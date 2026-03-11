Авито: самарцы готовы потратить на подготовку авто к весне около 26 тыс. рублей

Подготовка и обслуживание

Самая популярная услуга для подготовки авто к весне — замена зимних шин на летние. Об этом рассказали 55% опрошенных. На втором месте — проверка и замена технических жидкостей, таких как масло, антифриз и других (36%). Также часто автомобилисты проверяют другие системы и детали — кондиционер и вентиляцию (25%), аккумулятор (28%), подвеску (21%) и тормоза (18%).

Обслуживают авто обычно в сетевых автосервисах (34%). Еще 24% обращаются к знакомым мастерам, а 21% — к официальным дилерам. 15% выбирают небольшие частные сервисы, а 6% делают все самостоятельно.

При этом треть опрошенных (37%) хотели бы уложиться в 20 тыс. рублей. На сумму от 20 тыс. до 30 тыс. ориентируются 40%, от 30 тыс. до 50 тыс. —10%. Еще 3% закладывают бюджет от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, и 8% — больше этих сумм.

Товары и траты

Из автотоваров водители в основном покупают к весне моторное масло и другие технические жидкости (53%). 50% купят автохимию и средства для мойки автомобиля, 45% — летние шины. Еще 37% собираются приобрести товары для ухода за салоном — например, ручной пылесос, чехлы для салона или жидкости для обработки кожи. А 31% планируют обновить щетки стеклоочистителя.

"Наши данные подтверждают, что чаще всего к весне автовладельцы приобретают технические жидкости: лидером по продажам в начале этого года на Авито стало моторное масло — на него приходится 38% от всех продаж в категории масел и автохимии. Также в топе по популярности — трансмиссионные масла, автокосметика, присадки и "омывайка". Мы видим, что россияне все чаще приобретают такие товары онлайн с доставкой — это удобно и помогает значительно сэкономить время", — рассказывает Алексей Головин, директор бизнес-направления "Запчасти и автосервисы" в Авито.

Влияние рекламы на выбор и покупку автотоваров

Большинство жителей Самары (69%) признались, что на выбор автотоваров влияет онлайн-реклама. Причем для 22% ее наличие — один из основных факторов выбора. И столько же принимают решение исходя из других критериев, но выбирают товары среди известных брендов.

Чаще всего опрошенные обращают внимание на рекламу автосервисов и автотоваров на сайтах с объявлениями и площадках электронной коммерции, например, на Авито (26%). Столько же ориентируется на рекламу в поисковых системах. Еще 16% замечают рекламу на ТВ, 16% — в соцсетях, а 10% — на видеоплатформах.

"Большинство автомобилистов признают, что онлайн-реклама влияет на выбор товаров для транспортного средства. При этом сайты с объявлениями занимают первое место среди каналов, которые водители замечают чаще всего. Логика простая: человек открывает площадку уже с конкретной задачей — найти нужную запчасть, записаться в сервис, сравнить цены. Спрос сформирован, намерение есть. Для брендов из категории автотоваров это, пожалуй, лучший момент, чтобы попасть в поле зрения покупателя", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.