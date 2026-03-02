16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В озябший мир придет весна: Wink представляет согревающие мартовские премьеры

Читали: 6

Афиша мартовских премьер видеосервиса Wink впечатляет разнообразием, словно погода в первый весенний месяц. Внутри как продолжение полюбившихся хитов, так и предчувствие новых киновпечатлений. Теплые семейные, легкие комедийные, яркие романтичные или немного леденящие кровь истории помогут встретить весну в хорошем настроении и тонусе.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Wink начинает весну с любви. Именно она — в центре нового сериала из линейки Wink Originals "Гордость" (16+). Главная героиня Алана (Алана Чочиева) строит гастрономическую карьеру повара в столичном ресторане. Но отец мечтает выдать ее замуж и требует, чтобы девушка вернулась домой в Осетию. Алана придумывает "рецепт": привезти заведомо "неудачного" жениха из Москвы на родину, чтобы отец его отверг. Случайным кандидатом становится Макс (Алексей Онежен) — бармен-мечтатель, оставшийся без жилья после ссоры с родителями. Он соглашается участвовать в брачной авантюре, даже не подозревая о последствиях. Показ этой романтической комедии стартует в видеосервисе 5 марта.

В первый весенний месяц выходит еще один сериал из линейки Wink Originals — продолжение истории четырех друзей-решал из 1990-х, которые волею случая оказываются в настоящем времени. События в "Отмороженных 2" (18+) разворачиваются спустя три года. Что изменилось за это время? Фил (Влад Коноплёв) и Нейман (Даниил Спиваковский) по счастливой случайности оказываются размороженными и пускаются в бега. Ноль (Ян Цапник) купил себе кресло депутата и успел осложнить жизнь всем друзьям Фила. Но прежними остались искренность, ностальгический юмор и харизматичные герои. Сериал уже доступен в видеосервисе.

Какой зритель не мечтает заглянуть на съемочную площадку? Wink дает такую возможность! Правда, площадка не совсем стандартная. Комедийный сериал телеканала ТНТ "Мотай!" (16+) расскажет про тюремную киностудию, которая запускает съемки местных блокбастеров в условиях ограниченной свободы. В центре сюжета — начальник колонии в глухой тайге Тимофей Назаров (Дмитрий Колчин), который мечтает вырваться в столицу и делает ставку на кино. В его распоряжении уже есть лучшие кадры, ведь среди новых заключенных оказался известный московский режиссер Матвей Селюжицкий (Константин Крюков), который получает кличку Мотор и начинает переснимать культовые голливудские боевики. Результат этих съемок уже доступен зрителям.

Среди отечественных новинок, которые видеосервис Wink подготовил для зрителей в марте, — сразу два проекта телеканала СТС. Главный герой комедийного сериала "Цезарь" (16+) Геша (Михаил Трухин) — ничем не примечательный охранник и глава обычной семьи. Окружающие над ним постоянно подрунивают, и Гешу не покидает ощущение, что он не добился ничего стоящего. Однако самооценка его меняется, когда он узнает о своем прадедушке, полковнике Цезаре. Ничего, что ударение в звучной фамилии падает на второй слог, Геша уверен, что он — потомок того самого знаменитого римлянина. А значит, теперь и его ждут великие дела. Во втором сезоне фантастического сериала "Граница миров" (16+) сотрудники одноименной секретной службы сталкиваются с новыми вызовами и начинают большое расследование: границу пересекает неизвестное существо, гипнотизирующее всех на своем пути. Трудностей добавляют и личные проблемы: Людмила Николаевна (Анна Снаткина) внезапно получает новое тело, а Лёха (Даня Киселёв) проходит необычную трансформацию и встречает вампиршу, которая претендует на его сердце.

География мартовских премьер охватывает и зарубежные новинки. Зрители увидят нашумевший психологический триллер "Горничная" (18+). Бывшая заключенная Милли (Сидни Суини) устраивается горничной в богатый дом Винчестеров, где сталкивается с истеричной хозяйкой Ниной (Аманда Сейфрид) и обаятельным мужем Эндрю (Брэндон Скленар), но вскоре понимает, что за безупречным фасадом скрываются опасные тайны, а роли жертвы и агрессора постоянно меняются. К тому же собственное прошлое тоже посылает ей сигналы, от которых становится жутко.

