16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Бураку Озчивиту собрали на Авито образы для московской премьеры

Читали: 15

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по своим ролям в крупных турецких сериалах "Великолепный век", "Основание: Осман", "Чёрная любовь", посетит Москву 2 марта с премьерой спектакля "Самая красивая девушка Стамбула".

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

В планах у актера посетить в Москве два мероприятия: афтерпати после спектакля и утреннюю пресс-конференцию. На оба выхода образы мировой кинозвезде подобрала Ксения Собчак на Авито.

"Самая красивая девушка Стамбула — это история, в которой каждый зритель может узнать часть себя. Сцена — особое место, где эмоции рождаются прямо в моменте и становятся общими для актёра и зала. Мы рассказываем простую, но очень искреннюю историю о любви, надежде и человеческих чувствах. И каждый вечер эта история звучит немного по-новому благодаря энергии зрителей", — поделился Бурак Озчивит.

Для составления образа Ксения Собчак использовала винтажные и ресейл вещи премиум- и High Fashion-брендов, найденные на Авито. Для пресс-конференции были использованы кашемировый пиджак и вельветовые брюки, а также трикотажная водолазка культовых итальянских брендов. Для вечернего образа был подобран более смелый лук, ярким акцентом которого стала брутальная кожаная куртка всемирно известного японского дизайнера. Образ дополнили джинсы, белое поло и смелые аксессуары. Стоимость образов составила 680 тыс. рублей, что вышло практически на 50% дешевле, чем стоимость аналогичных товаров из бутика.

"Создание модного образа — это сложный процесс: нужно не просто разбираться в брендах, но учитывать современные тренды, специфику мероприятия и, конечно же, личный стиль человека, который становится его узнаваемым почерком. В случае с Бураком Озчивитом акцент был сделан на привычном ему стиле: маскулинные вещи с хорошим кроем, акцент на качественных материалах и сдержанные цвета, знакомые нам по его гардеробу. При этом нам удалось найти по-настоящему редкие предметы, например, брутальную куртку с типичным японским интеллектуальным акцентом в стиле деконструктивизма", — подчеркнула Ксения Собчак.

"Неспроста образ для Бурака Озчивита был собран именно из уникальных вещей. Сегодня ресейл окончательно закрепился как один из мировых модных трендов: звёзды всё чаще появляются на красных дорожках и крупных светских событиях в архивных образах, показывая, что стиль строится не на новизне вещей, а на их редкости, качестве и осознанном подходе к моде. Ресейл не только делает мировую моду доступной и демократичной, но и дает возможность найти по-настоящему уникальные товары, которые не найти в широком ассортименте, например, вещи из лимитированных коллекций. Выбранные Ксенией Собчак образы идеально подходят Бураку Озчивиту, и при этом дополняют его индивидуальный стиль", — комментирует Алексей Гевлич, директор бизнес-направления Lifestyle в Авито.

Моноспектакль "Самая красивая девушка Стамбула" — первая театральная работа режиссера Чагры Шенсоя, известного по ролям в популярных исторических сериалах "Основание: Осман" и "Воскресший Эртугрул". В центре сюжета — история автомеханика Октая, который находит отражение собственной жизни в сломанной машине и в женщине, которую он называет "самой красивой девушкой Стамбула". Это история о попытке сохранить достоинство, когда внутри все горит, и о человеке, живущем в тени большого города, но не теряющем способности любить. Спектакли пройдут 2 марта в Москве, 20 марта в Казани и 24 марта в Санкт-Петербурге. 

Версия для печати

В России и мире

"Ростелеком" представил "умную экосистему" безопасности на производстве

В рамках ежегодного конкурса "Вместе в цифровое будущее" состоялась онлайн-встреча, посвященная тому, как цифровые технологии меняют подход к охране труда. Эксперты обсудили практические решения и их применение на предприятиях. Инициатором выступил "Ростелеком", а ключевым спикером стал Максим Кретинин, руководитель направления промышленной безопасности проектного офиса компании.

Новые идеи, добрые дела и блины: в Самаре состоялись заседание регионального представительства НСКВ и благотворительная акция

На площадке благотворительного фонда "Личное участие" прошла рабочая встреча регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Представители крупнейших компаний региона обсудили изменения в профильном законодательстве, наметили планы на год и провели совместную масленичную благотворительную акцию, собрав 200 продуктовых наборов для нуждающихся.

Культура и стиль

Бураку Озчивиту собрали на Авито образы для московской премьеры

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по своим ролям в крупных турецких сериалах "Великолепный век", "Основание: Осман", "Чёрная любовь", посетит Москву 2 марта с премьерой спектакля "Самая красивая девушка Стамбула".

В озябший мир придет весна: Wink представляет согревающие мартовские премьеры

Афиша мартовских премьер видеосервиса Wink впечатляет разнообразием, словно погода в первый весенний месяц. Внутри как продолжение полюбившихся хитов, так и предчувствие новых киновпечатлений. Теплые семейные, легкие комедийные, яркие романтичные или немного леденящие кровь истории помогут встретить весну в хорошем настроении и тонусе.

Люди

Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского

24 февраля в Москве состоялась торжественная церемония вручения ведомственной медали имени Александра Твардовского. Награды деятелям культуры вручила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Жительнице Самары вынесли приговор за то, что она избила чужой BMW детским самокатом

В мае в полицию обратился житель Волжского района, который сообщил, что неизвестная повредила BMW 320i, припаркованный возле дома на ул. Челышевской в Южном городе. Собственник автомобиля оценил причиненный ему ущерб в 355 тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Кошелек

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она