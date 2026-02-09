Авито: 40% россиян совершили покупку после просмотра онлайн-рекламы

Чаще всего опрошенные пользователи видели рекламу, после которой совершили покупки в течение нескольких дней, на сайтах с объявлениями и маркетплейсах — этот вариант выбрали 71% респондентов. На втором месте среди рекламных каналов находятся социальные сети (23%), на третьем — поисковые системы и мессенджеры (по 21%). Реклама в интернет-магазинах повлияла на быстрое решение о покупке у 20% опрошенных, реклама на видеоплатформах — у 19%.
На каких онлайн-площадках вы видели / слышали рекламу, после которой совершили покупку?
|
Площадка
|
Доля ответов респондентов, %
|
Реклама на сайтах с объявлениями и на маркетплейсах
|
71%
|
Реклама в социальных сетях
|
23%
|
Реклама в поисковых системах
|
21%
|
Реклама в мессенджерах
|
21%
|
Реклама в интернет-магазинах
|
20%
|
Реклама на видеоплатформах
|
19%
|
Реклама в сервисах коротких вертикальных видео
|
13%
|
Реклама в онлайн-кинотеатрах
|
11%
|
Реклама в музыкальных сервисах
|
10%
По мнению участников опроса, которые совершали покупки в течение нескольких дней после взаимодействия с баннерами, реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах чаще всего соответствует их интересам и потребностям — об этом рассказали 76% респондентов. Реклама в социальных сетях и поисковых системах совпадает с запросами 21% опрошенных. Мессенджеры набрали 20%, видеоплатформы — 19%, интернет-магазины — 18%. Лишь 3% респондентов отметили, что реклама обычно не соответствует их интересам и потребностям.
"Онлайн-реклама сопровождает пользователя на всех этапах выбора — от первого знакомства с брендом до финального решения о покупке или даже до повторного приобретения На Авито аудитория приходит с конкретным намерением: пользователи уже находятся в процессе поиска и сравнения товаров и услуг, а значит, максимально близки к сделке. Для рекламодателей это означает возможность выстраивать коммуникацию в момент, когда пользователь мотивирован и готов рассматривать предложения", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.
Среди рекламных форматов, которые чаще влияют на принятие решения о покупке, пользователи называли видеорекламу — 44%. Баннерные форматы с изображением и текстом на сайтах и в приложениях отметили 30% опрошенных, рекламу в мессенджерах — 22%. Интеграции брендов в контент блогеров и формат "карусель" указали по 16% участников опроса. Рассылки по электронной почте и интеграции в развлекательных шоу отметили по 11% респондентов, рекламу с элементами игры — 9%, аудиорекламу — 7%.
Какой формат рекламы повлиял на вашу последнюю покупку?
|
Формат
|
Доля ответов респондентов, %
|
Видеореклама
|
44%
|
Баннеры
|
30%
|
Реклама в мессенджерах
|
22%
|
Интеграции брендов в контент блогеров
|
16%
|
Реклама "карусель"
|
16%
|
Рассылки по электронной почте
|
11%
|
Интеграции брендов в развлекательных шоу
|
11%
|
Реклама с элементами игры
|
9%
|
Аудиореклама
|
7%
"Авито сегодня — крупнейший классифайд в мире с аудиторией около 70 млн уникальных пользователей ежемесячно. Платформа объединяет более миллиона активных продавцов и покупателей и одинаково эффективно работает как для ресейла, так и для продаж новых товаров — здесь находят клиентов и частные продавцы, и бизнес. Результаты опроса подтверждают, что реклама на площадках электронной коммерции напрямую влияет на покупательское поведение: за последние три месяца все участники исследования совершали покупки на маркетплейсах и сайтах с объявлениями после контакта с рекламой. Это говорит о высокой вовлеченности аудитории и о том, что пользователи приходят на Авито уже со сформированным намерением к покупке", — комментирует Алексей Ли, коммерческий директор Авито Товаров.
В офлайн-магазинах покупали 22% респондентов, на официальных сайтах брендов или торговых сетей — 19%. Покупки в социальных сетях совершили 13% опрошенных, в мессенджерах — 12%.
Чаще всего после просмотра рекламы пользователи покупали косметику и парфюмерию — этот вариант указали 38% участников опроса. Далее следуют товары для дома и ремонта (34%), повседневная одежда (29%), а также электроника и гаджеты (28%). Обувь приобретали 24% респондентов, детские товары — 21%, верхнюю одежду — 20%. Аксессуары и товары для хобби и творчества отметили по 19% опрошенных, товары для спорта и активного отдыха — 16%.
Товары из каких категорий вы приобрели после просмотра рекламы за последние 3 месяца?
|
Категория
|
Доля ответов респондентов, %
|
Косметика и парфюмерия
|
38%
|
Товары для дома и ремонта
|
34%
|
Повседневная одежда
|
29%
|
Электроника и гаджеты
|
28%
|
Обувь
|
24%
|
Детские товары
|
21%
|
Верхняя одежда
|
20%
|
Аксессуары
|
19%
|
Хобби и творчество
|
19%
|
Спорт и активный отдых
|
16%
|
Нарядная одежда
|
15%
Интересно, что после просмотра рекламы женщины чаще всего приобретали косметику и парфюмерию (52% опрошенных), товары для дома и ремонта — 33%, а повседневную одежду — 30%. Мужчины чаще покупали электронику и гаджеты — 40%, товары для дома и ремонта — 36%, а повседневную одежду — 28%.