Больше саспенса добавит триллер "Возвращение в Сайлент Хилл" (18+). Спустя 20 лет после первой экранизации психологический хоррор Кристофа Гана возвращается к культовой франшизе. Таинственное письмо от умершей возлюбленной зовет Джеймса Сандерленда (Джереми Ирвин) обратно в Сайлент Хилл — город, где реальность переплетается с кошмарами. Спустившись на его туманные и измененные улицы, Джеймс сталкивается с чудовищами, ужасами прошлого и собственными внутренними страхами, постепенно раскрывая пугающую правду о событиях, которые его сломали. Картина доступна в видеосервисе Wink с 3 марта.

Перевести дух позволит фильм американского классика Джима Джармуша "Отец, мать, сестра, брат" (18+). Три новеллы, входящие в него, исследуют сложные, отстраненные отношения между взрослыми детьми и родителями. Сын и дочь отправляются к одинокому отцу, живущему в американской глубинке, надеясь наконец-то поговорить по-душам. Две сестры приезжают в Дублин к матери-писательнице, чья внутренняя отстраненность давно стала стеной между ними. А взрослые близнецы возвращаются в парижскую квартиру, где провели детство, чтобы попрощаться с прошлым. Традиционно Джармуш собрал в своей картины любимых артистов, среди которых — Том Уэйтс, Адам Драйвер, Шарлотта Рэмплинг и Кейт Бланшетт. Фильм доступен с 3 марта.

Ну, а идеальной историей для всей семьи станет премьера анимационного фильма "Кролецып и Сурок Времени" (6+). Главный герой Кролецып — наполовину кролик, наполовину цыпленок — отправляется в новое путешествие со своими друзьями, скунсихой Мэг и черепахой Эйб. Компания находит легендарный артефакт и расшифровывает с его помощью древнюю карту, которая приведет их в место, способное изменить мир. Мультфильм уже можно посмотреть на Wink. 

Версия для печати

В России и мире

"Ростелеком" представил "умную экосистему" безопасности на производстве

В рамках ежегодного конкурса "Вместе в цифровое будущее" состоялась онлайн-встреча, посвященная тому, как цифровые технологии меняют подход к охране труда. Эксперты обсудили практические решения и их применение на предприятиях. Инициатором выступил "Ростелеком", а ключевым спикером стал Максим Кретинин, руководитель направления промышленной безопасности проектного офиса компании.

Новые идеи, добрые дела и блины: в Самаре состоялись заседание регионального представительства НСКВ и благотворительная акция

На площадке благотворительного фонда "Личное участие" прошла рабочая встреча регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Представители крупнейших компаний региона обсудили изменения в профильном законодательстве, наметили планы на год и провели совместную масленичную благотворительную акцию, собрав 200 продуктовых наборов для нуждающихся.

Культура и стиль

В озябший мир придет весна: Wink представляет согревающие мартовские премьеры

Афиша мартовских премьер видеосервиса Wink впечатляет разнообразием, словно погода в первый весенний месяц. Внутри как продолжение полюбившихся хитов, так и предчувствие новых киновпечатлений. Теплые семейные, легкие комедийные, яркие романтичные или немного леденящие кровь истории помогут встретить весну в хорошем настроении и тонусе.

"Гордость" и любовь в Северной Осетии — 5 марта на Wink премьера комедийного сериала с кавказским колоритом

Премьера восьмисерийной романтической комедии <a href="https://wink.ru/series/gordost-year-2026" target="_blank">"Гордость"</a> (16+) состоится 5 марта эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Сериал производства "Студии Видеопрокат" Сергея Бондарчука при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и "НМГ Студии" снова про вечную тему любви, которой приходится преодолевать предрассудки и находить гармонию между традициями и правом на личный выбор. Съемки проекта прошли в самых живописных местах Северной Осетии — Фиагдонском ущелье, Нижнем Унале, Владикавказе, а также в Москве.

Люди

Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского

24 февраля в Москве состоялась торжественная церемония вручения ведомственной медали имени Александра Твардовского. Награды деятелям культуры вручила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Жительнице Самары вынесли приговор за то, что она избила чужой BMW детским самокатом

В мае в полицию обратился житель Волжского района, который сообщил, что неизвестная повредила BMW 320i, припаркованный возле дома на ул. Челышевской в Южном городе. Собственник автомобиля оценил причиненный ему ущерб в 355 тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Кошелек

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она