16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

На Авито рассказали, как оставаться на связи с кандидатами на вакансии в 2026 году

Читали: 10

Платформа по автоматизации найма HRMOST рассказывает об альтернативных способах взаимодействия, чтобы оставаться в контакте с кандидатами при найме на работу в 2026 году. В ситуации нехватки каналов коммуникации, с помощью которых работодатели связываются с соискателями, это становится особенно важным.

В числе альтернативных каналов связи с соискателями на платформе HRMOST доступны чаты на популярных работных сайтах, VK, sms-сообщения с доставкой ссылки на мессенджер, сервис WebChat с всплывающими окнами на карьерных сайтах и в рекламных статьях, применение QR-кода/ссылки для выбора удобного мессенджера. Кроме того, обрабатывать входящий трафик позволяет голосовой ассистент, а исходящий  ИИ-агент сервиса.

В рамках развития Авито Мессенджера предусмотрена возможность реактивации прежних откликов и инициирование диалога с кандидатами из прошлого периода. Уже сейчас этот канал позволяет обрабатывать отклики с Авито Работы, отправлять пуш-уведомления кандидатам, с которыми идет коммуникация в чате, у него нет конфликтов с ассистентами и есть доступ к реальным номерам.

Также в 2025 году впервые на рынке HR-Tech сервис HRMOST был интегрирован с российским мессенджером MAX. Он позволяет общаться с кандидатами через официальный верифицированный аккаунт компании и обрабатывать входящий трафик: отклики, переходы по ссылке, реферальные программы и т. д. С мессенджером MAX в 2026 году HRMOST планирует запуск отправки инициирующих и сервисных сообщений по триггеру.

"Говоря прямо, в HR сейчас больнее обычного: из-за сложностей с доступом к иностранным мессенджерам мы теряем до 20% кандидатов. Мультиканальность — это новая базовая архитектура общения на переходный период. Не стоит ожидать быстрой и единой замены уходящим мессенджерам: кандидаты меняют каналы общения не сразу. Сегодня выигрывают те, кто системно интегрируется с чатами работных площадок (hh, Авито), MAX, VK, Telegram, звонками и SMS", — комментирует СРО HR Tech Yandex Crowd Евгений Кубышкин.

"Помимо тестирования новых каналов коммуникации, мы советуем работодателям наращивать входящий трафик: создавать больше точек потенциального контакта с соискателями и усиливать свое присутствие не только в онлайне, но и в оффлайне", — отмечает директор сервиса HRMOST Константин Куница.

В 2025 году на платформе по автоматизации найма HRMOST с чат-ботами общались более 15 млн соискателей, средняя конверсия в реакцию составила 37,6%. Также сервис интегрировал несколько вариантов LLM, и теперь доступны текстовые и голосовые ИИ-боты. Алгоритмы нового поколения способны вести интеллектуальные диалоги по гибким сценариям, лучше обрабатывать нестандартные ответы и реагировать на вопросы, бесшовно переключаться между каналами коммуникаций.

Версия для печати

В России и мире

Авито: пользователи смогут увидеть рекламу в "Избранном"

Набор рекламных форматов на Авито пополнился — теперь бренды смогут размещать баннеры в блоке "Избранное" в личных профилях пользователей. Инструмент позволяет рекламодателям привлекать внимание аудитории, которая отметила нужную позицию и уже приняла решение о покупке.

"Северсталь Сеть" анонсировала новый подход к работе со средним и малым бизнесом

Директор по маркетингу "Северсталь Сети" Анатолий Плотников выступил на 19‑й Общероссийской конференции "Региональная металлоторговля России", представив подход компании к развитию партнёрства со средним и малым бизнесом на рынке металлопроката.

Культура и стиль

Снежинки ртом ловили: Wink поможет пережить последний месяц зимы

Чтобы справиться с февральским настроением и получить эмоциональные витамины в ожидании весны, онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подготовил яркую афишу премьер. В последний месяц зимы и только на Wink выйдут еще три эпизода сериала-хита <a href="https://wink.ru/seasons/landyshi-takaya-nezhnaya-lyubov-sezon-2-year-2025" target="_blank">"Ландыши. Вторая весна"</a> (18+) о любви миллиардерши и простого офицера-танкиста, финал сезона состоится 19 февраля. Весь месяц будут выходить новые эпизоды продолжения сериала <a href="https://wink.ru/seasons/deti-peremen-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Дети перемен"</a> (18+), в котором через историю семьи раскрывается противоречивая эпоха 1990-х. Наконец, в ожидании оттепели на финише зимы состоится премьера второго сезона сериала с подходящим названием <a href="https://wink.ru/seasons/otmorozhennye-sezon-2-year-2023" target="_blank">"Отмороженные"</a> (16+), в котором бандитов из девяностых ждут новые приключения в цифровую эпоху.

Что смотрели, что будем смотреть: Wink подводит итоги 2025 года и представляет главные премьеры 2026 года

В 2025 году сразу несколько оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) вошли в число самых популярных российских сериалов. Лидирующие позиции в рейтингах заняли продолжение криминальной франшизы "Фишер. Затмение" и одна из главных по интересу зрителей премьер прошлого года "Ландыши. Такая нежная любовь", они же возглавили внутренний топ популярности. В целом проекты линейки Wink Originals заняли девять из десяти мест в рейтинге сериалов ушедшего года. Традиционно лидерами просмотров в категории "Кино" стали проекты для детей и семейного просмотра (девять из десяти). Также Wink представил самые ожидаемые оригинальные проекты, которые выйдут в 2026 году.

Люди

Экс-главу института развития Ольгу Михееву приговорили к реальному сроку

Во вторник, 3 февраля, Ленинский районный суд Самары вынес приговор за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) уже бывшему гендиректору АНО "Институт регионального развития" Ольге Михеевой и ее брату Денису Гусеву.

Кошелек

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она