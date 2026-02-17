16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

На Авито стартовал новый "Урок цифры" о рекомендательных алгоритмах

Читали: 13

На технологической платформе Авито запустили новый интерактивный тренажер "Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому" в рамках всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" (урокцифры.рф). Новый проект знакомит школьников с принципами работы рекомендательных систем, которые лежат в основе современных цифровых платформ и позволяет им самим поучаствовать в создании алгоритма.

Это уже второй образовательный модуль, созданный экспертами Авито для проекта. Если в первом уроке фокус был на технологиях безопасности в интернете и работе специалистов антифрода, то новая глава посвящена продуктам, основанным на данных и машинному обучению. Школьники в игровой форме узнают, как данные превращаются в персонализированные рекомендации, помогая предложениям находить свою аудиторию.

По сюжету ученики вместе с главными героями — Запятыней, Скобцом и братьями Слешами — помогают найти вещам новую жизнь, размещая объявления на платформе Авито. Чтобы понять, как объявления находят своего пользователя, они отправляются в цифровую вселенную платформы, где под руководством Макса проходят весь путь объявления — от данных до решения — и самостоятельно создают работающую модель рекомендательной системы.

Проект "Урок цифры" реализуется в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой трансформации" национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", а также национальной цели "Технологическое лидерство", организаторами проекта выступают АНО "Цифровая экономика", министерство цифрового развития и связи и министерство просвещения РФ.

Учебные материалы включают видеоролик, методические материалы для учителей и интерактивный тренажер из пяти игр, каждая из которых знакомит с некоторыми ключевыми IT-профессиями в команде:

  • Игра "Озеро данных": школьники становятся дата-инженерами и учатся собирать и структурировать информацию.
  • Игра "Площадь интересов": знакомит с профессией дата-сайентиста; ученики изучают, как алгоритмы понимают предпочтения пользователей.
  • Игра "Трасса доставки данных": знакомит с профессией бэкенд-разработчика; ребята узнают о надежной инфраструктуре для работы алгоритмов.
  • Игра "Библиотека гипотез": знакомит с профессией дата-аналитика; школьники проверяют, как улучшить алгоритм с помощью анализа действий пользователей.
  • Игра "Зал взвешенных решений": знакомит с A/B-тестированием — золотым стандартом принятия решений в цифровой среде.

"Мы делаем эти уроки, чтобы влюбить школьников в мир IT и алгоритмов, чтобы помочь им выбрать будущую работу. Программа подходит и начальным классам, и старшеклассникам: на понятных примерах мы учим логике и работе с данными. Мы хотим, чтобы ребята не просто пользовались приложениями, а чувствовали себя их создателями и понимали, что за каждой программой стоят люди. Это отличный шанс заглянуть в мир технологий и начать свой путь к большой и интересной работе", — подчеркивает Андрей Венжега, директор департамента поиска и рекомендаций Авито.

"Новый "Урок цифры" от Авито посвящён работе рекомендательных систем и алгоритмов, с которыми пользователи сталкиваются каждый день при использовании различных цифровых платформ. Мы считаем важным сформировать понимание у школьников профессий, связанных с IT и ИИ, а также механику формирования рекомендаций и какую роль в этом играют данные. Понимание этих процессов формирует не только цифровую грамотность и более осознанное и безопасное взаимодействие с современными технологиями, но и помогает определиться с будущей профессией", — отметила директор направления "Кадры для цифровой экономики" АНО "Цифровая экономика" Юлия Горячкина.

За успешное прохождение "Урок цифры" от Авито, ученики получат виртуальные баллы, которые в конце заданий смогут распределить между благотворительными фондами. Все набранные баллы будут конвертированы Авито в реальные средства и направлены в виде пожертвований в организации.

Пройти новый урок можно по ссылке или на сайте урокцифры.рф.

Первый "Урок цифры" от Авито был запущен в мае 2025 года и познакомил учеников с технологиями безопасности на цифровых платформах. Ученики попробовали себя в различных ролях антифрод-специалистов: от детективов до ML-инженеров, а также получили важные навыки личной безопасности в интернете, научились безопасно общаться и совершать покупки, распознавать манипуляции и противостоять им, а также помогать людям и фондам. Виртуальные баллы, заработанные во время прохождения тренажера, были конвертированы в реальные средства и переданы в организации, которым помогает Авито. Ученики прошли тренажер более 2 млн раз.

