16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Свыше 134 тыс. видеокамер "Ростелекома" и нейросеть обеспечат прозрачность ЕГЭ-2026

Читали: 10

"Ростелеком" подготовил систему видеонаблюдения с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) для основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года. Провайдер смонтировал свыше 134,4 тыс. устройств в свыше 6 тыс. пунктах проведения экзаменов (ППЭ), обеспечив 100% охват экзаменационных помещений. Выпускные экзамены пройдут с 1 июня по 9 июля в 89 субъектах РФ и 91 зарубежном ППЭ в 54 странах мира.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Для повышения объективности и прозрачности экзаменационного процесса "Ростелеком" также применяет технологию анализа поведения, основанную на алгоритмах искусственной нейронной сети. Система настроена на обнаружение подозрительного поведения участников экзамена — использования средств связи и шпаргалок, а также выноса из аудитории контрольно-измерительных материалов. В режиме реального времени нейросеть будет обрабатывать данные из 300 аудиторий и архивные записи из 1 000 классов в день.

Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения "Смотри ЕГЭ". Доступ к нему получат аккредитованные специалисты и общественные наблюдатели. Видеозаписи ЕГЭ-2026 будут храниться в центрах обработки данных "Ростелекома", географически распределенных по территории России и оснащенных новейшими системами защиты от хакерских атак, до 1 марта 2027 года. Для повышения надежности данные также записываются на жесткий диск или локальную карту памяти, установленные в каждой видеокамере.

Анзор Музаев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки:

"ЕГЭ — это беспрецедентная по своему масштабу процедура, в этом году на экзамены зарегистрировано около 750 тысяч человек. Видеонаблюдение на ЕГЭ — это гарантия честности и равных условий для каждого выпускника. Наша задача — создать такую среду, в которой каждый выпускник сможет спокойно и уверенно продемонстрировать свои знания, а общество — доверять результатам".

Валерий Ермаков, заместитель президента — председателя правления "Ростелекома":

"На протяжении 12 из 25 лет существования ЕГЭ "Ростелеком" ведет видеонаблюдение во время экзаменов. За эти годы мы убедились: наша система вместе с технологиями ИИ — неотъемлемая часть честного экзамена. В этом году во время досрочного этапа наша нейросеть в реальном времени выявила нарушение, и благодаря оперативному реагированию модератора портала видеонаблюдения "Смотри ЕГЭ" и сотрудников ППЭ участник был немедленно отстранен от экзамена. Этот случай показывает эффективность циклической верификации: нейросеть выявляет нарушение, люди его подтверждают, администрация принимает решение. Когда на одном экзамене одновременно находятся сотни тысяч выпускников в разных часовых поясах, человеческий надзор становится физически невозможен. Только видеонаблюдение в сочетании с нейросетевыми алгоритмами способны обеспечить объективность, прозрачность и равные условия для всех участников экзамена".

В аудиториях, расположенных в отдаленных регионах РФ, будет вестись запись, которая сразу после окончания экзамена с помощью специального ПО попадет на портал видеонаблюдения. Для работы системы видеонаблюдения в таких регионах будут задействованы спутниковые каналы связи, организованные при участии федерального оператора спутниковой связи "РТКОММ" (дочерняя компания "Ростелекома").

Сергей Ратиев, генеральный директор "РТКОММ":

"РТКОММ" предоставляет защищенные спутниковые каналы связи для работы системы видеонаблюдения за ходом ЕГЭ в школах труднодоступных районов страны. Такое решение помогает создать равные условия для выпускников из отдаленных населенных пунктов и региональных центров — прозрачность и объективность экзаменационного процесса теперь не зависят от местоположения школы. В 2026 году трансляция по спутниковой связи будет вестись из более чем 460 образовательных учреждений в 21 регионе Дальневосточного, Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Центрального федеральных округов".

Круглосуточную сервисную поддержку портала "Смотри ЕГЭ", а также бесплатную горячую линию для его пользователей обеспечит "Ростелеком Контакт-центр". В течение всего экзаменационного периода операторы будут консультировать аккредитованных наблюдателей и аналитиков, сотрудников Федерального центра тестирования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, а также представителей органов исполнительной власти, включая министров образования субъектов РФ. Компания также помогает с рекомендациями по подключению зарубежных пунктов в странах СНГ.

