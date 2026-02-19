Авито Путешествия: умные фильтры помогут безопасно арендовать жилье

Умные фильтры для анализа отзывов

Авито Путешествия наращивает применение собственных ИИ-инструментов для защиты гостей и хозяев на всех этапах аренды жилья. Нейросети анализируют миллионы отзывов и выделяют ключевые характеристики каждого объекта. Технология сама "собирает" тезисы из комментариев гостей — насколько было чисто, как вёл себя арендодатель, соответствует ли жилье описанию — и группирует их по категориям.

Так, пользователи могут быстро проверить, что другие путешественники пишут о чистоте, уровне шума или общении с хозяином: для этого не придется читать все подряд, достаточно открыть нужный фильтр, где уже собраны релевантные фрагменты отзывов. Первые пользователи уже тестируют новую функциональность, а до конца февраля она станет доступна всем.

Автоматическая модерация объявлений

Чтобы на сайт не попадал запрещённый или недостоверный контент, в Авито Путешествиях уже работает система на базе компьютерного зрения и ML-алгоритмов обработки текста. Она проверяет фотографии, описания и параметры объявления ещё до публикации: нейросети анализируют изображения и текст на предмет нарушений — от вводящих в заблуждение фотографий до потенциально опасных формулировок в описании.

Такой подход позволяет отсеивать рискованные объявления в автоматическом режиме, снижать нагрузку на ручную модерацию и обеспечивать пользователям более "чистую" ленту предложений.

Предиктивный мониторинг рискованных бронирований

Также Авито Путешествия продолжают развивать ML-модели для предотвращения отмен и несостоявшихся заселений. Алгоритмы анализируют параметры бронирований и данные объектов размещения, выявляя аномалии — например, расхождение между ценой или занятостью жилья на сайте и реальной ситуацией. Мониторинг позволяет обнаружить потенциальные проблемы и дополнительно проверить бронь до даты поездки. В то же время объявления с актуальной информацией и стабильной историей бронирований получают преимущество в выдаче, а добросовестные арендодатели — больше заявок. Для гостей это гарантия, что заселение пройдет по условиям, указанным в брони, — без неожиданных отмен и изменения стоимости в последний момент. За 2,5 года работы технологии количество бронирований с совершённым нарушением сократилось в три раза.

"Комплексное применение ИИ позволяет повышать качество каждой брони на платформе — от публикации объявления до завершения аренды. Это важно не только для наших пользователей, но и для развития категории в целом: чем легче и безопаснее проходят поездки, тем больше людей рассматривают краткосрочную аренду как удобный способ размещения в путешествии", — отметил Егор Тютюнников, директор по продукту, Авито Путешествия.

В основе всех решений — собственные технологии Авито: компьютерное зрение, большие языковые модели A-Vibe и алгоритмы предиктивного анализа. Данные пользователей обрабатываются исключительно во внутренней инфраструктуре компании, без использования внешних сервисов. Такой подход позволяет контролировать качество моделей, обеспечивать безопасность данных и адаптировать решения под актуальную специфику рынка краткосрочной аренды в России.