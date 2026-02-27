16+
Домашние животные есть у 78% жителей ПФО

У 78% жителей Приволжского федерального округа есть домашние животные, а каждый пятый делает зоопокупки на площадках электронной коммерции. Таковы результаты опроса среди 10 тыс. жителей России, который провели эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров, чтобы выяснить, где владельцы питомцев покупают для них товары и какие у них затраты на уход за четвероногими друзьями*.

У большинства владельцев животных дома живет один питомец — так ответили 40% опрошенных. Ещё у 38% в семье несколько домашних животных, а 6% жителей округа планируют завести питомца в ближайший год.

Самыми популярными питомцами остаются кошки — их держат 88% владельцев животных. Собаки есть у 38% опрошенных. Значительно реже респонденты заводят аквариумных рыбок — 7%, домашних птиц — 5%, грызунов — 4%, черепах — 3%, кроликов — 2%.

Какие питомцы у вас есть?

Вид животного

Доля ответов респондентов %

Кошка

88%

Собака

38%

Аквариумные рыбки

7%

Домашние птицы (попугай, канарейка и другие)

5%

Грызуны (хомяк, морская свинка, крыса и другие)

4%

Черепахи

3%

Кролики

2%

В среднем респонденты тратят на содержание питомцев около 3 777 рублей в месяц. У 38% расходы не превышают 2 000 рублей, у 39% составляют 2 001–5 000 рублей, ещё у 13% — до 10 000 рублей. Более высокие траты встречаются значительно реже: 2% тратят до 20 000 рублей, а 1% — больше этой суммы.

У большинства владельцев животных расходы составляют не более 5% ежемесячного дохода.

Основная часть расходов приходится на корм и лакомства — их покупают 90% владельцев животных. Также респонденты рассказали, что тратятся на средства гигиены и лекарственные препараты — по 26%, ветеринарную помощь — 25%, игрушки — 21%. Аксессуары вроде поводков и ошейников покупают 11% опрошенных, мебель для животных — 8%, услуги груминга и одежду — по 5%.

Траты на животных переходят в онлайн: более пятой части опрошенных (22%) уже используют площадки электронной коммерции, чтобы находить корм, аксессуары и другие товары для животных. Профильные интернет-магазины выбирают 10% респондентов, а ветеринарные клиники — 8%.

О новой продукции для животных жители ПФО чаще всего узнают из рекомендаций друзей, коллег и родственников — так ответили 36% участников исследования. На рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах, включая Авито, обращают внимание 32%, на рекламу на ТВ — 25%, в соцсетях — 19%, в точках продаж — 18%.

"Зоотовары — один из самых масштабных потребительских сегментов. Владельцы питомцев регулярно покупают корм, средства гигиены и другую продукцию: категория формирует стабильный спрос в течение всего года. Для рекламодателя данный сегмент ценен предсказуемостью потребления: структура спроса понятна, цикл покупки короткий и повторяющийся. Авито в этом контексте является точкой входа: каждый третий владелец домашнего животного узнаёт о новых товарах через рекламу на сайтах объявлений. Это предоставляет брендам возможность работать с аудиторией в момент активного выбора подходящих товаров и их сравнения", — комментирует директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон.

*исследование проводилось среди 10 000 жителей России в возрасте от 18 лет

