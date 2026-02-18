Доброта и забота: жители Самары назвали самые привлекательные качества для спутника жизни

16+
Самое важное для самарцев при выборе потенциального партнера для создания семьи — доброта и забота, а вот вредные привычки и нарциссизм — самые нежелательные качества. Кроме того, половину опрошенных смутит, если будущий супруг или супруга будет жить с родителями и советоваться с семьей при принятии решений в паре. Аналитики Авито узнали у жителей Самары, какие критерии важны им при поиске спутника жизни.

Основные критерии

При выборе партнера для создания семьи жители Самары чаще всего обращают внимание на доброту и умение заботиться — так ответили 54% опрошенных. Также в топ-3 важных качеств — надежность и ответственность (50%), честность и искренность (49%). Причем надежность важнее женщинам, а честность — мужчинам.

Также женщины чаще выбирали финансовую стабильность (37%), амбиции и целеустремленность (10%), а мужчины — внешние данные (32%), ум и образованность (27%). Примечательно, что молодежь 18–24 лет предъявляет больше ожиданий к своим потенциальным партнерам — они отмечали больше критериев в качестве важных, чем представители других возрастных групп.

Возраст и вкусы

Возраст для большинства жителей Самары тоже имеет значение. Чаще опрошенным комфортна небольшая разница в возрасте (40%), но 18% хотели бы, чтобы разница составляла больше пяти лет. И еще 17% рассматривают исключительно партнеров своего возраста. Примечательно, что мужчины чаще ищут вторую половинку младше себя (43% против 13% женщин), а женщины — старше (55% против 13%).

Также большинству важно, чтобы в паре сходились вкусы и предпочтения — в музыке, кино, еде, одежде и прочих интересах. Однако 55% не нужен идеальный мэтч — главное, чтобы каждый уважал вкусы друг друга. Крайне важны вкусовые совпадения только 14% опрошенных. Еще 17% ответили, что им, наоборот, интересны различия, чтобы открывать для себя что-то новое. И также 14% этот фактор совершенно неважен — по их мнению, это мелочи по сравнению с характером и жизненными ценностями. Чаще так рассуждают мужчины (22%).

Самые отталкивающие факторы

При этом главным отталкивающим качеством жители Самары считают вредные привычки (51%). Также почти половина опрошенных не стали бы строить семью с человеком, которому свойственны нарциссизм и чрезмерная самоуверенность (45%). Для молодежи 18–34 лет главный красный флаг — общение с бывшими (49–55%). Также для них критичнее, чем для представителей других возрастных групп, отсутствие амбиций и целей в жизни (30–38%). Кроме того, традиционно женщин чаще настораживает невысокий уровень дохода (24% против 4% мужчин), а мужчин — неумение готовить (20% против 4%).

Также половину опрошенных (52%) смутило бы, если потенциальный партнер в возрасте за 30 проживал вместе с родителями. Чаще это отталкивает женщин (58% против 34% мужчин). Причем для каждой пятой женщины (21%) это категорически неприемлемо, вне зависимости от обстоятельств. Также большинство женщин (56%) негативно отнеслись бы к тому, если бы партнер советовался бы с семьей или кем-то еще при принятии совместных решений в паре. Они считают, что это говорит о незрелости партнера, и подобные вещи стоит обсуждать только вдвоем. Мужчины относятся к такому спокойнее, но больше трети из них (39%) тоже не приемлют чужих советов для совместных решений.

Семейный бюджет

Что касается финансов, большинство голосует за совместный бюджет (34%). Остальные форматы менее популярны. Так, за консервативный подход, где полностью или в основном обеспечивает семью один партнер, выступают 22% — чаще это женщины. Еще 20% выступают за концепцию "каждый сам за себя", где общие траты делятся ситуативно, по договоренности. Ее тоже чаще выбирают мужчины и молодежь 18–24 лет. За долевое участие, где каждый вкладывается в общие траты пропорционально своему доходу, голосуют 18% — чаще это молодежь 25–34 лет. Просто делить все пополам предпочитают 6% — это в основном молодежь 18–24 лет и мужчины.

