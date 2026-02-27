16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Самые востребованные рабочие специальности — техники и литейщики

Авито Работа и Нетология изучили спрос на рабочие специальности в России и запустили проект с атласом современных профессий. Аналитики изучили, как изменился спрос на рабочие профессии в декабре 2025 — январе 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего работодатели искали техников — за год число вакансий выросло на 115%, а средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников достигли 80 тыс. руб. в месяц*. К этой категори относятся специалисты, в обязанности которых входит обслуживание и ремонт оборудования, проведение технических осмотров, диагностика неисправностей и контроль корректной работы систем и механизмов.

На втором месте по спросу оказались литейщики: число вакансий увеличилось на 106% за год, а соискателям предлагали в среднем порядка 74 тыс. рублей в месяц.

На 95% по сравнению с прошлым годом вырос спрос на сварщиков. Средний уровень зарплатных предложений для кандидатов здесь составил 153 тыс. рублей. Электрогазосварщики проходят отдельной категорией, в которой количество вакансий увеличилось на 59%, а средняя предлагаемая зарплата составляет 74 тысячи рублей.

Замыкают топ-5 бурильщики — спрос на них увеличился на 57%, а средние предлагаемые зарплаты достигли 200 тыс. рублей.

Самые востребованные рабочие профессии, 2024/2025

Профессия

Динамика числа вакансий, %, декабрь 2025-январь 2026 (к аналогичному периоду прошлого года)

Средние предлагаемые зарплаты*, руб/мес, декабрь 2025-январь 2026

Техник

+115%

80 242

Литейщик

+106%

74 301

Сварщик

+95%

153 247

Электрогазосварщик

+59%

74 295

Бурильщик

+57%

200 000

* Указанные значения отражают средние зарплатные предложения для специалистов с опытом работы 1–3 года. При этом старшие специалисты могут получать значительно больше, а фактический заработок зависит также от премий, региональных надбавок и других факторов.

Аналитики также изучили влияние внедрения автоматизации и роботизированных решений на структуру спроса на рабочие профессии в разных отраслях. Наиболее сильные изменения зафиксированы в сфере доставки и логистики — число вакансий, где в требованиях или обязанностях упоминаются автоматизированные системы, сортировочные линии, роботизированные склады и цифровые платформы управления процессами, выросло на 175% за год.

В сфере технического обслуживания, ремонта техники и оборудования число вакансий с упоминанием автоматизации увеличилось на 37%. На третьем месте — сельское хозяйство, где число вакансий с упоминанием роботизации выросло на 8%.

Работодатели всё чаще ищут специалистов, способных оперировать современными инструментами, ПО, роботизированными средствами и системами мониторинга. В результате возрастает потребность в рабочих специалистах, которые готовы осваивать новое оборудование и сочетать практические навыки с базовой технической и цифровой грамотностью.

При этом стереотипы о рабочих специальностях никуда не делись, включая требования к навыкам, уровень заработной платы, престижность, условия труда и спрос на специалистов. Чтобы развеять эти и другие ошибочные представления, Нетология и Авито Работа запустили проект "Я б в рабочие пошел". В проекте разобрали распространенные мифы и создали большой атлас востребованных рабочих специальностей. На сайте проекта представлены актуальные факты о современном устройстве труда в сфере, а также собраны видеоистории женщин и молодежи на производстве. При участии крупных работодателей страны, таких как РЖД, Норникель и Самокат, разработан атлас, который включает востребованные профессии с разбивкой по регионам, указанием уровня зарплат и примерами вакансий. Он поможет сориентироваться, как развиваться в профессии, какие возможности обучения предлагают работодатели и какие карьерные перспективы открываются перед современным рабочим. В числе таких возможностей — участие во Всероссийском конкурсе профмастерства "Лучший по профессии" с призом для победителей в 1 млн рублей, оператором которого является ВНИИ Труда Минтруда России. Атлас доступен на сайте проекта и будет полезен тем, кто задумывается о карьере и повышении квалификации в рабочих профессиях.

"Популяризация рабочих специальностей в России является критически важным фактором для достижения технологического лидерства страны, — отмечает GR-директор Нетологии Валентина Куренкова. — Вместе с партнерами мы хотели исследовать, как с годами изменилась эта сфера, как на неё влияют цифровизация и автоматизация, и показать, что на самом деле значит быть специалистом на производстве в 2026 году. Мы создали проект, который помогает шире взглянуть на рынок рабочих профессий, понять как устроен труд, обучение и карьерные перспективы современных рабочих. И молодые люди, которые только определяются в будущем профессиональном пути, и опытные специалисты производств смогут найти в нашей карте полезные материалы для развития карьеры".

"Интерес к рабочим профессиям — усиливающийся тренд на рынке труда. Согласно аналитике платформы, по итогам 2025 года чаще всего соискатели откликались на вакансии плавильщиков (+146%), электрогазосварщиков (+145%) и авторазборщиков (+129%). Это говорит о том, что соискатели все чаще ориентируются на направления, напрямую связанные с производственным циклом и инфраструктурой, где навыки остаются востребованными вне зависимости от рыночных колебаний. Дополнительным фактором интереса становится возможность работать с современным оборудованием и автоматизированными системами, что повышает долгосрочную ценность специалистов на рынке труда", — комментирует директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

* Данные рейтинга data.ai (App Annie).

