Авито Недвижимость: безопасность сделки — ключевой фактор при покупке жилья

За последние два года 11% жителей Приволжского федерального округа приобрели квартиру в новостройке, а 12% — на вторичном рынке. Самой активной категорией покупателей стали молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. Такие данные предоставила технологическая платформа Авито Недвижимость по результатам онлайн-опроса 10 тыс. совершеннолетних россиян в январе 2026 года.

Основным каналом поиска и покупки жилья становятся онлайн-платформы: их используют 52% опрошенных россиян, а в Москве и Санкт-Петербурге доля достигает 59–62%. Отдельно среди опрошенных из ПФО доля занимает 51%. Важную роль при выборе занимают инструменты защиты пользователей: критерий безопасности становится основой поведения покупателей, а выбранные ими объекты проходят два этапа проверки.

Первый этап — цифровая проверка. Покупатели используют встроенные инструменты безопасности онлайн-платформ для выбора предложений. Так, 59% жителей ПФО всегда изучают рейтинги и отзывы о продавцах, 53% доверяют объявлениям с отметками о пройденных проверках ("Проверено в Росреестре", "Проверенный собственник"), а 41% склонны отдавать предпочтение продавцам со значками, говорящими о высокой репутации внутри сервиса ("Надежный партнер"). Индикаторы, показывающие отношение цены недвижимости к рынку, влияют на решение 36% покупателей региона.

"В Авито многоступенчатая система проверок, которая призвана обеспечить безопасность участников сделки. Все профессиональные продавцы недвижимости на платформе верифицированы, в профилях агентств можно посмотреть, сколько лет они работают с платформой, какие ещё объекты ведут, а также закрытые объявления. В выявлении недостоверного контента нам помогают алгоритмы, в том числе и нейросети, которые регулярно дообучаются на основе обратной связи от пользователей. Мы регулярно проверяем, всё ли в порядке с аккаунтами, и принимаем меры в случае нарушений. Кроме того, в объявлениях мы подсвечиваем важные особенности объектов: сколько у них собственников, есть ли обременения, соответствует ли цена рыночной. Инструментов защиты много, они совершенствуются, но мы всё же рекомендуем привлекать к сделкам профессиональных риелторов и юристов, которые работают официально, чтобы точно обеспечить чистоту сделки", — комментирует Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости.

Второй этап — документальная и профессиональная экспертиза. На первичном рынке каждый третий покупатель из Приволжского федерального округа (41%) всегда изучает официальный сайт застройщика, 35% смотрят на онлайн-платформы, 28% на отзывы и рейтинги застройщиков. На вторичном рынке региона приоритет у документарной проверки: более половины покупателей запрашивают документы, подтверждающие право собственности (57%), выписки из ЕГРН (52%) и справки об отсутствии задолженности за ЖКХ (45%). Риелторов привлекают к проверке 47% опрошенных.

"Наше исследование показывает, что в условиях цифровизации рынка жилой недвижимости, покупатель сегодня — это главный эксперт в оценке рисков, поэтому задача ведущих платформ — предоставлять не просто выбор, а защищённый выбор, создавая и внедряя продукты, которые минимизируют риски пользователей начиная с самого раннего этапа. Объединяя удобство цифрового поиска с инструментами, формирующими доверие, мы создаем систему, где каждая сделка основана на проверенных данных. Безопасность — это новый стандарт удобства"— добавляет Наталья Юматова, директор департамента по доверию и безопасности Авито.

Наталья Юматова и Сергей Ерёмкин поделились рекомендациями по безопасному поиску и покупке недвижимости.

1. Выбирайте проверенные и надежные онлайн-платформы для поиска недвижимости. Обратите внимание на наличие системы проверки объявлений и отзывов о продавцах.

2. Изучайте профиль продавца: его рейтинг, отзывы других покупателей и историю сделок. Обращайте внимание на наличие отметок о проверке, таких как "Проверенный собственник" или "Надежный партнер".

3. Запрашивайте документы, подтверждающие право собственности на недвижимость:

  • Свидетельство о праве собственности;
  • Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);
  • Справки об отсутствии задолженности по коммунальным услугам

4. Обращайтесь к квалифицированным риелторам или юристам, которые помогут провести анализ документов и проверить легальность сделки. Это особенно важно при покупке на вторичном рынке.

5. Сравнивайте цены на аналогичные объекты в районе, чтобы убедиться, что цена соответствует рыночной. Используйте инструменты, которые показывают ценовые индикаторы.

6. Будьте осторожны с предоплатой. Избегайте её внесения до подписания договора купли-продажи и проверки всех документов. Убедитесь, что все условия сделки прописаны в договоре.

7. Выбирайте безопасные методы оплаты, такие как аккредитив или депозитарные услуги, которые защищают ваши средства до завершения сделки.

8. Проверяйте наличие обременений. Убедитесь, что на объекте нет обременений (залогов, арестов и т. д.), которые могут повлиять на вашу покупку.

9. Не спешите с принятием решения. Проведите тщательный анализ всех аспектов сделки, чтобы избежать ошибок. 

Ростелеком провел урок кибербезопасности в школе № 41 Самары

В Самаре школьникам помогли разобраться, как защитить себя в цифровом мире. Урок кибербезопасности для учащихся школы № 41 "Гармония" организовала компания "Ростелеком". Встреча прошла в формате живого диалога, с разбором реальных ситуаций, с которыми подростки могут столкнуться каждый день.

Снежинки ртом ловили: Wink поможет пережить последний месяц зимы

Чтобы справиться с февральским настроением и получить эмоциональные витамины в ожидании весны, онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подготовил яркую афишу премьер. В последний месяц зимы и только на Wink выйдут еще три эпизода сериала-хита <a href="https://wink.ru/seasons/landyshi-takaya-nezhnaya-lyubov-sezon-2-year-2025" target="_blank">"Ландыши. Вторая весна"</a> (18+) о любви миллиардерши и простого офицера-танкиста, финал сезона состоится 19 февраля. Весь месяц будут выходить новые эпизоды продолжения сериала <a href="https://wink.ru/seasons/deti-peremen-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Дети перемен"</a> (18+), в котором через историю семьи раскрывается противоречивая эпоха 1990-х. Наконец, в ожидании оттепели на финише зимы состоится премьера второго сезона сериала с подходящим названием <a href="https://wink.ru/seasons/otmorozhennye-sezon-2-year-2023" target="_blank">"Отмороженные"</a> (16+), в котором бандитов из девяностых ждут новые приключения в цифровую эпоху.

Что смотрели, что будем смотреть: Wink подводит итоги 2025 года и представляет главные премьеры 2026 года

В 2025 году сразу несколько оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) вошли в число самых популярных российских сериалов. Лидирующие позиции в рейтингах заняли продолжение криминальной франшизы "Фишер. Затмение" и одна из главных по интересу зрителей премьер прошлого года "Ландыши. Такая нежная любовь", они же возглавили внутренний топ популярности. В целом проекты линейки Wink Originals заняли девять из десяти мест в рейтинге сериалов ушедшего года. Традиционно лидерами просмотров в категории "Кино" стали проекты для детей и семейного просмотра (девять из десяти). Также Wink представил самые ожидаемые оригинальные проекты, которые выйдут в 2026 году.

Экс-главу института развития Ольгу Михееву приговорили к реальному сроку

Во вторник, 3 февраля, Ленинский районный суд Самары вынес приговор за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) уже бывшему гендиректору АНО "Институт регионального развития" Ольге Михеевой и ее брату Денису Гусеву.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

