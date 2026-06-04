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Авито: жители ПФО считают аптечку самой необходимой вещью в дороге

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В первую очередь жители Приволжского федерального округа берут в поездку практичные вещи: дорожную аптечку отметили 65% респондентов. На втором месте — зарядное устройство (53%). Далее идут солнцезащитный крем (41%), наушники (41%) и пауэрбанк (40%). Авито Путешествия и Авито Реклама опросили 10 тыс. россиян, чтобы узнать, какие вещи окажутся в чемоданах первыми.

Большинство жителей ПФО уже думают о будущих поездках: 66% не исключают путешествие в ближайшие шесть месяцев, а каждый восьмой (12%) уже забронировал отдых.

Вещи первой необходимости у путешественников складываются вокруг нескольких базовых потребностей: быть на связи, чувствовать себя спокойно и быть готовыми к разным ситуациям. Так, для большинства респондентов важно всегда оставаться на связи: 63% участников опроса назвали заряженный телефон и стабильный интернет главными условиями комфортного путешествия. Для трети опрошенных важны аптечка и необходимые лекарства (34%), а для 28% — одежда для разной погоды.

Сборы к поездке обычно не превращаются в долгий процесс. Большинство жителей Приволжского федерального округа (75%) собирают чемодан или рюкзак меньше чем за день до поездки. В среднем на это уходит около 3 часов.

Перед поездкой жители Приволжского федерального округа готовы тратить в среднем около 9 тыс. рублей на необходимые покупки — в эту сумму входят аксессуары, косметика и лекарства.

Опрос также показал, что онлайн-реклама влияет на выбор товаров для путешествий: 36% респондентов отметили, что время от времени обращают на нее внимание. Чаще всего это происходит уже в момент, когда человек ищет нужные вещи. Чаще всего подходящую рекламу товаров для путешествий пользователи замечают на сайтах с объявлениями и маркетплейсах — их отметили 43% опрошенных. На втором месте — социальные сети (33%).

"Планирование путешествия формирует спрос не только на жилье и билеты, но и на товары, которые необходимы в дороге и на отдыхе. Для продавцов это возможность работать с аудиторией за пределами туристической категории и показывать ей релевантные предложения в смежных сегментах. По данным исследования, среди площадок, где онлайн-реклама влияет на выбор товаров для поездки, лидируют сайты с объявлениями  их отметили 43% опрошенных. Это говорит о том, что реклама здесь показывается максимально целевой аудитории с учетом ее интересов и потребностей", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.

"Сборы в поездку хорошо показывают, что для россиян комфорт в путешествии складывается из простых, но важных вещей. Даже если поездка короткая, правильный багаж помогает чувствовать себя спокойнее и быстрее переключиться на отдых. При этом дополнительный комфорт создают не только вещи в чемодане, но и само размещение: например, квартиры и дома, где есть всё необходимое для привычной жизни — кухня, бытовая техника, отдельные комнаты и пространство для отдыха. Такой формат особенно удобен для семейных поездок, путешествий с детьми или отдыха с друзьями", — комментирует коммерческий директор Авито Путешествий Владислава Сакина.

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