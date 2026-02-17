16+
Код из СМС — как паспорт: Fuzzy Logic Labs предупреждает о новой волне атак через домовые чаты

Код из СМС — как паспорт: Fuzzy Logic Labs предупреждает о новой волне атак через домовые чаты

Специалисты Fuzzy Logic Labs (дочерняя компания ГК "Ростелеком") предупреждают о новой мошеннической схеме, которая распространяется на фоне замедления работы Telegram и повышенного внимания к цифровой безопасности. Мошенники пользуются тем, что люди привыкли решать повседневные вопросы в чатах, предлагая "быстрые" и "удобные" альтернативы. Они распространяют сообщения через домовые чаты, сообщества по интересам и другие публичные группы, куда можно попасть без приглашения. Как правило, это сообщения от свежесозданных аккаунтов, предлагающих "альтернативу" — якобы новый мессенджер или "безопасное приложение" и ссылку для перехода.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Сценарий выглядит максимально буднично: пользователь переходит по ссылке, добровольно вводит данные, проходит авторизацию по номеру телефона и вводит код из СМС. Такая "авторизация" используется мошенниками для доступа к сервисам, привязанным к номеру: банковским приложениям, государственным порталам и другим учетным записям.

Эксперты Fuzzy Logic Labs напоминают: не вводите СМС‑коды и подтверждения в приложениях и на сайтах, в надежности которых вы не уверены. Сегодня авторизация по телефону — это практически то же самое, что предъявить паспорт: один код может открыть доступ сразу к нескольким важным сервисам.

Лилия Шароватова, генеральный директор Fuzzy Logic Labs:

"Мошенники всегда работают от новостной повестки: как только у людей появляется тревожность и запрос на "альтернативу", в публичных чатах мгновенно возникают свежие аккаунты с "решениями". Важно помнить: настоящие сервисы не распространяют установочные ссылки через домовые и другие группы".

Дмитрий Рейдман, директор кластера по развитию цифрового бизнеса "X.Технологии" ПАО "Ростелеком":

"Чем технологичнее мошенники, тем дороже обходится невнимательность пользователей. Авторизация через телефон с помощью СМС-кода сегодня служит идентификатором личности. Относитесь к нему с той же осторожностью, как к паспортным данным: если вы не уверены, кому и зачем вы передаете код, лучше прервать процесс и перепроверить — это надежнее и дешевле, чем восстановление доступа и устранение последствий".

Общий совет экспертов Fuzzy Logic Labs прост: не спешить. Любое требование "оплатить прямо сейчас", "перейти по ссылке до конца дня" или "срочно перевести деньги" стоит сначала поставить на паузу и проверить через официальный сайт, приложение или старые контакты. 

Авито: пользователи смогут увидеть рекламу в "Избранном"

Набор рекламных форматов на Авито пополнился — теперь бренды смогут размещать баннеры в блоке "Избранное" в личных профилях пользователей. Инструмент позволяет рекламодателям привлекать внимание аудитории, которая отметила нужную позицию и уже приняла решение о покупке.

Снежинки ртом ловили: Wink поможет пережить последний месяц зимы

Чтобы справиться с февральским настроением и получить эмоциональные витамины в ожидании весны, онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подготовил яркую афишу премьер. В последний месяц зимы и только на Wink выйдут еще три эпизода сериала-хита <a href="https://wink.ru/seasons/landyshi-takaya-nezhnaya-lyubov-sezon-2-year-2025" target="_blank">"Ландыши. Вторая весна"</a> (18+) о любви миллиардерши и простого офицера-танкиста, финал сезона состоится 19 февраля. Весь месяц будут выходить новые эпизоды продолжения сериала <a href="https://wink.ru/seasons/deti-peremen-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Дети перемен"</a> (18+), в котором через историю семьи раскрывается противоречивая эпоха 1990-х. Наконец, в ожидании оттепели на финише зимы состоится премьера второго сезона сериала с подходящим названием <a href="https://wink.ru/seasons/otmorozhennye-sezon-2-year-2023" target="_blank">"Отмороженные"</a> (16+), в котором бандитов из девяностых ждут новые приключения в цифровую эпоху.

Что смотрели, что будем смотреть: Wink подводит итоги 2025 года и представляет главные премьеры 2026 года

В 2025 году сразу несколько оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) вошли в число самых популярных российских сериалов. Лидирующие позиции в рейтингах заняли продолжение криминальной франшизы "Фишер. Затмение" и одна из главных по интересу зрителей премьер прошлого года "Ландыши. Такая нежная любовь", они же возглавили внутренний топ популярности. В целом проекты линейки Wink Originals заняли девять из десяти мест в рейтинге сериалов ушедшего года. Традиционно лидерами просмотров в категории "Кино" стали проекты для детей и семейного просмотра (девять из десяти). Также Wink представил самые ожидаемые оригинальные проекты, которые выйдут в 2026 году.

Бренд-шеф Рудольф Григорян: "Важна не только душа блюда, но и его внешний вид, через который она выражается…"

Хотя Рудольф Григорян — достаточно молодой бренд-шеф, под его патронажем находятся уже восемь самарских заведений общепита, кроме того, он работает в разных проектах и ведет собственную группу в соцсетях с тысячами подписчиков. Казалось бы, ещё недавно Рудольф помогал брату с заготовками в кафе, а сегодня его суперэкспериментальное меню привлекает гостей в панорамное кафе Roof, сеть здорового питания "Сок баланс" и ресторан на горнолыжном комплексе.

Экс-главу института развития Ольгу Михееву приговорили к реальному сроку

Во вторник, 3 февраля, Ленинский районный суд Самары вынес приговор за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) уже бывшему гендиректору АНО "Институт регионального развития" Ольге Михеевой и ее брату Денису Гусеву.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

