природной стихией. Забавно: моя Оля Белова считает, что она отвечает за логику. Но, наверное, неправильно себя оценивает, и за этим очень любопытно наблюдать. Мне кажется, что у меня много общего с моей героиней, например, излишняя вспыльчивость и прямолинейность. Самой тяжелой для меня была сцена, которую снимали в глубокой пещере. Дело в том, что я очень боюсь закрытых пространств, а тут еще нужно было пройти до места съемки минут 15–20 по пояс в воде. У меня кружилась голова от страха, но я смогла себя преодолеть".

Полина Гухман, актриса:

"Мою героиню зовут Тонка, и она необычный подросток, девушка, которых не встретишь в повседневной жизни. Это как будто нулевой человек, как Адам и Ева. Она и есть природа. Очень интересная роль, я таких персонажей еще не играла".

Продолжение популярной франшизы войдет в линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Москва слезам не верит. Все только начинается", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие). За производство проекта отвечает кинокомпания "КЕЙСТОУН ПРОДАКШН" по заказу "НМГ Студии". Генеральные продюсеры — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук. 

Свыше 134 тыс. видеокамер "Ростелекома" и нейросеть обеспечат прозрачность ЕГЭ-2026

"Ростелеком" подготовил систему видеонаблюдения с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) для основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года. Провайдер смонтировал свыше 134,4 тыс. устройств в свыше 6 тыс. пунктах проведения экзаменов (ППЭ), обеспечив 100% охват экзаменационных помещений. Выпускные экзамены пройдут с 1 июня по 9 июля в 89 субъектах РФ и 91 зарубежном ППЭ в 54 странах мира.

