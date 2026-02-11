16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито приглашает на благотворительную распродажу тестовых образцов одежды известного бренда

Авито вновь открывает на своей площадке sample sale для немецкого бренда со скандинавскими корнями Marc OʼPolo. Половина средств, вырученных от продажи, пойдет на благотворительность. На такие распродажи попадают вещи из тестовых или архивных коллекций, поэтому каждый образец одежды будет представлен в единственном экземпляре.

В рамках второго sample sale от Marc OʼPolo на Авито появится 66 сэмплов из весенней коллекции со скидкой до 50%. В дроп войдет мужская и женская одежда из разных категорий — рубашки, джемперы, платья, куртки и другие. В распродаже примут участие только образцы, поэтому все айтемы будут продаваться в единственном экземпляре, эксклюзивно в официальном профиле бренда на Авито.

"Осознанное потребление — одна из ключевых ценностей нашего бренда. Мы с радостью продолжаем сотрудничество с Авито, чтобы дать новую жизнь нашим вещам. Большинство изделий Marc OʼPolo изготовлены из устойчивого сырья, а благодаря таким активностям, как sample sale, тестовые образцы не утилизируются, а снова возвращаются в экономику. При создании коллекций особый акцент делается на качество и долговечность — нам важно, чтобы вещи жили долго, становясь частью личной истории. Покупка каждой вещи из этого дропа — это не только инвестиция в собственный стиль, но и вклад в благотворительность", — комментирует генеральный директор Marc OʼPolo в России Марианна Румянцева.

50% от всей выручки направят в благотворительный фонд "Второе дыхание", с которым Авито активно сотрудничает уже не первый год. Он занимается сбором, сортировкой и передачей одежды на благотворительность и переработку. Инфраструктура сбора вещей фонда насчитывает более 650 собственных и партнерских пунктов приема в 70 регионах России.

"Авито сегодня — это не просто площадка электронной коммерции, а мощный двигатель тренда на осознанное потребление. Здесь ежедневно дают второй шанс тысячам вещей. Объединяя многомиллионную аудиторию и ценности устойчивого развития, мы вместе с такими брендами, как Marc OʼPolo, делаем ответственную моду новой нормой", — прокомментировал Никита Захаров, руководитель бизнес-направления Fashion в Авито.

В апреле 2025 года состоялась первая подобная коллаборация Авито и Marc OʼPolo. Бренд представил на sample sale около 170 уникальных вещей из коллекции весна/лето 2025 со скидками до 50%. Средства, вырученные от продаж в рамках первого sample sale, помогли фонду "Второе дыхание" в организации сбора вещей из контейнеров и обслуживании инфраструктуры фонда, в том числе были направлены на поддержку работы Центра сортировки в Москве.

"Осознанное потребление, уважение к вещам, поддержка благотворительности — ценности, которую мы разделяем с Marc OʼPolo и Авито. А поэтому продолжение нашего сотрудничества — огромный повод для гордости и благодарности. Ежегодно на полигонах появляются до 2 млн тонн одежды. Эти вещи могли бы не только вернуться в экономику, но и помочь людям в трудной жизненной ситуации. Собранные в ходе акции средства пойдут на транспортировку хороших вещей тем, кому они нужны, а также установку контейнеров и сортировку", — подчеркнула Алина Герасимовская, руководитель направления корпоративных связей и партнерств фонда "Второе дыхание".

Ростелеком провел урок кибербезопасности в школе № 41 Самары

В Самаре школьникам помогли разобраться, как защитить себя в цифровом мире. Урок кибербезопасности для учащихся школы № 41 "Гармония" организовала компания "Ростелеком". Встреча прошла в формате живого диалога, с разбором реальных ситуаций, с которыми подростки могут столкнуться каждый день.

Авито Недвижимость: безопасность сделки — ключевой фактор при покупке жилья

За последние два года 11% жителей Приволжского федерального округа приобрели квартиру в новостройке, а 12% — на вторичном рынке. Самой активной категорией покупателей стали молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. Такие данные предоставила технологическая платформа Авито Недвижимость по результатам онлайн-опроса 10 тыс. совершеннолетних россиян в январе 2026 года.

Снежинки ртом ловили: Wink поможет пережить последний месяц зимы

Чтобы справиться с февральским настроением и получить эмоциональные витамины в ожидании весны, онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подготовил яркую афишу премьер. В последний месяц зимы и только на Wink выйдут еще три эпизода сериала-хита <a href="https://wink.ru/seasons/landyshi-takaya-nezhnaya-lyubov-sezon-2-year-2025" target="_blank">"Ландыши. Вторая весна"</a> (18+) о любви миллиардерши и простого офицера-танкиста, финал сезона состоится 19 февраля. Весь месяц будут выходить новые эпизоды продолжения сериала <a href="https://wink.ru/seasons/deti-peremen-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Дети перемен"</a> (18+), в котором через историю семьи раскрывается противоречивая эпоха 1990-х. Наконец, в ожидании оттепели на финише зимы состоится премьера второго сезона сериала с подходящим названием <a href="https://wink.ru/seasons/otmorozhennye-sezon-2-year-2023" target="_blank">"Отмороженные"</a> (16+), в котором бандитов из девяностых ждут новые приключения в цифровую эпоху.

Что смотрели, что будем смотреть: Wink подводит итоги 2025 года и представляет главные премьеры 2026 года

В 2025 году сразу несколько оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) вошли в число самых популярных российских сериалов. Лидирующие позиции в рейтингах заняли продолжение криминальной франшизы "Фишер. Затмение" и одна из главных по интересу зрителей премьер прошлого года "Ландыши. Такая нежная любовь", они же возглавили внутренний топ популярности. В целом проекты линейки Wink Originals заняли девять из десяти мест в рейтинге сериалов ушедшего года. Традиционно лидерами просмотров в категории "Кино" стали проекты для детей и семейного просмотра (девять из десяти). Также Wink представил самые ожидаемые оригинальные проекты, которые выйдут в 2026 году.

Экс-главу института развития Ольгу Михееву приговорили к реальному сроку

Во вторник, 3 февраля, Ленинский районный суд Самары вынес приговор за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) уже бывшему гендиректору АНО "Институт регионального развития" Ольге Михеевой и ее брату Денису Гусеву.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

