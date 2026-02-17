16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Актуальное предложение Imredi для цифровизации розничных сетей позволит отказаться от ненадежных мессенджеров

Читали: 11

Цифровая платформа Imredi, входящая в кластер продуктов "Х.Технологии" ПАО "Ростелеком", предлагает специальное актуальное приложение, позволяющее отказаться от мессенджеров и таблиц Google, которые до сих пор используются для информационного обмена с магазинами и сотрудниками, но из-за ограничений на эти привычные инструменты не гарантируют надежность и устойчивость операционных процессов.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Цифровая платформа Imredi позволяет оцифровать все задачи и обмен информацией с магазинами, организовать их проверки и фотоконтроль, работать с товарами, собирать и анализировать данные из точек продаж, предоставляя единое рабочее место в мобильном приложении. Каждый день на платформе Imredi работают более 70 тыс. пользователей крупнейших розничных сетей.

Возможности приложения Imredi позволяют ставить задачи и вести обмен информацией во встроенном чате, "упаковывать" процессы проверки магазинов в цифровые чек-листы, настраивать автопостановку задач при обнаружении отклонений (контроль также берет на себя Imredi, напоминая о сроках и подсвечивая несоблюдение дисциплины) и многое другое.

Развернуть приложение Imredi на всю розничную сеть и заменить мессенджеры можно за две-три недели. Важным преимуществом является возможность работать в режиме офлайн даже при отсутствии интернета. Организация мобильного рабочего места, цифровизация и приоритизация запросов позволяет до двух раз увеличить норму управляемости для супервайзеров, а также высвобождает до 22% времени сотрудников в магазинах для задач, напрямую влияющих на продажи.

Дмитрий Рейдман, директор кластера по развитию цифрового бизнеса "X.Технологии" ПАО "Ростелеком":

"Цифровая платформа Imredi предлагает как никогда более своевременное предложение для цифровизации розничных сетей. Приложение Imredi гарантирует надежность и устойчивость операционных процессов, позволяя отказаться от привычных, но уязвимых инструментов".

Imredi — это технологическая компания в области цифровизации ретейла, продукт которой — цифровая платформа для контроля и развития розничных сетей. Imredi внедряет концепцию единого мобильного рабочего места, которое делает повседневную работу сотрудников магазина эффективной и удобной, а управление сетью — быстрым и прозрачным.

Цифровая платформа помогает выстроить процессы управления стандартами, операциями и продажами, сотрудниками и рабочим временем, доступностью товаров и промокампаниями. Предиктивная аналитика, подсказки и задачи на ее основе позволяют перейти от реактивного управления торговой сетью к проактивному. 

Версия для печати

В России и мире

Николай Фоменко стал амбассадором бренда Авито Авто

Авито Авто и актер, певец и гонщик Николай Фоменко объявили о начале долгосрочного сотрудничества, цель которого помочь россиянам выбирать автомобили и автозапчасти более уверенно и безопасно — с опорой на технологии, экспертизу и проверенные сервисы. Планируется, что Николай Фоменко примет участие в ряде специальных проектов, мероприятий и создании эксклюзивного контента для Журнала Авито Авто, а первая совместная рекламная кампания стартует 16 февраля 2026 года.

Актуальное предложение Imredi для цифровизации розничных сетей позволит отказаться от ненадежных мессенджеров

Цифровая платформа Imredi, входящая в кластер продуктов "Х.Технологии" ПАО "Ростелеком", предлагает специальное актуальное приложение, позволяющее отказаться от мессенджеров и таблиц Google, которые до сих пор используются для информационного обмена с магазинами и сотрудниками, но из-за ограничений на эти привычные инструменты не гарантируют надежность и устойчивость операционных процессов.

Культура и стиль

Снежинки ртом ловили: Wink поможет пережить последний месяц зимы

Чтобы справиться с февральским настроением и получить эмоциональные витамины в ожидании весны, онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подготовил яркую афишу премьер. В последний месяц зимы и только на Wink выйдут еще три эпизода сериала-хита <a href="https://wink.ru/seasons/landyshi-takaya-nezhnaya-lyubov-sezon-2-year-2025" target="_blank">"Ландыши. Вторая весна"</a> (18+) о любви миллиардерши и простого офицера-танкиста, финал сезона состоится 19 февраля. Весь месяц будут выходить новые эпизоды продолжения сериала <a href="https://wink.ru/seasons/deti-peremen-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Дети перемен"</a> (18+), в котором через историю семьи раскрывается противоречивая эпоха 1990-х. Наконец, в ожидании оттепели на финише зимы состоится премьера второго сезона сериала с подходящим названием <a href="https://wink.ru/seasons/otmorozhennye-sezon-2-year-2023" target="_blank">"Отмороженные"</a> (16+), в котором бандитов из девяностых ждут новые приключения в цифровую эпоху.

Что смотрели, что будем смотреть: Wink подводит итоги 2025 года и представляет главные премьеры 2026 года

В 2025 году сразу несколько оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) вошли в число самых популярных российских сериалов. Лидирующие позиции в рейтингах заняли продолжение криминальной франшизы "Фишер. Затмение" и одна из главных по интересу зрителей премьер прошлого года "Ландыши. Такая нежная любовь", они же возглавили внутренний топ популярности. В целом проекты линейки Wink Originals заняли девять из десяти мест в рейтинге сериалов ушедшего года. Традиционно лидерами просмотров в категории "Кино" стали проекты для детей и семейного просмотра (девять из десяти). Также Wink представил самые ожидаемые оригинальные проекты, которые выйдут в 2026 году.

Люди

Бренд-шеф Рудольф Григорян: "Важна не только душа блюда, но и его внешний вид, через который она выражается…"

Хотя Рудольф Григорян — достаточно молодой бренд-шеф, под его патронажем находятся уже восемь самарских заведений общепита, кроме того, он работает в разных проектах и ведет собственную группу в соцсетях с тысячами подписчиков. Казалось бы, ещё недавно Рудольф помогал брату с заготовками в кафе, а сегодня его суперэкспериментальное меню привлекает гостей в панорамное кафе Roof, сеть здорового питания "Сок баланс" и ресторан на горнолыжном комплексе.

Экс-главу института развития Ольгу Михееву приговорили к реальному сроку

Во вторник, 3 февраля, Ленинский районный суд Самары вынес приговор за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) уже бывшему гендиректору АНО "Институт регионального развития" Ольге Михеевой и ее брату Денису Гусеву.

Кошелек

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она