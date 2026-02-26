Эксперт Авито рассказал о будущем ИИ-агентов

16+
В 2026 году рынок сделает большой шаг вперёд в области применения ИИ-агентов — например, за счёт распространения ИИ-браузеров, которые умеют выполнять действия в интернете напрямую. Баланс между полезностью и безопасностью будет смещаться в сторону реальной автономности — но постепенно. Об этом рассказал Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту Авито.

В эфире Радио РБК эксперт объяснил, что сдерживает развитие автономных ИИ-систем и когда агенты смогут действовать в реальном мире без риска для пользователей. По словам эксперта, главное отличие агента от обычного ИИ-ассистента — способность не просто отвечать на вопросы, но и совершать реальные действия. Именно это качество сделало агентов такими привлекательными для автоматизации бизнес-процессов. Агентская архитектура уже используется в ИИ-ассистенте Ави для пользователей платформы. Однако переход от чат-бота к действиям в реальном мире оказался куда сложнее, чем ожидалось.

"Вне сценария разговора намного быстрее наступает столкновение с реальностью. Когда агент получает рычаги влияния на реальный мир — возможность тратить деньги, выполнять транзакции, запускать код, сразу возникают серьёзные вопросы безопасности. Крупные компании вынуждены выстраивать многоуровневые системы защиты, что существенно ограничивает автономность агентов. В итоге рынок оказался перед дилеммой: либо безопасный, но ограниченный ассистент, либо полноценный агент с непредсказуемыми последствиями", — рассказал Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту Авито.

Авито сейчас тестирует собственную мультиагентную систему — ассистент Ави, под капотом которого несколько специализированных агентов работают вместе: один разбирает запрос пользователя, другой уточняет детали, третий ищет подходящие объявления и тд. При этом для пользователя это просто помощник, а агентная архитектура — способ его реализации. Уже сейчас Ави помогает пользователям находить нужные товары, сравнивать варианты и подбирать подходящие предложения — постепенно эти возможности станут доступны всей аудитории платформы.

На площадке благотворительного фонда "Личное участие" прошла рабочая встреча регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Представители крупнейших компаний региона обсудили изменения в профильном законодательстве, наметили планы на год и провели совместную масленичную благотворительную акцию, собрав 200 продуктовых наборов для нуждающихся.

Генеральный директор университета "Зерокодер" и автор научно-популярной книги "Искусственный интеллект: путь к новому миру" Кирилл Пшинник рассказал Волга Ньюс, почему работа с нейросетями становится обязательным навыком на рынке труда, можно ли доверять ИИ и как он сегодня помогает в оптимизации бизнес-процессов.

Чтобы справиться с февральским настроением и получить эмоциональные витамины в ожидании весны, онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подготовил яркую афишу премьер. В последний месяц зимы и только на Wink выйдут еще три эпизода сериала-хита <a href="https://wink.ru/seasons/landyshi-takaya-nezhnaya-lyubov-sezon-2-year-2025" target="_blank">"Ландыши. Вторая весна"</a> (18+) о любви миллиардерши и простого офицера-танкиста, финал сезона состоится 19 февраля. Весь месяц будут выходить новые эпизоды продолжения сериала <a href="https://wink.ru/seasons/deti-peremen-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Дети перемен"</a> (18+), в котором через историю семьи раскрывается противоречивая эпоха 1990-х. Наконец, в ожидании оттепели на финише зимы состоится премьера второго сезона сериала с подходящим названием <a href="https://wink.ru/seasons/otmorozhennye-sezon-2-year-2023" target="_blank">"Отмороженные"</a> (16+), в котором бандитов из девяностых ждут новые приключения в цифровую эпоху.

В 2025 году сразу несколько оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) вошли в число самых популярных российских сериалов. Лидирующие позиции в рейтингах заняли продолжение криминальной франшизы "Фишер. Затмение" и одна из главных по интересу зрителей премьер прошлого года "Ландыши. Такая нежная любовь", они же возглавили внутренний топ популярности. В целом проекты линейки Wink Originals заняли девять из десяти мест в рейтинге сериалов ушедшего года. Традиционно лидерами просмотров в категории "Кино" стали проекты для детей и семейного просмотра (девять из десяти). Также Wink представил самые ожидаемые оригинальные проекты, которые выйдут в 2026 году.

В мае в полицию обратился житель Волжского района, который сообщил, что неизвестная повредила BMW 320i, припаркованный возле дома на ул. Челышевской в Южном городе. Собственник автомобиля оценил причиненный ему ущерб в 355 тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Хотя Рудольф Григорян — достаточно молодой бренд-шеф, под его патронажем находятся уже восемь самарских заведений общепита, кроме того, он работает в разных проектах и ведет собственную группу в соцсетях с тысячами подписчиков. Казалось бы, ещё недавно Рудольф помогал брату с заготовками в кафе, а сегодня его суперэкспериментальное меню привлекает гостей в панорамное кафе Roof, сеть здорового питания "Сок баланс" и ресторан на горнолыжном комплексе.

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

