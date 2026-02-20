Авито Работа: сфера финансов и логистики лидирует по количеству предложений с опцией наставничества

16+
По данным Авито Работы, в 2025 году двукратный рост вакансий с опцией наставничества зафиксирован в сфере финансов и логистики (+122% год к году), а также в предложениях для работников промышленности (+115% за год). Замыкает топ-3 рейтинга сфера общественного питания и пищевого производства (+104%). Самыми популярными направлениями среди соискателей стали вакансии механиков — рост почти в 2,5 раза (+145% за год) и стропальщиков (+138%), аналогичную динамику демонстрирует позиция банковского работника (+138%).

Павел Тихонов, заместитель директора по работе с государственными органами Авито, выделил ключевые тренды: количество вакансий с опцией наставничества увеличилось на 9%, интерес соискателей к таким предложениям вырос на 64% за 2025 год, а также рассказал о внутренних практиках наставничества Авито. Выступление состоялось в рамках расширенного заседания комитета Государственной думы РФ по молодежной политике.

Эксперты обсудили результаты работы по формированию наставнических практик в 2025 году и представили планы по развитию системы наставничества на 2026 год.

В Авито существуют несколько форм наставничества: регулярное — когда за каждым новым сотрудником закрепляется наставник, который помогает адаптироваться в первые 3 месяца. За это время новички знакомятся с базой знаний, каналами коммуникации и возможностями обучения в компании. Затем проходят ежедневные короткие встречи с наставником, где получают обратную связь и фиксируют прогресс. Также все новые сотрудники посещают серию приветственных встреч и сессии вопрос-ответ с топ-менеджерами;

Инициативное наставничество — или клуб наставников Level Up в департаменте продаж Авито. В клубе более 100 сертифицированных наставников, которые проходят обучение по коучингу, андрагогике и тайм-менеджменту, а затем сдают экзамен и получают статус наставника;

Также в ноябре 2025 года в Авито была запущена внешняя программа профессионального наставничества "Ментор из Авито". Здесь эксперты за взнос на благотворительность делятся своими знаниями и опытом через индивидуальные менторские сессии. Программа ориентирована на специалистов со стажем от 3 лет в своей сфере, стремящихся к развитию до уровня сеньор-специалистов и тимлидов.

Отдельное направление — инклюзивное наставничество. Проект #СервисБезГраниц помогает интегрировать сотрудников с инвалидностью. В прошлом году этот кейс занял второе место на конкурсе "Лучшие практики наставничества Москвы — 2024".

"Тема наставничества сегодня особенно важна для молодежи. Еще в 2025 году комитет Госдумы по молодежной политике инициировал принятие закона, который официально закрепил понятие "наставничество". Сейчас мы анализируем, как этот закон влияет на подготовку молодых специалистов и что еще нужно сделать, чтобы механизм наставничества работал эффективно и действительно помогал молодежи. Для нас это не просто актуальный вопрос, а важный и практический инструмент развития молодежного рынка труда.

Мы понимаем наставничество широко — это не только поддержка на рабочем месте, но и в образовательных организациях, а также помощь подросткам в трудной жизненной ситуации. Такой комплексный подход помогает создать условия для гармоничного развития и профессионального становления молодежи независимо от их стартовых возможностей, — добавляет Михаил Киселёв, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике, председатель наблюдательного совета Российских студенческих отрядов.

"Для многих компаний наставничество стало ключевым элементом стратегии адаптации новых сотрудников, так как позволяет быстрее вводить их в курс дела, снижать уровень стресса, повышать вовлеченность и укреплять лояльность к работодателю. Наставничество особенно эффективно в тех отраслях, где новичок может почувствовать себя изолированным или перегруженным — в этом случае поддержка опытного коллеги помогает избежать выгорания на старте и сократить риск ухода в первые месяцы работы.

Внутри Авито разработана целая экосистема наставничества. Она объединяет адаптацию, развитие и поддержку сотрудников на всех этапах профессионального пути. После испытательного срока качество работы наставника оценивается по отзывам и результатам подопечных", — комментирует Павел Тихонов, заместитель директора по работе с государственными органами Авито.

Генеральный директор университета "Зерокодер" и автор научно-популярной книги "Искусственный интеллект: путь к новому миру" Кирилл Пшинник рассказал Волга Ньюс, почему работа с нейросетями становится обязательным навыком на рынке труда, можно ли доверять ИИ и как он сегодня помогает в оптимизации бизнес-процессов.

В Самаре сложилась парадоксальная ситуация: при обилии пустующих офисных площадей в городе возник острый дефицит качественных пространств. В престижных зданиях занято 96% всех помещений, в то время как каждый третий квадратный метр в остальном фонде остается невостребованным. Рынок уже начал реагировать на этот перекос: в строящемся офисном центре "АЛЬПЕТРА" разместится новый для города формат сервисных офисов Optima Space от ГК "Аник". Разбираемся, почему стандартные офисы перестали устраивать бизнес и какие форматы приходят им на смену.

Чтобы справиться с февральским настроением и получить эмоциональные витамины в ожидании весны, онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подготовил яркую афишу премьер. В последний месяц зимы и только на Wink выйдут еще три эпизода сериала-хита <a href="https://wink.ru/seasons/landyshi-takaya-nezhnaya-lyubov-sezon-2-year-2025" target="_blank">"Ландыши. Вторая весна"</a> (18+) о любви миллиардерши и простого офицера-танкиста, финал сезона состоится 19 февраля. Весь месяц будут выходить новые эпизоды продолжения сериала <a href="https://wink.ru/seasons/deti-peremen-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Дети перемен"</a> (18+), в котором через историю семьи раскрывается противоречивая эпоха 1990-х. Наконец, в ожидании оттепели на финише зимы состоится премьера второго сезона сериала с подходящим названием <a href="https://wink.ru/seasons/otmorozhennye-sezon-2-year-2023" target="_blank">"Отмороженные"</a> (16+), в котором бандитов из девяностых ждут новые приключения в цифровую эпоху.

Хотя Рудольф Григорян — достаточно молодой бренд-шеф, под его патронажем находятся уже восемь самарских заведений общепита, кроме того, он работает в разных проектах и ведет собственную группу в соцсетях с тысячами подписчиков. Казалось бы, ещё недавно Рудольф помогал брату с заготовками в кафе, а сегодня его суперэкспериментальное меню привлекает гостей в панорамное кафе Roof, сеть здорового питания "Сок баланс" и ресторан на горнолыжном комплексе.

Во вторник, 3 февраля, Ленинский районный суд Самары вынес приговор за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) уже бывшему гендиректору АНО "Институт регионального развития" Ольге Михеевой и ее брату Денису Гусеву.

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

