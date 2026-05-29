"Ростелеком" обеспечил интернетом самарский медцентр "Матрёшка Плаза"

Специалисты провайдера организовали выделенный канал пропускной способностью до 50 Мбит/с и установили 25 Wi-Fi-точек. Бесшовная сеть покрывает всю полезную площадь комплекса — кабинеты и зоны отдыха. Авторизация осуществляется через СМС, портал "Госуслуги" или по звонку на номер 8 800.

Анастасия Толочная, директор по работе с корпоративным и государственным сегментом Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Мы развернули гостевой беспроводной интернет в трехэтажном здании площадью свыше 1 400 квадратных метров. Точки доступа размещены с учетом нагрузки на сеть. Созданное бесшовное Wi-Fi-покрытие обеспечивает пользователям стабильное соединение при перемещении по медцентру. "Ростелеком" работает с различными организациями, включая компании малого и среднего бизнеса. В числе наиболее востребованных услуг в корпоративном сегменте — Wi-Fi для гостей, видеонаблюдение и IP-телефония".

Елена Наумова, главный врач медицинского центра "Матрёшка Плаза":

"Ежедневно в клинику приходит до 500 посетителей, большинство из них пользуются смартфонами. Мы стремимся сделать ожидание приема врача комфортнее, поэтому обратились в "Ростелеком" для подключения Wi-Fi с авторизацией. Теперь пациенты могут выходить в интернет даже при отсутствии мобильной связи".

В личном кабинете гостевого Wi-Fi владелец бизнеса видит статистику посещений, пиковые нагрузки, среднюю продолжительность сессии. Страницу авторизации заказчик может использовать как рекламную площадку: размещать баннеры, новости, акционные предложения.

