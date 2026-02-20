16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито работа: россияне в возрасте 55–64 лет стали активнее искать работу

По данным Авито Работы, число резюме соискателей "серебряного возраста" увеличилось в 2025 году на 69%, а количество откликов — на 35%. Средние зарплатные ожидания возрастной группы 55–64 лет выросли на 14% и составили 72 066 руб/мес. Тренд отражает расширение возрастных границ найма и более активное участие старшего поколения в экономике. Кирилл Пшеничных, руководитель операций и развития бизнеса Авито Работы, в рамках конференции Сбермаркетинга "Серебряный возраст: незаметное большинство", посвященной работе с аудиторией 55+, отметил, что рынок в 2025 году перешёл к более взвешенной модели развития.

Активная "зарплатная гонка" замедляется, компании делают ставку на долгосрочное сотрудничество и удержание сотрудников. Количество вакансий на Авито Работе выросло на 10%, отклики — также на 10%, а средний уровень зарплатных предложений по России достиг 79 904 руб/мес (+10% год к году). Общее число размещённых резюме увеличилось на 52%.

Соискатели 55–64 лет всё чаще выбирают разные форматы занятости. Количество резюме с указанием готовности работать полный график выросло на 96%, смешанный формат — на 65%, частичная занятость — на 63%. На 25% чаще кандидаты стали указывать готовность к переезду. По данным сервиса временной занятости "Авито Подработка", интерес к подработке среди россиян этого возраста увеличился на 34%, а 44% опрошенных планируют подрабатывать в 2026 году. В среднем желаемый дополнительный доход составляет 34 805 руб/мес.

Параллельно усиливается тренд на развитие цифровых навыков: число резюме соискателей 55–64 лет с упоминанием компетенций в сфере ИИ выросло на 21%, а их зарплатные ожидания увеличились на 13%. Более половины опрошенных заинтересованы в обучении работе с ИИ — для повышения эффективности и сохранения конкурентоспособности.

"В 2025 году соискатели 55–64 лет стали одной из самых динамичных групп на платформе: при общем росте числа вакансий на 10% их резюме увеличились на 69%. Работодатели расширяют социальные границы найма, потому что опыт, высокая ответственность и готовность к гибким форматам занятости помогают быстрее закрывать вакансии. Кроме того, количество резюме соискателей 55–64 лет с упоминаниями навыков работы с ИИ за год выросло на 21%, а зарплатные ожидания специалистов с такими навыками увеличились на 13%. Одновременно россияне проявляют всё больший интерес к гибкой занятости: отклики на предложения о частичной работе выросли более чем на треть, и почти 57% опрошенных планируют подрабатывать в 2026 году. Эти тенденции показывают, что рынок труда становится одновременно более технологичным и гибким, а подработка и использование ИИ превращаются в системные элементы работы с персоналом", — комментирует Кирилл Пшеничных, руководитель операций и развития бизнеса Авито Работы.

"Серебряный возраст — это новая массовая аудитория, доля которой будет только расти. Уже к 2030 году люди 50+ составят 49% населения. Современные 55 — это бывшие 40. Они более продвинуты, чем принято думать. Это стабильные клиенты с ресурсами и открытостью к новому, которые не ведутся на хайп, но требуют уважения, стабильности и оптимизма от брендов. Игнорировать их — значит упускать огромный рыночный потенциал"— резюмирует Елизавета Тринич-Афанасьева, управляющий директор креативного агентства СберМаркетинга.

Генеральный директор университета "Зерокодер" и автор научно-популярной книги "Искусственный интеллект: путь к новому миру" Кирилл Пшинник рассказал Волга Ньюс, почему работа с нейросетями становится обязательным навыком на рынке труда, можно ли доверять ИИ и как он сегодня помогает в оптимизации бизнес-процессов.

В Самаре сложилась парадоксальная ситуация: при обилии пустующих офисных площадей в городе возник острый дефицит качественных пространств. В престижных зданиях занято 96% всех помещений, в то время как каждый третий квадратный метр в остальном фонде остается невостребованным. Рынок уже начал реагировать на этот перекос: в строящемся офисном центре "АЛЬПЕТРА" разместится новый для города формат сервисных офисов Optima Space от ГК "Аник". Разбираемся, почему стандартные офисы перестали устраивать бизнес и какие форматы приходят им на смену.

Чтобы справиться с февральским настроением и получить эмоциональные витамины в ожидании весны, онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подготовил яркую афишу премьер. В последний месяц зимы и только на Wink выйдут еще три эпизода сериала-хита <a href="https://wink.ru/seasons/landyshi-takaya-nezhnaya-lyubov-sezon-2-year-2025" target="_blank">"Ландыши. Вторая весна"</a> (18+) о любви миллиардерши и простого офицера-танкиста, финал сезона состоится 19 февраля. Весь месяц будут выходить новые эпизоды продолжения сериала <a href="https://wink.ru/seasons/deti-peremen-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Дети перемен"</a> (18+), в котором через историю семьи раскрывается противоречивая эпоха 1990-х. Наконец, в ожидании оттепели на финише зимы состоится премьера второго сезона сериала с подходящим названием <a href="https://wink.ru/seasons/otmorozhennye-sezon-2-year-2023" target="_blank">"Отмороженные"</a> (16+), в котором бандитов из девяностых ждут новые приключения в цифровую эпоху.

Что смотрели, что будем смотреть: Wink подводит итоги 2025 года и представляет главные премьеры 2026 года

В 2025 году сразу несколько оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) вошли в число самых популярных российских сериалов. Лидирующие позиции в рейтингах заняли продолжение криминальной франшизы "Фишер. Затмение" и одна из главных по интересу зрителей премьер прошлого года "Ландыши. Такая нежная любовь", они же возглавили внутренний топ популярности. В целом проекты линейки Wink Originals заняли девять из десяти мест в рейтинге сериалов ушедшего года. Традиционно лидерами просмотров в категории "Кино" стали проекты для детей и семейного просмотра (девять из десяти). Также Wink представил самые ожидаемые оригинальные проекты, которые выйдут в 2026 году.

Хотя Рудольф Григорян — достаточно молодой бренд-шеф, под его патронажем находятся уже восемь самарских заведений общепита, кроме того, он работает в разных проектах и ведет собственную группу в соцсетях с тысячами подписчиков. Казалось бы, ещё недавно Рудольф помогал брату с заготовками в кафе, а сегодня его суперэкспериментальное меню привлекает гостей в панорамное кафе Roof, сеть здорового питания "Сок баланс" и ресторан на горнолыжном комплексе.

Во вторник, 3 февраля, Ленинский районный суд Самары вынес приговор за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) уже бывшему гендиректору АНО "Институт регионального развития" Ольге Михеевой и ее брату Денису Гусеву.

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

