Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито: стартовала распродажа "Хватамба" с призом в 1 млн рублей

Распродажа "Хватамба" стартует на Авито с 9 февраля и продлится вплоть до праздника 8 марта. В это время можно купить подарки себе, близким и много других вещей со скидками до 80%. Специальные условия действуют на новые и ресейл товары во всех категориях, включая одежду, аксессуары, технику, запчасти и другие.

"Накрутить" на "Хватамбе" нельзя — честность скидок контролирует специальный алгоритм, который помогает избежать завышения цен и исключает товары, стоимость которых менялась в преддверии старта кампании, и превышает среднюю за последний месяц.

Особенность этой распродажи этого сезона — возможность получить подарки и главный приз в 1 млн рублей. Для этого необходимо выполнить простые задания, набрать очки и принять участие в розыгрыше призов. Участвовать могут пользователи старше 18 лет по всей России.

"Авито — это уникальная по формату площадка. К нам приходят не только чтобы просто купить или продать товар, но и пообщаться с продавцом — уточнить детали или возможность дополнительной скидки. Распродажа — отличная возможность приобрести подарок для близкого человека и порадовать себя в том числе. Благодаря "Хватамбе" пользователи найдут здесь уникальные предложения, которых нет больше нигде: от бытовой техники и гаджетов до дизайнерской мебели и одежды от локальных брендов", — отмечает Елена Низовцева, руководитель бизнес-направлений "Распродаж", промо и мотивационных программ на Авито.

Распродажи дают возможность не только сэкономить, но и сделать ту самую покупку среди многообразия товаров. По данным опроса Авито, женщины чаще всего хотят получить в подарок цветы (39%). В среднем на платформе букет со скидкой можно приобрести за 1 700 рублей. На втором месте — косметика и парфюмерия (27%). Средняя цена таких наборов — 3 000 рублей. В топ-3 самых желанных подарков — ювелирные украшения (27%). Цены на товары из серебра начинаются от 1 500 рублей со скидкой. Все это можно найти на Авито.

На осенней "Хватамбе" россияне приобрели товары на сумму 11,4 млрд рублей, сэкономив в общей сложности 1,2 млрд рублей за счет скидок до 90%. В среднем ежедневно пользователи сервиса совершали около 63 500 покупок. Средний чек по итогам распродажи составил 7 000 рублей. Чаще всего на распродаже покупали одежду, обувь и аксессуары — на эту категорию пришлось 37% продаж. На втором месте — запчасти с долей 15%, на третьем — товары для хобби. На них пришлось 8% от всех продаж на платформе. Также в пятерку самых популярных категорий вошли мебель с долей 6%, а также аудио- и видеотехника — на нее пришлось 5% продаж.

"Хватамба" — это федеральная распродажа товаров от профессиональных и частных продавцов, которая проходит с 2024 года. Принимать добровольное участие в ней могут продавцы с высоким рейтингом, которые размещают товары в одной из или нескольких категориях из списка: "Одежда, обувь и аксессуары", "Электроника", "Запчасти", "Для дома и дачи". За честностью скидок следит специальный алгоритм. Он создан специалистами платформы и позволяет покупателям убедиться в честности предоставляемого дисконта: ассортимент с "накрученными" ценниками не попадет в акцию.

В России и мире

Ростелеком провел урок кибербезопасности в школе № 41 Самары

В Самаре школьникам помогли разобраться, как защитить себя в цифровом мире. Урок кибербезопасности для учащихся школы № 41 "Гармония" организовала компания "Ростелеком". Встреча прошла в формате живого диалога, с разбором реальных ситуаций, с которыми подростки могут столкнуться каждый день.

Авито Недвижимость: безопасность сделки — ключевой фактор при покупке жилья

За последние два года 11% жителей Приволжского федерального округа приобрели квартиру в новостройке, а 12% — на вторичном рынке. Самой активной категорией покупателей стали молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. Такие данные предоставила технологическая платформа Авито Недвижимость по результатам онлайн-опроса 10 тыс. совершеннолетних россиян в январе 2026 года.

Культура и стиль

Снежинки ртом ловили: Wink поможет пережить последний месяц зимы

Чтобы справиться с февральским настроением и получить эмоциональные витамины в ожидании весны, онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подготовил яркую афишу премьер. В последний месяц зимы и только на Wink выйдут еще три эпизода сериала-хита <a href="https://wink.ru/seasons/landyshi-takaya-nezhnaya-lyubov-sezon-2-year-2025" target="_blank">"Ландыши. Вторая весна"</a> (18+) о любви миллиардерши и простого офицера-танкиста, финал сезона состоится 19 февраля. Весь месяц будут выходить новые эпизоды продолжения сериала <a href="https://wink.ru/seasons/deti-peremen-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Дети перемен"</a> (18+), в котором через историю семьи раскрывается противоречивая эпоха 1990-х. Наконец, в ожидании оттепели на финише зимы состоится премьера второго сезона сериала с подходящим названием <a href="https://wink.ru/seasons/otmorozhennye-sezon-2-year-2023" target="_blank">"Отмороженные"</a> (16+), в котором бандитов из девяностых ждут новые приключения в цифровую эпоху.

Что смотрели, что будем смотреть: Wink подводит итоги 2025 года и представляет главные премьеры 2026 года

В 2025 году сразу несколько оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) вошли в число самых популярных российских сериалов. Лидирующие позиции в рейтингах заняли продолжение криминальной франшизы "Фишер. Затмение" и одна из главных по интересу зрителей премьер прошлого года "Ландыши. Такая нежная любовь", они же возглавили внутренний топ популярности. В целом проекты линейки Wink Originals заняли девять из десяти мест в рейтинге сериалов ушедшего года. Традиционно лидерами просмотров в категории "Кино" стали проекты для детей и семейного просмотра (девять из десяти). Также Wink представил самые ожидаемые оригинальные проекты, которые выйдут в 2026 году.

Люди

Экс-главу института развития Ольгу Михееву приговорили к реальному сроку

Во вторник, 3 февраля, Ленинский районный суд Самары вынес приговор за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) уже бывшему гендиректору АНО "Институт регионального развития" Ольге Михеевой и ее брату Денису Гусеву.

Кошелек

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она