Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Николай Фоменко стал амбассадором бренда Авито Авто

Авито Авто и актер, певец и гонщик Николай Фоменко объявили о начале долгосрочного сотрудничества, цель которого помочь россиянам выбирать автомобили и автозапчасти более уверенно и безопасно — с опорой на технологии, экспертизу и проверенные сервисы. Планируется, что Николай Фоменко примет участие в ряде специальных проектов, мероприятий и создании эксклюзивного контента для Журнала Авито Авто, а первая совместная рекламная кампания стартует 16 февраля 2026 года.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

В роли амбассадора бренда Николай Фоменко займется продвижением технологичной онлайн-платформы для покупки и продажи новых автомобилей и автомобилей с пробегом, в том числе решений, которые помогают проверить историю автомобиля и подобрать подходящие предложения от надежных партнеров, включая сервисы Автотека и Селект.

Николай Фоменко хорошо известен широкой аудитории как артист и ведущий, но автомобильная тема для него — это не только интерес, но и часть профессиональной биографии. Николай — мастер спорта международного класса по автоспорту. В разные годы он становился чемпионом России, участвовал в FIA GT Championship, побеждал в классе N-GT и первым из россиян вышел на старт "24 часа Ле-Мана", а также работал техническим директором команды Marussia в Формуле-1. Именно поэтому сотрудничество с Николаем Фоменко — не просто медийное партнерство, а продолжение стратегии Авито Авто по развитию прозрачного и безопасного автомобильного рынка, где путь к покупке становится более понятным и управляемым, благодаря внедрению цифровизации и технологичных сервисов.

Цифровые решения уже заметно меняют привычный сценарий поиска и покупки автомобиля — и этот тренд подтверждают сами пользователи. Подавляющее большинство опрошенных (83%) согласно: благодаря онлайн-площадкам процесс выбора и покупки автомобиля сегодня стал значительно удобнее, чем 10 лет назад. Покупатели больше не готовы покупать "кота в мешке" — они хотят проверять, сравнивать и принимать взвешенные решения.

Как показал опрос Авито Авто, рынок автомобилей в 2026 году ждет высокая активность: каждый третий россиянин (34%) планирует приобрести машину в ближайшие 12 месяцев. Наиболее решительно настроена аудитория в возрасте 35–44 лет — среди них доля потенциальных покупателей авто с пробегом достигает 42%.

Бюджет на покупку россияне оценивают достаточно прагматично: на приобретение они готовы потратить в среднем около 2,3 млн рублей. При этом женщины чаще мужчин присматриваются к более доступным вариантам — 57% из них готовы потратить на автомобиль менее 2 млн рублей (среди мужчин таких 51%).

Что касается типа кузова, то здесь пальму первенства удерживают седаны — их выбирают 35% опрошенных. Чуть меньшей популярностью пользуются кроссоверы (28%) и внедорожники (24%), а универсалы (23%) и хетчбэки (19%) замыкают пятерку лидеров.

Среди брендов у российских покупателей по-прежнему высок авторитет японских марок — их рассматривает почти треть респондентов (30%). Отечественные и европейские производители делят второе место (по 25% в каждой категории), что говорит о здоровой конкуренции и широком ассортименте на рынке.

Но главное, что изменилось за последние годы, — это подход к выбору автомобиля. Для большинства покупателей ключевыми стали не только цена (ее назвали 60% опрошенных), но и прозрачность истории автомобиля: отсутствие серьезных ДТП и ремонта волнует 51% респондентов. В тройке приоритетов также и состояние кузова (48%).

"Сегодня Авито Авто посещают более 36 млн пользователей в месяц. На платформе опубликовано около 1 млн объявлений, по которым в среднем совершается 28 тыс. сделок в день. Эти цифры — доказательство нашего опыта и глубокого понимания потребностей автовладельцев. Для нас важно, обеспечивать надежную поддержку на каждом этапе покупки, продажи и обслуживания авто, помогая пользователю чувствовать себя уверенно и безопасно, независимо от его уровня знаний, с опорой на экспертизу, технологии и проверку фактов. Николай Фоменко — редкое сочетание медийности и искренней увлеченности автомобильной темой, поэтому очень органично, что именно он стал лицом Авито Авто и будет вместе с нами помогать автолюбителям находить идеальные авто и запчасти под их нужды и запросы", — рассказал Никита Макаров, директор по маркетингу Авито Авто.

"Я много лет в автомобилях — и на трассе, и в жизни. Для меня как для любого автолюбителя, когда выбираешь машину, важны факты, надежность, прозрачность и понятные инструменты. Мне близок подход Авито Авто: технологично, открыто, со знанием дела и с уважением к человеку, который принимает решение. В этом партнерстве я хочу помочь людям смотреть на выбор авто спокойнее и увереннее", — прокомментировал Николай Фоменко. 

