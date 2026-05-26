Авито Работа представила новый сервис зарплатной аналитики для соискателей

С помощью нового сервиса можно за несколько секунд оценить свой уровень зарплаты: достаточно ввести профессию, график, регион и размер текущего заработка, чтобы узнать рыночную вилку, рассчитанную на основе схожих предложений. Также сервис выдает подборку вакансий от проверенных работодателей, где выделены объявления, уровень зарплат в которых соответствует рыночному по оценке Авито.

Функция "Знайте себе цену" доступна через баннер на главной странице Авито Работы в приложении или на сайте по ссылке. Введенные пользовательские данные обезличены и используются только для расчета уровня зарплаты и сравнения с рыночными показателями.

"Сегодня соискателям особенно важно понимать, насколько их зарплатные ожидания соответствуют рынку. Мы видим, что ожидания продолжают расти: в I квартале 2026 года они увеличились на 17% год к году и достигли 70 882 руб/мес. При этом в ряде востребованных профессий кандидаты рассчитывают на значительно более высокий доход — например, бурильщики ожидают в среднем 186 527 руб/мес, водители-дальнобойщики — 178 813 руб/мес. На этом фоне сервис "Знайте себе цену" помогает быстро оценить свою стоимость на рынке, сравнить ожидания с актуальными предложениями работодателей и быстрее находить подходящие вакансии", — комментирует Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления Авито Работы.

¹ Опрос проведен сервисом "Авито Работа" среди 7 500 + работающих россиян, март 2026