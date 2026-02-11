Авито приглашает на благотворительную распродажу тестовых образцов одежды известного бренда

В рамках второго sample sale от Marc OʼPolo на Авито появится 66 сэмплов из весенней коллекции со скидкой до 50%. В дроп войдет мужская и женская одежда из разных категорий — рубашки, джемперы, платья, куртки и другие. В распродаже примут участие только образцы, поэтому все айтемы будут продаваться в единственном экземпляре, эксклюзивно в официальном профиле бренда на Авито.

"Осознанное потребление — одна из ключевых ценностей нашего бренда. Мы с радостью продолжаем сотрудничество с Авито, чтобы дать новую жизнь нашим вещам. Большинство изделий Marc OʼPolo изготовлены из устойчивого сырья, а благодаря таким активностям, как sample sale, тестовые образцы не утилизируются, а снова возвращаются в экономику. При создании коллекций особый акцент делается на качество и долговечность — нам важно, чтобы вещи жили долго, становясь частью личной истории. Покупка каждой вещи из этого дропа — это не только инвестиция в собственный стиль, но и вклад в благотворительность", — комментирует генеральный директор Marc OʼPolo в России Марианна Румянцева.

50% от всей выручки направят в благотворительный фонд "Второе дыхание", с которым Авито активно сотрудничает уже не первый год. Он занимается сбором, сортировкой и передачей одежды на благотворительность и переработку. Инфраструктура сбора вещей фонда насчитывает более 650 собственных и партнерских пунктов приема в 70 регионах России.

"Авито сегодня — это не просто площадка электронной коммерции, а мощный двигатель тренда на осознанное потребление. Здесь ежедневно дают второй шанс тысячам вещей. Объединяя многомиллионную аудиторию и ценности устойчивого развития, мы вместе с такими брендами, как Marc OʼPolo, делаем ответственную моду новой нормой", — прокомментировал Никита Захаров, руководитель бизнес-направления Fashion в Авито.

В апреле 2025 года состоялась первая подобная коллаборация Авито и Marc OʼPolo. Бренд представил на sample sale около 170 уникальных вещей из коллекции весна/лето 2025 со скидками до 50%. Средства, вырученные от продаж в рамках первого sample sale, помогли фонду "Второе дыхание" в организации сбора вещей из контейнеров и обслуживании инфраструктуры фонда, в том числе были направлены на поддержку работы Центра сортировки в Москве.

"Осознанное потребление, уважение к вещам, поддержка благотворительности — ценности, которую мы разделяем с Marc OʼPolo и Авито. А поэтому продолжение нашего сотрудничества — огромный повод для гордости и благодарности. Ежегодно на полигонах появляются до 2 млн тонн одежды. Эти вещи могли бы не только вернуться в экономику, но и помочь людям в трудной жизненной ситуации. Собранные в ходе акции средства пойдут на транспортировку хороших вещей тем, кому они нужны, а также установку контейнеров и сортировку", — подчеркнула Алина Герасимовская, руководитель направления корпоративных связей и партнерств фонда "Второе дыхание".