Версия для печати

В России и мире

Код из СМС — как паспорт: Fuzzy Logic Labs предупреждает о новой волне атак через домовые чаты

Специалисты Fuzzy Logic Labs (дочерняя компания ГК "Ростелеком") предупреждают о новой мошеннической схеме, которая распространяется на фоне замедления работы Telegram и повышенного внимания к цифровой безопасности. Мошенники пользуются тем, что люди привыкли решать повседневные вопросы в чатах, предлагая "быстрые" и "удобные" альтернативы. Они распространяют сообщения через домовые чаты, сообщества по интересам и другие публичные группы, куда можно попасть без приглашения. Как правило, это сообщения от свежесозданных аккаунтов, предлагающих "альтернативу" — якобы новый мессенджер или "безопасное приложение" и ссылку для перехода.

Авито: пользователи смогут увидеть рекламу в "Избранном"

Набор рекламных форматов на Авито пополнился — теперь бренды смогут размещать баннеры в блоке "Избранное" в личных профилях пользователей. Инструмент позволяет рекламодателям привлекать внимание аудитории, которая отметила нужную позицию и уже приняла решение о покупке.

Культура и стиль

Снежинки ртом ловили: Wink поможет пережить последний месяц зимы

Чтобы справиться с февральским настроением и получить эмоциональные витамины в ожидании весны, онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подготовил яркую афишу премьер. В последний месяц зимы и только на Wink выйдут еще три эпизода сериала-хита <a href="https://wink.ru/seasons/landyshi-takaya-nezhnaya-lyubov-sezon-2-year-2025" target="_blank">"Ландыши. Вторая весна"</a> (18+) о любви миллиардерши и простого офицера-танкиста, финал сезона состоится 19 февраля. Весь месяц будут выходить новые эпизоды продолжения сериала <a href="https://wink.ru/seasons/deti-peremen-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Дети перемен"</a> (18+), в котором через историю семьи раскрывается противоречивая эпоха 1990-х. Наконец, в ожидании оттепели на финише зимы состоится премьера второго сезона сериала с подходящим названием <a href="https://wink.ru/seasons/otmorozhennye-sezon-2-year-2023" target="_blank">"Отмороженные"</a> (16+), в котором бандитов из девяностых ждут новые приключения в цифровую эпоху.

Что смотрели, что будем смотреть: Wink подводит итоги 2025 года и представляет главные премьеры 2026 года

В 2025 году сразу несколько оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) вошли в число самых популярных российских сериалов. Лидирующие позиции в рейтингах заняли продолжение криминальной франшизы "Фишер. Затмение" и одна из главных по интересу зрителей премьер прошлого года "Ландыши. Такая нежная любовь", они же возглавили внутренний топ популярности. В целом проекты линейки Wink Originals заняли девять из десяти мест в рейтинге сериалов ушедшего года. Традиционно лидерами просмотров в категории "Кино" стали проекты для детей и семейного просмотра (девять из десяти). Также Wink представил самые ожидаемые оригинальные проекты, которые выйдут в 2026 году.

Люди

Бренд-шеф Рудольф Григорян: "Важна не только душа блюда, но и его внешний вид, через который она выражается…"

Хотя Рудольф Григорян — достаточно молодой бренд-шеф, под его патронажем находятся уже восемь самарских заведений общепита, кроме того, он работает в разных проектах и ведет собственную группу в соцсетях с тысячами подписчиков. Казалось бы, ещё недавно Рудольф помогал брату с заготовками в кафе, а сегодня его суперэкспериментальное меню привлекает гостей в панорамное кафе Roof, сеть здорового питания "Сок баланс" и ресторан на горнолыжном комплексе.

Экс-главу института развития Ольгу Михееву приговорили к реальному сроку

Во вторник, 3 февраля, Ленинский районный суд Самары вынес приговор за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) уже бывшему гендиректору АНО "Институт регионального развития" Ольге Михеевой и ее брату Денису Гусеву.

Кошелек

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она