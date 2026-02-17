На Авито стартовал новый "Урок цифры" о рекомендательных алгоритмах

Это уже второй образовательный модуль, созданный экспертами Авито для проекта. Если в первом уроке фокус был на технологиях безопасности в интернете и работе специалистов антифрода, то новая глава посвящена продуктам, основанным на данных и машинному обучению. Школьники в игровой форме узнают, как данные превращаются в персонализированные рекомендации, помогая предложениям находить свою аудиторию.

По сюжету ученики вместе с главными героями — Запятыней, Скобцом и братьями Слешами — помогают найти вещам новую жизнь, размещая объявления на платформе Авито. Чтобы понять, как объявления находят своего пользователя, они отправляются в цифровую вселенную платформы, где под руководством Макса проходят весь путь объявления — от данных до решения — и самостоятельно создают работающую модель рекомендательной системы.

Проект "Урок цифры" реализуется в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой трансформации" национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", а также национальной цели "Технологическое лидерство", организаторами проекта выступают АНО "Цифровая экономика", министерство цифрового развития и связи и министерство просвещения РФ.

Учебные материалы включают видеоролик, методические материалы для учителей и интерактивный тренажер из пяти игр, каждая из которых знакомит с некоторыми ключевыми IT-профессиями в команде:

Игра "Озеро данных": школьники становятся дата-инженерами и учатся собирать и структурировать информацию.

Игра "Площадь интересов": знакомит с профессией дата-сайентиста; ученики изучают, как алгоритмы понимают предпочтения пользователей.

Игра "Трасса доставки данных": знакомит с профессией бэкенд-разработчика; ребята узнают о надежной инфраструктуре для работы алгоритмов.

Игра "Библиотека гипотез": знакомит с профессией дата-аналитика; школьники проверяют, как улучшить алгоритм с помощью анализа действий пользователей.

Игра "Зал взвешенных решений": знакомит с A/B-тестированием — золотым стандартом принятия решений в цифровой среде.

"Мы делаем эти уроки, чтобы влюбить школьников в мир IT и алгоритмов, чтобы помочь им выбрать будущую работу. Программа подходит и начальным классам, и старшеклассникам: на понятных примерах мы учим логике и работе с данными. Мы хотим, чтобы ребята не просто пользовались приложениями, а чувствовали себя их создателями и понимали, что за каждой программой стоят люди. Это отличный шанс заглянуть в мир технологий и начать свой путь к большой и интересной работе", — подчеркивает Андрей Венжега, директор департамента поиска и рекомендаций Авито.

"Новый "Урок цифры" от Авито посвящён работе рекомендательных систем и алгоритмов, с которыми пользователи сталкиваются каждый день при использовании различных цифровых платформ. Мы считаем важным сформировать понимание у школьников профессий, связанных с IT и ИИ, а также механику формирования рекомендаций и какую роль в этом играют данные. Понимание этих процессов формирует не только цифровую грамотность и более осознанное и безопасное взаимодействие с современными технологиями, но и помогает определиться с будущей профессией", — отметила директор направления "Кадры для цифровой экономики" АНО "Цифровая экономика" Юлия Горячкина.

За успешное прохождение "Урок цифры" от Авито, ученики получат виртуальные баллы, которые в конце заданий смогут распределить между благотворительными фондами. Все набранные баллы будут конвертированы Авито в реальные средства и направлены в виде пожертвований в организации.

Пройти новый урок можно по ссылке или на сайте урокцифры.рф.

Первый "Урок цифры" от Авито был запущен в мае 2025 года и познакомил учеников с технологиями безопасности на цифровых платформах. Ученики попробовали себя в различных ролях антифрод-специалистов: от детективов до ML-инженеров, а также получили важные навыки личной безопасности в интернете, научились безопасно общаться и совершать покупки, распознавать манипуляции и противостоять им, а также помогать людям и фондам. Виртуальные баллы, заработанные во время прохождения тренажера, были конвертированы в реальные средства и переданы в организации, которым помогает Авито. Ученики прошли тренажер более 2 млн раз.