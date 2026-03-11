Авито: самарцы готовы потратить на подготовку авто к весне около 26 тыс. рублей

16+
На полную подготовку авто к весне жители Самары закладывают в среднем 26 тыс. рублей. Чаще всего автомобилисты меняют к теплому сезону шины и технические жидкости. А при выборе и покупке необходимых автотоваров большинство ориентируется на информацию в рекламе. Аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы узнали, как самарцы готовят свои автомобили к весне — какие работы проводят, что покупают и сколько на все это тратят.

Подготовка и обслуживание

Самая популярная услуга для подготовки авто к весне — замена зимних шин на летние. Об этом рассказали 55% опрошенных. На втором месте — проверка и замена технических жидкостей, таких как масло, антифриз и других (36%). Также часто автомобилисты проверяют другие системы и детали — кондиционер и вентиляцию (25%), аккумулятор (28%), подвеску (21%) и тормоза (18%).

Обслуживают авто обычно в сетевых автосервисах (34%). Еще 24% обращаются к знакомым мастерам, а 21% — к официальным дилерам. 15% выбирают небольшие частные сервисы, а 6% делают все самостоятельно.

При этом треть опрошенных (37%) хотели бы уложиться в 20 тыс. рублей. На сумму от 20 тыс. до 30 тыс. ориентируются 40%, от 30 тыс. до 50 тыс. —10%. Еще 3% закладывают бюджет от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, и 8% — больше этих сумм.

Товары и траты

Из автотоваров водители в основном покупают к весне моторное масло и другие технические жидкости (53%). 50% купят автохимию и средства для мойки автомобиля, 45% — летние шины. Еще 37% собираются приобрести товары для ухода за салоном — например, ручной пылесос, чехлы для салона или жидкости для обработки кожи. А 31% планируют обновить щетки стеклоочистителя.

"Наши данные подтверждают, что чаще всего к весне автовладельцы приобретают технические жидкости: лидером по продажам в начале этого года на Авито стало моторное масло — на него приходится 38% от всех продаж в категории масел и автохимии. Также в топе по популярности — трансмиссионные масла, автокосметика, присадки и "омывайка". Мы видим, что россияне все чаще приобретают такие товары онлайн с доставкой — это удобно и помогает значительно сэкономить время", — рассказывает Алексей Головин, директор бизнес-направления "Запчасти и автосервисы" в Авито.

Влияние рекламы на выбор и покупку автотоваров

Большинство жителей Самары (69%) признались, что на выбор автотоваров влияет онлайн-реклама. Причем для 22% ее наличие — один из основных факторов выбора. И столько же принимают решение исходя из других критериев, но выбирают товары среди известных брендов.

Чаще всего опрошенные обращают внимание на рекламу автосервисов и автотоваров на сайтах с объявлениями и площадках электронной коммерции, например, на Авито (26%). Столько же ориентируется на рекламу в поисковых системах. Еще 16% замечают рекламу на ТВ, 16% — в соцсетях, а 10% — на видеоплатформах.

"Большинство автомобилистов признают, что онлайн-реклама влияет на выбор товаров для транспортного средства. При этом сайты с объявлениями занимают первое место среди каналов, которые водители замечают чаще всего. Логика простая: человек открывает площадку уже с конкретной задачей — найти нужную запчасть, записаться в сервис, сравнить цены. Спрос сформирован, намерение есть. Для брендов из категории автотоваров это, пожалуй, лучший момент, чтобы попасть в поле зрения покупателя", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Киберпреступники устроились на завод: "Солар" выявил лидеров по заражениям вредоносным ПО в 2025 году

По данным центра исследования киберугроз Solar 4RAYS группы компаний "Солар" (входит в ГК "Ростелеком"), в 2025 году почти две трети заражений вредоносным ПО пришлись на промышленность, здравоохранение и топливно-энергетический комплекс (ТЭК).

"Ростелеком" представил "умную экосистему" безопасности на производстве

В рамках ежегодного конкурса "Вместе в цифровое будущее" состоялась онлайн-встреча, посвященная тому, как цифровые технологии меняют подход к охране труда. Эксперты обсудили практические решения и их применение на предприятиях. Инициатором выступил "Ростелеком", а ключевым спикером стал Максим Кретинин, руководитель направления промышленной безопасности проектного офиса компании.

Внутренняя красота и верность себе: "Ростелеком Книги", "Литрес" и "Читай-город" назвали вдохновляющие черты литературных героинь

Накануне 8 Марта "Ростелеком Книги", сервис "Литрес" и сеть книжных магазинов "Читай-город" провели опрос более 2 000 жителей России, чтобы узнать, какие женские образы из классической литературы вдохновляют их больше всего.

"Тест-драйв" по-новому: "Ростелеком" обновил условия акции с тестированием пакета услуг для дома и семьи

"Ростелеком", цифровой лидер страны, в годовщину старта акции "Тест-драйв" расширил ее состав, сделав тестирование пакета услуг компании еще привлекательнее для клиентов. "Тест-драйв" <a href="https://www.company.rt.ru/press/news/d472676/" target="_blank">был запущен</a> в марте 2025 года и за это время по акции клиенты "Ростелекома" подключили более 400 тыс. услуг. После окончания бесплатного тестового периода ими продолжили пользоваться 99% клиентов.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

