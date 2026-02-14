Авито: 44% самарцев предпочитают торговать на площадках электронной коммерции

Продажи на Авито стали привычной практикой для значительной части респондентов. Так, 52% участников опроса сообщили, что уже продают товары на площадке, еще 29% планируют освоить канал в ближайшее время.
На Авито представлены товары из разных категорий: от одежды до оборудования для бизнеса. Чаще всего опрошенные продают одежду, обувь и аксессуары (60%), товары для дома и ремонта и детские товары (по 32% соответственно), электронику и гаджеты (30%), товары для хобби и спорта (26%). Автотовары и запчасти реализуют 23% опрошенных, товары для красоты и здоровья — 14%. Оборудование и инструменты для бизнеса — 8%.
В каких категориях вы продаёте или планируете продавать новые товары?
|
Категория
|
Доля ответов респондентов, %
|
Одежда, обувь, аксессуары
|
60%
|
Товары для дома и ремонта
|
32%
|
Детские товары
|
32%
|
Электроника и гаджеты
|
30%
|
Товары для хобби и спорта
|
26%
|
Автотовары и запчасти
|
23%
|
Красота и здоровье
|
14%
|
Оборудование и инструменты для бизнеса
|
8%
Продавцы новых товаров работают через разные каналы сбыта, но основными остаются площадки электронной коммерции — их выбрали 90% опрошенных. Социальные сети используют 34% продавцов, мессенджеры — 26%, поисковые системы и картографические сервисы — по 16% соответственно.
"Авито сегодня — номер один классифайд в мире, у нас 72 млн уникальных пользователей ежемесячно. Сейчас на Авито более миллиона активных пользователей — представители малого и среднего бизнеса, использующие площадку для широкого круга задач. На площадке развиваются как ресейл-модели, так и продажи новых товаров — при этом здесь одинаково эффективно работают и частные продавцы, и бизнес. Мы также видим рост доверия к онлайн-сделкам: в 2025 году количество товаров, отправленных и заказанных с Авито Доставкой, увеличилось на 30% по сравнению с 2024 годом, а число покупателей, готовых заказывать с доставкой, выросло на 13%", — комментирует Алексей Ли, коммерческий директор Авито Товаров.
Для продвижения товаров опрошенные продавцы чаще всего выбирают площадки электронной коммерции — этот вариант отметили 62% респондентов. Социальные сети и мессенджеры используют по 32% соответственно.
Какие площадки вы используете для продвижения новых товаров?
|
Площадка
|
Доля ответов респондентов, %
|
Площадки электронной коммерции
|
62%
|
Социальные сети
|
32%
|
Мессенджеры
|
32%
|
Поисковые системы
|
18%
|
Офлайн-каналы
|
16%
Среди продавцов, которые используют платные инструменты продвижения, наиболее востребованы сайты с объявлениями — их выбрали 45% респондентов. Социальные сети и мессенджеры используют по 26% соответственно, поисковые системы, офлайн-каналы и картографические сервисы — по 15%. 29% респондентов не используют инструменты платного продвижения.
"Мы видим активный рост интереса к продвижению на площадке: в 2025 году количество селлеров, использующих платное продвижение, выросло на 69% год к году. Это объясняется концентрацией максимально целевой аудитории — 72 млн пользователей в месяц приходят с намерением совершить сделку. При этом найти своего клиента здесь может практически любой бизнес: от локальных продавцов до крупных брендов", — комментирует Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и партнерами Авито.
Большинство респондентов (62%) сообщили, что наибольшее количество продаж приносят сайты с объявлениями. На следующих местах расположились социальные сети (30%), мессенджеры и поисковые системы (по 26% соответственно), картографические сервисы (4%). Офлайн-каналы не приносят продаж респондентам.
Продвижение на каких площадках приносит вам больше продаж?
|
Площадка
|
Доля ответов респондентов, %
|
Площадки электронной коммерции
|
62%
|
Социальные сети
|
30%
|
Мессенджеры
|
26%
|
Поисковые системы
|
26%
|
Картографические сервисы
|
4%
|
Офлайн-каналы
|
0%