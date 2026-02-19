16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Большинство самарцев совершают онлайн-покупки несколько раз в месяц

Читали: 4

Более 70% жителей Самары делают онлайн-заказы в среднем восемь раз в месяц и учитывают рекламу при выборе товаров и услуг. Так, 31% совершают покупки несколько раз в неделю, 21% — каждую неделю, 17% — несколько раз в месяц, а 10% покупают онлайн ежедневно. Ещё 9% оформляют покупки каждый месяц, 8% — каждые два-три месяца, и только 2% сообщили, что не совершают покупки онлайн. Эксперты Авито Работы и Авито Рекламы провели опрос среди более чем 7 тыс. работающих жителей России, чтобы выяснить роль онлайн-рекламы в процессе выбора.

Как часто вы совершаете покупки онлайн?

Частота

Доля респондентов, %

Каждый день

10%

Несколько раз в неделю

31%

Каждую неделю

21%

Несколько раз в месяц

17%

Каждый месяц

9%

Каждые 2-3 месяца

8%

Каждые 3-6 месяцев

0%

Каждые 6-12 месяцев

0%

Раз в год и реже

0%

Не совершаю покупки в интернете

2%

Частота покупок различается в зависимости от возраста и пола. Самая высокая доля ежедневных заказов отмечается среди аудитории 18–24 лет (12%), тогда как среди респондентов 65+ этот показатель составляет 2%. Среди аудитории 45–64 лет формат "несколько раз в месяц" встречается чаще, чем в среднем по выборке — 30% против 26%. Интересно, что женщины чаще совершают онлайн-покупки несколько раз в неделю — 30% против 18% у мужчин.

Чаще всего покупки в интернете не привязаны к конкретному времени (41% респондентов). Среди тех, кто выбирает определённый момент, чаще всего заказы оформляют вечером дома — 32%. В выходные покупки совершают 21%, в перерывах на работе или учёбе — 15%, а сразу после работы или учёбы — 6%.

Онлайн-реклама играет заметную роль в процессе выбора товаров и услуг: 77% работающих жителей Самары в той или иной степени учитывают её при принятии решения о покупке. Для 13% респондентов реклама становится одним из основных факторов выбора. Ещё 21% воспринимают её как дополнительный ориентир и принимают во внимание вместе с другими параметрами, такими как цена или характеристики товара. Самая многочисленная группа (43%) отмечают, что иногда ориентируются на рекламные предложения. В то же время 23% опрошенных заявили, что выбирают товары самостоятельно и не опираются на рекламу.

"Онлайн-реклама сегодня влияет не только на узнаваемость бренда, но и на сам момент выбора. Большинство респондентов учитывают её при принятии решения, а для части аудитории она является ключевым фактором. Это означает, что рекламное сообщение воспринимается не как фон, а как элемент сравнения предложений и условий покупки", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

"В условиях цифровизации всех процессов всё больше потребительских операций работающих россиян естественным образом перетекает в онлайн-среду — и это становится нормой повседневной жизни. Цифровые каналы постепенно берут на себя часть базовых и регулярных покупок, формируя новый стандарт потребления. Поэтому онлайн-формат становится привычным и системным способом совершения покупок", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Версия для печати

В России и мире

Николай Фоменко стал амбассадором бренда Авито Авто

Авито Авто и актер, певец и гонщик Николай Фоменко объявили о начале долгосрочного сотрудничества, цель которого помочь россиянам выбирать автомобили и автозапчасти более уверенно и безопасно — с опорой на технологии, экспертизу и проверенные сервисы. Планируется, что Николай Фоменко примет участие в ряде специальных проектов, мероприятий и создании эксклюзивного контента для Журнала Авито Авто, а первая совместная рекламная кампания стартует 16 февраля 2026 года.

Актуальное предложение Imredi для цифровизации розничных сетей позволит отказаться от ненадежных мессенджеров

Цифровая платформа Imredi, входящая в кластер продуктов "Х.Технологии" ПАО "Ростелеком", предлагает специальное актуальное приложение, позволяющее отказаться от мессенджеров и таблиц Google, которые до сих пор используются для информационного обмена с магазинами и сотрудниками, но из-за ограничений на эти привычные инструменты не гарантируют надежность и устойчивость операционных процессов.

Культура и стиль

Снежинки ртом ловили: Wink поможет пережить последний месяц зимы

Чтобы справиться с февральским настроением и получить эмоциональные витамины в ожидании весны, онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подготовил яркую афишу премьер. В последний месяц зимы и только на Wink выйдут еще три эпизода сериала-хита <a href="https://wink.ru/seasons/landyshi-takaya-nezhnaya-lyubov-sezon-2-year-2025" target="_blank">"Ландыши. Вторая весна"</a> (18+) о любви миллиардерши и простого офицера-танкиста, финал сезона состоится 19 февраля. Весь месяц будут выходить новые эпизоды продолжения сериала <a href="https://wink.ru/seasons/deti-peremen-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Дети перемен"</a> (18+), в котором через историю семьи раскрывается противоречивая эпоха 1990-х. Наконец, в ожидании оттепели на финише зимы состоится премьера второго сезона сериала с подходящим названием <a href="https://wink.ru/seasons/otmorozhennye-sezon-2-year-2023" target="_blank">"Отмороженные"</a> (16+), в котором бандитов из девяностых ждут новые приключения в цифровую эпоху.

Что смотрели, что будем смотреть: Wink подводит итоги 2025 года и представляет главные премьеры 2026 года

В 2025 году сразу несколько оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) вошли в число самых популярных российских сериалов. Лидирующие позиции в рейтингах заняли продолжение криминальной франшизы "Фишер. Затмение" и одна из главных по интересу зрителей премьер прошлого года "Ландыши. Такая нежная любовь", они же возглавили внутренний топ популярности. В целом проекты линейки Wink Originals заняли девять из десяти мест в рейтинге сериалов ушедшего года. Традиционно лидерами просмотров в категории "Кино" стали проекты для детей и семейного просмотра (девять из десяти). Также Wink представил самые ожидаемые оригинальные проекты, которые выйдут в 2026 году.

Люди

Бренд-шеф Рудольф Григорян: "Важна не только душа блюда, но и его внешний вид, через который она выражается…"

Хотя Рудольф Григорян — достаточно молодой бренд-шеф, под его патронажем находятся уже восемь самарских заведений общепита, кроме того, он работает в разных проектах и ведет собственную группу в соцсетях с тысячами подписчиков. Казалось бы, ещё недавно Рудольф помогал брату с заготовками в кафе, а сегодня его суперэкспериментальное меню привлекает гостей в панорамное кафе Roof, сеть здорового питания "Сок баланс" и ресторан на горнолыжном комплексе.

Экс-главу института развития Ольгу Михееву приговорили к реальному сроку

Во вторник, 3 февраля, Ленинский районный суд Самары вынес приговор за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) уже бывшему гендиректору АНО "Институт регионального развития" Ольге Михеевой и ее брату Денису Гусеву.

Кошелек

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она