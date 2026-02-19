16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

При покупке онлайн самарцы предпочитают тратиться на одежду и обувь

Читали: 4

Онлайн-покупки стали привычным способом приобретения повседневных товаров для значительной части работающих жителей Самары, а сайты с объявлениями — одной из основных точек выбора. Большая часть онлайн-расходов за последний месяц пришлась на одежду и обувь (68%), товары для дома, ремонта и другие базовые категории, а не на разовые или спонтанные траты. Эксперты Авито Работы и Авито Рекламы провели опрос среди 10 тыс. совершеннолетних россиян, чтобы изучить покупательское поведение в онлайне.

Чаще всего жители Самары тратят на онлайн-покупки от 5% до 15% ежемесячного дохода — об этом сообщили 37% респондентов. Ещё 36% опрошенных направляют на такие покупки от 16% до 25% зарплаты. От 26% до 50% дохода тратят 15% участников опроса, а до 4%—13%.

В исследовании приняли участие жители Самары с разным профессиональным статусом и сферой занятости. Среди работающих респондентов больше всего оказалось представителей промышленности (6%), сферы образования и сотрудников финансов, логистики и HR (по 6%), а также IT-специалисты, инженеры и научные сотрудники, специалисты по продажам и работники складов (по 5%).

Распределение расходов на онлайн-покупки различается у мужчин и женщин. Среди мужчин чаще встречаются те, кто тратит от 5% до 15% ежемесячного дохода — 43% против 39% среди женщин. Женщины, в свою очередь, чаще направляют на онлайн-покупки от 26% до 50% дохода — 14% против 10% у мужчин. Доля респондентов, расходующих до 4% зарплаты, сопоставима — 18% среди мужчин и 17% среди женщин.

Какую часть от зарплаты в среднем ежемесячно вы тратите на онлайн-покупки?

Доля зарплаты, %

Доля ответов респондентов, %

до 4%

13%

от 5% до 15%

37%

от 16% до 25%

36%

от 26% до 50%

15%

от 51% до 75%

0%

более 76%

0%

Основная часть онлайн-расходов жителей Самары за последний месяц пришлась на одежду и обувь — эту категорию указали 68% респондентов. На втором месте оказалась категория "красота и уход" (38%), на третьем — товары для дома и ремонта (37%). Электронику и гаджеты выбирают 15% опрошенных. Детские товары и товары для дома и дачи — по 11%. Среди других повседневных категорий респонденты отмечали автотовары и запчасти (9%), инструменты и оборудование, включая товары для бизнеса, а также услуги (ремонт, образование и авто) — по 6%. Мебель и крупную технику покупают 4% участников опроса, спорт и хобби — 2%.

При выборе товаров жители Самары ориентируются на разные источники информации. Чаще всего к покупке мотивирует реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах — этот вариант указали 56% респондентов. На втором месте находится реклама на телевидении (41%). Далее следуют рекомендации друзей, коллег и родственников и реклама в социальных сетях (по 25%). В сервисах коротких видеороликов реклама мотивирует 22% опрошенных. Рекламу у блогеров и наружную рекламу отметили по 19% респондентов. Реклама в поисковых системах влияет на 17%, реклама на видеоплатформах и в музыкальных сервисах — на 11%, на радио — 8%.

Реклама на каких площадках больше всего мотивирует вас на покупку?

Площадка

Доля ответов респондентов, %

Реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах

56%

Реклама на ТВ

41%

Рекомендации друзей, коллег, родственников

25%

Реклама в соцсетях

25%

Реклама в сервисах коротких видеороликов

22%

Реклама у блогеров

19%

Реклама у блогеров

19%

Наружная реклама

19%

Реклама в поисковых системах

17%

Реклама на видеоплатформах

11%

Реклама в музыкальных сервисах

11%

Реклама на радио

8%

Молодые респонденты значительно чаще ориентируются на рекламу у блогеров, на видеоплатформах и в сервисах коротких видеороликов. В группе 18–24 лет рекламу у блогеров указали 28% опрошенных, тогда как среди аудитории 55–64 лет — 9%, а среди 65+ — 5%. Реклама на видеоплатформах мотивирует 24% молодых респондентов против 9% в группе 55–64 лет и 7% среди 65+. В сервисах коротких видеороликов разрыв также заметен: 22% в возрасте 18–24 лет против 6% среди 55–64 лет и 4% среди 65+. Среди респондентов старше 45 лет выше доля тех, кого мотивирует реклама на телевидении и в поисковых системах: например, в группе 55–64 лет рекламу на ТВ указали 36% опрошенных против 19% среди 18–24 лет, а рекламу в поисковых системах — 30% против 18%.