Александр Святец, генеральный директор "Ростелеком Контакт-центра":

"ЕГЭ — это не только экзамен для выпускников, но и серьезный тест всей системы видеонаблюдения "Ростелекома" на слаженность работы. За более чем десять лет мы выработали четкий алгоритм: постоянное повышение квалификации операторов контакт-центра, круглосуточная готовность с марта по сентябрь и оперативная реакция на любой запрос участников. С запуска портала и горячей линии 24 февраля 2026 года по настоящий момент мы уже обработали свыше 16 тысяч входящих звонков и 1,5 тысячи писем. Каждый контакт — это возможность предотвратить проблему на экзамене. Горячая линия продолжит работать до завершения всех экзаменационных процедур, потому что поддержка участников — это часть экосистемы честного ЕГЭ".

Система видеонаблюдения "Ростелекома" построена на базе защищенных высокоскоростных каналов связи и состоит из цифровых IP-видеокамер с широким углом обзора, высоким разрешением видео и качественным звуком, а также коммутатора доступа, антивандального шкафа и источника бесперебойного питания, время автономной работы которого составляет не менее 20 минут. Камеры установлены в аудиториях и местах печати, сканирования и сортировки экзаменационных материалов. Они фиксируют ход проведения ЕГЭ, но не ведут съемку персональных данных и ответов участников. Камеры видеонаблюдения установлены также в 252 региональных центрах обработки информации (РЦОИ), где проводится обработка экзаменационных материалов и проверка работ экспертами предметных комиссий.

В дни проведения экзаменов специалисты "Ростелекома" будут круглосуточно следить за работой системы видеонаблюдения, осуществлять техническую поддержку портала онлайн-трансляций и его защиту от DDoS-атак.

Досрочный период ЕГЭ, завершившийся 20 апреля 2026 года, прошел в штатном режиме без технологических сбоев. За проведением экзаменов наблюдало свыше 3 тыс. камер видеонаблюдения "Ростелекома"

Версия для печати

В России и мире

Свыше 134 тыс. видеокамер "Ростелекома" и нейросеть обеспечат прозрачность ЕГЭ-2026

"Ростелеком" подготовил систему видеонаблюдения с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) для основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года. Провайдер смонтировал свыше 134,4 тыс. устройств в свыше 6 тыс. пунктах проведения экзаменов (ППЭ), обеспечив 100% охват экзаменационных помещений. Выпускные экзамены пройдут с 1 июня по 9 июля в 89 субъектах РФ и 91 зарубежном ППЭ в 54 странах мира.

Авито Работа представила новый сервис зарплатной аналитики для соискателей

В помощь соискателям Авито Работа запустила <a href="https://www.avito.ru/job/salary-analytics-landing" target="_blank">калькулятор "Знайте себе цену"</a>. Новый сервис зарплатной аналитики поможет кандидатам указать желаемую заработную плату согласно рыночной ситуации, так как размер заработной платы остается для соискателя основным фактором при выборе работодателя. По данным опроса Авито Работы¹, этот критерий отмечают в числе наиболее важных 51% россиян. Дополнительную уверенность при принятии решения дает знание рыночной зарплатной вилки.

Культура и стиль

"Рыцари Сорока Островов" разоблачат зло — начались съемки фантастического сериала для Wink

Стартовали съемки сериала по мотивам книги писателя-фантаста Сергея Лукьяненко <a href="https://wink.ru/series/rytsari-soroka-ostrovov-year-2026" target="_blank">"Рыцари Сорока Островов"</a> (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Режиссером стал Ким Дружинин ("Злые люди", "28 панфиловцев" и другие). В ролях Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова и многие другие. Родителей главных персонажей сыграют Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова.

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт 30 апреля: Wink объявил дату премьеры "Первой ракетки"

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

Люди

Цифровые гении прикладной информатики рождаются в стенах ПГУТИ

Спрос на специалистов, которые умеют не только видеть, но и показывать, сегодня зашкаливает. Эксперты уверены, что за такими профессионалами будущее. О том, как из вчерашних школьников в ПГУТИ растят настоящую армию цифровых героев, рассказала доцент кафедры прикладной информатики ПГУТИ, кандидат экономических наук Ольга Черных.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

В Самаре возле Речного вокзала появится ярмарочный комплекс "под старину"

Около деревянной башни, находящейся в районе пересечений улиц Водников и Кутякова в Самаре, обустроят площадку под проект "Живая история: князь Засекин и врата в Дикое поле". Это следует из опубликованного мэрией проекта постановления, в соответствии с которым планируется внести изменения в концепцию проекта туристского кода центра города.

Он и она