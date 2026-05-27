Авито Авто: средний рейтинг профессионального продавца на площадке достиг 4 баллов и выше

Мероприятие объединило почти 4 тыс. участников в онлайн и офлайн форматах, чтобы обсудить ключевые трансформации вторичного авторынка: текущее состояние, цифровизацию, роль репутации продавца и изменение поведения покупателей. Эксперты назвали главным итогом встречи рост уровня сервиса и лояльности: за последние годы рейтинг профессиональных продавцов на платформе вырос на 33%, а уровень лояльности покупателей — на четверть.

Авито Авто регулярно проводит конференции для профессиональных продавцов по всей России, чтобы поддерживать диалог с сообществом и совместно искать решения актуальных задач. Ключевыми спикерами мероприятия выступили Сергей Хахулин, директор бизнес-направления "Профессиональные продавцы" в Авито Авто, Гаджи Курбанов, руководитель направления стратегических инициатив и партнерств "Авито Авто" и сооснователь Haraba и "Автохаб", Елена Лисовская Лиса, автоблогер и основатель автосалона "Лиса Рулит", Чип Перри, основатель AutoTrader — первого в мире автомобильного классифайда, и другие эксперты.

"На собственном примере могу сказать, что такие мероприятия очень ценны для индустрии: только за последние полчаса я познакомилась с пятью полезными для себя профессиональными продавцами. Мы обменялись телефонами, обсудили интересные новости рынка — с кем-то из них мы точно будем работать. И так здесь целый день: люди знакомятся, общаются, делятся опытом. Такая конференция — отличная история для людей, работающих в одном бизнесе. Кажется, что с одной стороны они друг для друга конкуренты, но с другой стороны, всегда найдется тема для диалога или точки для взаимовыгодного сотрудничества", — комментирует Елена Лисовская.

В рамках конференции эксперты Авито Авто поделились актуальной аналитикой рынка и выделили несколько ключевых трендов. Среди них — рост спроса на автомобили от профессиональных продавцов в 2026 году — в апреле он оказался на 16% выше, чем в январе. Среди их предложений стали чаще (на 10%) встречаться машины не старше 3 лет, в том числе за счет расширения присутствия китайских автомобилей: их доля в "стоке" выросла с 2,4% в начале 2023 года до 4,9% в 2026-м. В результате средний возраст машин в портфеле профессионалов оказался на два года меньше, чем у частных продавцов. Средняя цена автомобиля в этом сегменте составила 1,5 миллиона рублей.

За последние шесть месяцев аналитики зафиксировали ускорение прироста количества профессиональных продавцов на платформе: их стало на 7% больше, хотя год назад динамика была на 3 п. п. хуже. Однако 60% представителей этого сегмента рынка — продавцы, которые работают в этом бизнесе уже более 5 лет.

Вместе с ростом числа профессионалов на Авито Авто, растет и качество их сервиса: средний рейтинг продавца вырос на 33% за последние 4 года, сейчас он выше 4 баллов. Один из драйверов такой динамики — стремление работать с автомобилями с прозрачной и честной историей: согласно данным Автотеки, среди предложений от профессиональных продавцов заметно чаще, чем у собственников (в среднем на 10%) встречаются экземпляры с положительными рекомендациями ИИ в отчете.

"Я на рынке уже довольно давно и наблюдаю, как каждый год мнение касательно профессиональных продавцов меняется в лучшую сторону. Потому что как раз такие конференции, а также желание меняться, становиться сильнее и лучше, безусловно, положительно сказываются на отношение людей. Мне кажется, что все мы — крупные игроки как, например, Авито, автодилеры, профессиональные продавцы — движемся в правильном направлении", — комментирует Алексей Соловьев, профессиональный продавец и основатель Alexey_avto.

Корректно составленные объявления, прохождение проверок и прозрачная коммуникация с покупателями позволяют выйти на "зеленый" уровень сервиса на платформе. Это, в свою очередь, ведет к более частому появления в выдаче и росту количества просмотров (рост рейтинга коррелирует с ростом числа контактов с профессиональными продавцами — на 20%) и сказывается на решении о покупке.

Как итог — повышение качества сервиса привело к тому, что выросло доверие к самому статусу продавца: исследование Авито Авто показало, что большинство покупателей (51%) готовы приобретать машину у профессионала — это почти на четверть больше, чем 2 года назад. При этом наличие отметки "Надежный партнер" увеличивает готовность к сделке еще на 4 п. п. Лояльность подтверждается и скоростью продажи машин такими продавцами: срок экспозиции вдвое меньше, чем у собственников.

Вместе с этим спикеры отмечают активный переход на цифровые каналы коммуникации, как среди покупателей, так и среди продавцов. Так, доля чатов в контактах с профессиональными продавцами выросла с 51% в 2023 году до 63% в 2026-м, а количество звонков за тот же период увеличилось почти на 50%. Сами продавцы стали внимательнее относиться к клиентам: доля неотвеченных чатов и звонков снизилась за этот же период на 40%.

Авито со своей стороны внедряет ИИ-инструменты, которые направлены на цифровизацию процессов и рост эффективности работы продавцов. Такие сервисы анализируют звонки, оценивают качество диалогов, подсвечивают "серые зоны", тем самым помогая улучшать клиентский сервис. Кроме того, платформа помогает продавцу видеть "горячего" покупателя прямо в чатах, чтобы активнее работать с теми, кто готов к сделке. Для этого алгоритмы оценивают поведение покупателя: какие марки и в каком ценовом сегменте он ищет, какие автомобили добавляет в избранное, сколько времени проводит в карточке объявления.

"За семь лет конференция Haraba выросла из встречи энтузиастов в главную площадку для тех, кто строит бизнес на перепродаже автомобилей. Рынок меняется быстро, особенно сейчас, поэтому мы собираем профессиональных продавцов, дилеров и экспертов, чтобы честно обсудить, что действительно работает и как на эти изменения реагировать. Мы слышим рынок — и меняемся вместе с ним: прямая обратная связь, которую здесь получаем, помогает нам создавать новые инструменты и улучшать сервис — как для профессионалов, так и для частных пользователей", — отмечает Сергей Хахулин, директор бизнес-направления "Профессиональные продавцы" в Авито Авто.