"Почти половина опрошенных отмечают, что реклама на сайтах с объявлениями сильнее других каналов мотивирует их к покупке. Это связано с тем, что пользователь приходит на такие площадки уже с конкретным запросом и находится в процессе выбора: сравнивает предложения, условия и цены. В этот момент реклама становится частью решения, а для бренда это возможность быть заметным именно в точке выбора", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Версия для печати

В России и мире

Николай Фоменко стал амбассадором бренда Авито Авто

Авито Авто и актер, певец и гонщик Николай Фоменко объявили о начале долгосрочного сотрудничества, цель которого помочь россиянам выбирать автомобили и автозапчасти более уверенно и безопасно — с опорой на технологии, экспертизу и проверенные сервисы. Планируется, что Николай Фоменко примет участие в ряде специальных проектов, мероприятий и создании эксклюзивного контента для Журнала Авито Авто, а первая совместная рекламная кампания стартует 16 февраля 2026 года.

Актуальное предложение Imredi для цифровизации розничных сетей позволит отказаться от ненадежных мессенджеров

Цифровая платформа Imredi, входящая в кластер продуктов "Х.Технологии" ПАО "Ростелеком", предлагает специальное актуальное приложение, позволяющее отказаться от мессенджеров и таблиц Google, которые до сих пор используются для информационного обмена с магазинами и сотрудниками, но из-за ограничений на эти привычные инструменты не гарантируют надежность и устойчивость операционных процессов.

Культура и стиль

Снежинки ртом ловили: Wink поможет пережить последний месяц зимы

Чтобы справиться с февральским настроением и получить эмоциональные витамины в ожидании весны, онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подготовил яркую афишу премьер. В последний месяц зимы и только на Wink выйдут еще три эпизода сериала-хита <a href="https://wink.ru/seasons/landyshi-takaya-nezhnaya-lyubov-sezon-2-year-2025" target="_blank">"Ландыши. Вторая весна"</a> (18+) о любви миллиардерши и простого офицера-танкиста, финал сезона состоится 19 февраля. Весь месяц будут выходить новые эпизоды продолжения сериала <a href="https://wink.ru/seasons/deti-peremen-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Дети перемен"</a> (18+), в котором через историю семьи раскрывается противоречивая эпоха 1990-х. Наконец, в ожидании оттепели на финише зимы состоится премьера второго сезона сериала с подходящим названием <a href="https://wink.ru/seasons/otmorozhennye-sezon-2-year-2023" target="_blank">"Отмороженные"</a> (16+), в котором бандитов из девяностых ждут новые приключения в цифровую эпоху.

Что смотрели, что будем смотреть: Wink подводит итоги 2025 года и представляет главные премьеры 2026 года

В 2025 году сразу несколько оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) вошли в число самых популярных российских сериалов. Лидирующие позиции в рейтингах заняли продолжение криминальной франшизы "Фишер. Затмение" и одна из главных по интересу зрителей премьер прошлого года "Ландыши. Такая нежная любовь", они же возглавили внутренний топ популярности. В целом проекты линейки Wink Originals заняли девять из десяти мест в рейтинге сериалов ушедшего года. Традиционно лидерами просмотров в категории "Кино" стали проекты для детей и семейного просмотра (девять из десяти). Также Wink представил самые ожидаемые оригинальные проекты, которые выйдут в 2026 году.

Люди

Бренд-шеф Рудольф Григорян: "Важна не только душа блюда, но и его внешний вид, через который она выражается…"

Хотя Рудольф Григорян — достаточно молодой бренд-шеф, под его патронажем находятся уже восемь самарских заведений общепита, кроме того, он работает в разных проектах и ведет собственную группу в соцсетях с тысячами подписчиков. Казалось бы, ещё недавно Рудольф помогал брату с заготовками в кафе, а сегодня его суперэкспериментальное меню привлекает гостей в панорамное кафе Roof, сеть здорового питания "Сок баланс" и ресторан на горнолыжном комплексе.

Экс-главу института развития Ольгу Михееву приговорили к реальному сроку

Во вторник, 3 февраля, Ленинский районный суд Самары вынес приговор за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) уже бывшему гендиректору АНО "Институт регионального развития" Ольге Михеевой и ее брату Денису Гусеву.

Кошелек

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она