16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито Работа представила новый сервис зарплатной аналитики для соискателей

Читали: 5

В помощь соискателям Авито Работа запустила калькулятор "Знайте себе цену". Новый сервис зарплатной аналитики поможет кандидатам указать желаемую заработную плату согласно рыночной ситуации, так как размер заработной платы остается для соискателя основным фактором при выборе работодателя. По данным опроса Авито Работы¹, этот критерий отмечают в числе наиболее важных 51% россиян. Дополнительную уверенность при принятии решения дает знание рыночной зарплатной вилки.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

С помощью нового сервиса можно за несколько секунд оценить свой уровень зарплаты: достаточно ввести профессию, график, регион и размер текущего заработка, чтобы узнать рыночную вилку, рассчитанную на основе схожих предложений. Также сервис выдает подборку вакансий от проверенных работодателей, где выделены объявления, уровень зарплат в которых соответствует рыночному по оценке Авито.

Функция "Знайте себе цену" доступна через баннер на главной странице Авито Работы в приложении или на сайте по ссылке. Введенные пользовательские данные обезличены и используются только для расчета уровня зарплаты и сравнения с рыночными показателями.

"Сегодня соискателям особенно важно понимать, насколько их зарплатные ожидания соответствуют рынку. Мы видим, что ожидания продолжают расти: в I квартале 2026 года они увеличились на 17% год к году и достигли 70 882 руб/мес. При этом в ряде востребованных профессий кандидаты рассчитывают на значительно более высокий доход — например, бурильщики ожидают в среднем 186 527 руб/мес, водители-дальнобойщики — 178 813 руб/мес. На этом фоне сервис "Знайте себе цену" помогает быстро оценить свою стоимость на рынке, сравнить ожидания с актуальными предложениями работодателей и быстрее находить подходящие вакансии"— комментирует Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления Авито Работы.

¹ Опрос проведен сервисом "Авито Работа" среди 7 500 + работающих россиян, март 2026 

Версия для печати

В России и мире

Свыше 134 тыс. видеокамер "Ростелекома" и нейросеть обеспечат прозрачность ЕГЭ-2026

"Ростелеком" подготовил систему видеонаблюдения с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) для основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года. Провайдер смонтировал свыше 134,4 тыс. устройств в свыше 6 тыс. пунктах проведения экзаменов (ППЭ), обеспечив 100% охват экзаменационных помещений. Выпускные экзамены пройдут с 1 июня по 9 июля в 89 субъектах РФ и 91 зарубежном ППЭ в 54 странах мира.

Авито Работа представила новый сервис зарплатной аналитики для соискателей

В помощь соискателям Авито Работа запустила <a href="https://www.avito.ru/job/salary-analytics-landing" target="_blank">калькулятор "Знайте себе цену"</a>. Новый сервис зарплатной аналитики поможет кандидатам указать желаемую заработную плату согласно рыночной ситуации, так как размер заработной платы остается для соискателя основным фактором при выборе работодателя. По данным опроса Авито Работы¹, этот критерий отмечают в числе наиболее важных 51% россиян. Дополнительную уверенность при принятии решения дает знание рыночной зарплатной вилки.

Культура и стиль

"Рыцари Сорока Островов" разоблачат зло — начались съемки фантастического сериала для Wink

Стартовали съемки сериала по мотивам книги писателя-фантаста Сергея Лукьяненко <a href="https://wink.ru/series/rytsari-soroka-ostrovov-year-2026" target="_blank">"Рыцари Сорока Островов"</a> (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Режиссером стал Ким Дружинин ("Злые люди", "28 панфиловцев" и другие). В ролях Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова и многие другие. Родителей главных персонажей сыграют Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова.

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт 30 апреля: Wink объявил дату премьеры "Первой ракетки"

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

Люди

Цифровые гении прикладной информатики рождаются в стенах ПГУТИ

Спрос на специалистов, которые умеют не только видеть, но и показывать, сегодня зашкаливает. Эксперты уверены, что за такими профессионалами будущее. О том, как из вчерашних школьников в ПГУТИ растят настоящую армию цифровых героев, рассказала доцент кафедры прикладной информатики ПГУТИ, кандидат экономических наук Ольга Черных.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

В Самаре возле Речного вокзала появится ярмарочный комплекс "под старину"

Около деревянной башни, находящейся в районе пересечений улиц Водников и Кутякова в Самаре, обустроят площадку под проект "Живая история: князь Засекин и врата в Дикое поле". Это следует из опубликованного мэрией проекта постановления, в соответствии с которым планируется внести изменения в концепцию проекта туристского кода центра города.

Он и она