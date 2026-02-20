Авито Работа: сфера финансов и логистики лидирует по количеству предложений с опцией наставничества

Павел Тихонов, заместитель директора по работе с государственными органами Авито, выделил ключевые тренды: количество вакансий с опцией наставничества увеличилось на 9%, интерес соискателей к таким предложениям вырос на 64% за 2025 год, а также рассказал о внутренних практиках наставничества Авито. Выступление состоялось в рамках расширенного заседания комитета Государственной думы РФ по молодежной политике.

Эксперты обсудили результаты работы по формированию наставнических практик в 2025 году и представили планы по развитию системы наставничества на 2026 год.

В Авито существуют несколько форм наставничества: регулярное — когда за каждым новым сотрудником закрепляется наставник, который помогает адаптироваться в первые 3 месяца. За это время новички знакомятся с базой знаний, каналами коммуникации и возможностями обучения в компании. Затем проходят ежедневные короткие встречи с наставником, где получают обратную связь и фиксируют прогресс. Также все новые сотрудники посещают серию приветственных встреч и сессии вопрос-ответ с топ-менеджерами;

Инициативное наставничество — или клуб наставников Level Up в департаменте продаж Авито. В клубе более 100 сертифицированных наставников, которые проходят обучение по коучингу, андрагогике и тайм-менеджменту, а затем сдают экзамен и получают статус наставника;

Также в ноябре 2025 года в Авито была запущена внешняя программа профессионального наставничества "Ментор из Авито". Здесь эксперты за взнос на благотворительность делятся своими знаниями и опытом через индивидуальные менторские сессии. Программа ориентирована на специалистов со стажем от 3 лет в своей сфере, стремящихся к развитию до уровня сеньор-специалистов и тимлидов.

Отдельное направление — инклюзивное наставничество. Проект #СервисБезГраниц помогает интегрировать сотрудников с инвалидностью. В прошлом году этот кейс занял второе место на конкурсе "Лучшие практики наставничества Москвы — 2024".

"Тема наставничества сегодня особенно важна для молодежи. Еще в 2025 году комитет Госдумы по молодежной политике инициировал принятие закона, который официально закрепил понятие "наставничество". Сейчас мы анализируем, как этот закон влияет на подготовку молодых специалистов и что еще нужно сделать, чтобы механизм наставничества работал эффективно и действительно помогал молодежи. Для нас это не просто актуальный вопрос, а важный и практический инструмент развития молодежного рынка труда.

Мы понимаем наставничество широко — это не только поддержка на рабочем месте, но и в образовательных организациях, а также помощь подросткам в трудной жизненной ситуации. Такой комплексный подход помогает создать условия для гармоничного развития и профессионального становления молодежи независимо от их стартовых возможностей, — добавляет Михаил Киселёв, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике, председатель наблюдательного совета Российских студенческих отрядов.

"Для многих компаний наставничество стало ключевым элементом стратегии адаптации новых сотрудников, так как позволяет быстрее вводить их в курс дела, снижать уровень стресса, повышать вовлеченность и укреплять лояльность к работодателю. Наставничество особенно эффективно в тех отраслях, где новичок может почувствовать себя изолированным или перегруженным — в этом случае поддержка опытного коллеги помогает избежать выгорания на старте и сократить риск ухода в первые месяцы работы.

Внутри Авито разработана целая экосистема наставничества. Она объединяет адаптацию, развитие и поддержку сотрудников на всех этапах профессионального пути. После испытательного срока качество работы наставника оценивается по отзывам и результатам подопечных", — комментирует Павел Тихонов, заместитель директора по работе с государственными органами Авито.