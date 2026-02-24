"Белый пароход" из Якутии отправился в плавание по России — благодаря премьере на Wink

Производством занимались MIMESIS, Студия творческих инициатив "Открытие", "Сайдам Барыл" и Limitless. Картина создана при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм".

Трейлер фильма доступен по ссылке.

Действие картины разворачивается в Якутии — среди суровых пейзажей, древних легенд и размеренного ритма жизни. Вынужденная встреча хормейстера местной музыкальной школы и назначенного из Москвы директора становится столкновением двух миров. Постепенно бытовой конфликт перерастает в тонкую, даже мистическую историю сближения, где реальность сосуществует с мифом, а чувства оказываются сильнее границ и различий.

В съемках фильма принимали участие как профессиональные, так и непрофессиональные актеры, а также музыкальные работники, преподаватели и ученики музыкальных школ Якутска. Элла Соколова, исполнительница главной роли, раньше никогда не снималась в кино. В жизни она преподает в музыкальном колледже, что рифмуется с образом ее героини Марты. Съемки проходили в том же здании, где Элла работает уже более 20 лет. А исполнивший главную роль Александр Кошкидько — актер театра из Санкт-Петербурга, который сотрудничает в том числе с "Инженерным театром АХЕ", "Театральной лаборатории Яны Туминой" и "Театром на Литейном".

Инга Шепелева, режиссер:

"Мы снимали эту киноленту с большой любовью и трепетом. Не боялись искать, экспериментировать с формой и интонацией, старались, чтобы каждая сцена была пропитана чувствами, чтобы кадр дышал и жил своей внутренней жизнью. Для меня было огромным счастьем — почти личным праздником — увидеть, как фильм вышел в прокат. Мы провели премьеры в разных городах, и зрители очень тепло приняли эту историю, делились своими эмоциями, благодарили. Это невероятно ценно. И сегодня для меня как для режиссера снова праздничный день, потому что фильм смогут увидеть еще больше людей. Очень надеюсь, что каждый зритель найдет в этой истории что-то свое — будь то история любви, личная драма или ощущение соприкосновения с другим миром".

Жан Просянов, продюсер фильма:

"Белый пароход" прошел большой фестивальный путь и получил ряд наград, что для нас очень важно. Мы благодарны Министерству культуры и фонду "Кинопрайм" за поддержку проекта. Но у таких фильмов всегда своя дорога к зрителю — более длинная, но более глубокая. И именно поэтому особенно важно, что эта картина выходит онлайн. Это дает авторскому кино новые возможности: расширяет аудиторию и позволяет найти своего зрителя в разных регионах страны. Чем больше у таких фильмов площадок для показа, тем сильнее и ярче становится вся индустрия".

Фильм прошел насыщенный фестивальный путь и удостоен престижных наград. "Белый пароход" получил Гран-при конкурса экологичного кинопроизводства "Зеленый экран" и стал триумфатором IV Буддийского международного кинофестиваля. Также он участвовал в основном конкурсе Фестиваля актуального российского кино "Маяк", был отобран в программу Международного кинофестиваля в Сан-Паулу, получил приз за лучшую операторскую работу на кинофестивале "Алафейская гора", специальный приз жюри на XVIII Чебоксарском международном кинофестивале и приз за лучший сценарий IX Арктического международного кинофестиваля "Золотой ворон". Кроме того, "Белый пароход" вошел в конкурсную программу итальянского фестиваля Ischia Film Festival и участвовал в XIX Международном фестивале кино, музыки и архитектуры "Зеркало. Философия Тарковского".

Картина стала первым в России углеродно-нейтральным фильмом, полностью реализовавшим принципы устойчивого кинопроизводства: от расчета и сокращения выбросов до их компенсации.

Продюсерами "Белого парохода" являются основатель российской кинокомпании MIMESIS и сооснователь первого Российского независимого агентства короткометражного кино VOSTOK Янна Буряк и главный редактор портала о кино "Кино-Театр.Ру" Жан Просянов. Сопродюсерами являются Степан Бурнашёв ("Ыт", "Чёрный снег") и Дмитрий Давыдов ("Ыт", "Пугало", "Костёр на ветру").