Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито: почти половина женщин Приволжья планируют путешествие на 8 марта

44% женщин, проживающих в Приволжском федеральном округе, планируют путешествие на 8 марта. Среди респонденток в возрасте 18–24 лет и 35–44 лет желающих совершить туристические поездки больше половины. В основном женщины отправятся в путешествие с семьей (43%) или со второй половинкой (26%). Реже россиянки выбирают на 8 марта поездки с друзьями или путешествия в одиночку — такой ответ дали по 14% из тех, кто планирует туристические активности на праздники. Данные предоставили аналитики Авито Путешествий и Авито Рекламы по результатам онлайн-опроса 1 тыс. женщин старше 18 лет в феврале 2026 года.

Согласно статистике бронирований на платформе, самыми популярными направлениями на 8 марта с большим отрывом станут Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Москва и Московская область. Кроме них в топ-5 вошли Краснодарский край, Республика Татарстан и Ставропольский край. За год среди десяти самых популярных регионов заметнее всего вырос интерес к Челябинской области (+6 позиций), Свердловской области (+3) и Республике Татарстан (+2).

Таблица 1. Куда поедут россияне на 8 марта, данные Авито Путешествий

Рейтинг по популярности

2025 год

2026 год

1

Ленинградская область

Ленинградская область

2

Краснодарский край

Московская область (+1)

3

Московская область

Краснодарский край (-1)

4

Ставропольский край

Республика Татарстан (+2)

5

Калининградская область

Ставропольский край (-1)

6

Республика Татарстан

Калининградская область (-1)

7

Мурманская область

Мурманская область (0)

8

Нижегородская область

Свердловская область (+3)

9

Республика Крым

Нижегородская область (-1)

10

Республика Дагестан

Челябинская область (+6)

В среднем опрошенные россиянки готовы потратить на поездку к 8 марта 24 400 рублей, бюджет свыше 30 000 рублей закладывают 29% респонденток. По данным бронирований на платформе среди топ-10 популярных направлений дешевле всего снять посуточную квартиру на праздники будет в Челябинской области (2 900 рублей за ночь), Свердловской области (3 200 рублей), Ставропольском крае (3 700 рублей) и Калининградской области (3 700 рублей). Доступнее всего загородное жилье на праздник в Ставропольском крае (8 200 рублей) и Челябинской области (10 700 рублей).

В посуточных квартирах на праздники пользователи платформы планируют останавливаться в среднем на четверо суток втроем, в загородных объектах — на две ночи вшестером.

"Россияне готовятся к 8 марта заранее — мы это видим по тому, когда бронируют краткосрочное жилье на праздничные даты. Так, между бронью и заселением в посуточные квартиры в среднем проходит 49 дней, а в загородные дома — 44 дня. Тем не менее в этом году россияне гораздо спонтаннее планируют отдых, чем в прошлом, когда такие объекты бронировали за 76 и 82 дня до поездок соответственно. Это важный показатель, который помогает понять, в какой момент владельцам и управляющим посуточной недвижимостью стоит подключать инструменты продвижения, чтобы обеспечить максимальную загрузку и рентабельность объекта", — делится Рауль Салахов, руководитель по развитию сервисов для арендодателей.

"В праздничные даты формируется заметный всплеск спроса на короткие поездки. В таких условиях рекламодателям из категории "Путешествия" важно быть заметными на площадках, где пользователи выбирают направление. Рекламные инструменты Авито позволяют работать с этим спросом и привлекать внимание аудитории к предложению бизнеса", — отметил Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

У россиянок также спросили, из каких источников они чаще всего получают информацию о выгодных предложениях при планировании путешествий. Большинство (51%) отметили рекомендации друзей, коллег и родственников. Среди рекламных каналов отмечается влияние площадок электронной коммерции (17%).

Киберпреступники устроились на завод: "Солар" выявил лидеров по заражениям вредоносным ПО в 2025 году

По данным центра исследования киберугроз Solar 4RAYS группы компаний "Солар" (входит в ГК "Ростелеком"), в 2025 году почти две трети заражений вредоносным ПО пришлись на промышленность, здравоохранение и топливно-энергетический комплекс (ТЭК).

"Ростелеком" представил "умную экосистему" безопасности на производстве

В рамках ежегодного конкурса "Вместе в цифровое будущее" состоялась онлайн-встреча, посвященная тому, как цифровые технологии меняют подход к охране труда. Эксперты обсудили практические решения и их применение на предприятиях. Инициатором выступил "Ростелеком", а ключевым спикером стал Максим Кретинин, руководитель направления промышленной безопасности проектного офиса компании.

Внутренняя красота и верность себе: "Ростелеком Книги", "Литрес" и "Читай-город" назвали вдохновляющие черты литературных героинь

Накануне 8 Марта "Ростелеком Книги", сервис "Литрес" и сеть книжных магазинов "Читай-город" провели опрос более 2 000 жителей России, чтобы узнать, какие женские образы из классической литературы вдохновляют их больше всего.

"Тест-драйв" по-новому: "Ростелеком" обновил условия акции с тестированием пакета услуг для дома и семьи

"Ростелеком", цифровой лидер страны, в годовщину старта акции "Тест-драйв" расширил ее состав, сделав тестирование пакета услуг компании еще привлекательнее для клиентов. "Тест-драйв" <a href="https://www.company.rt.ru/press/news/d472676/" target="_blank">был запущен</a> в марте 2025 года и за это время по акции клиенты "Ростелекома" подключили более 400 тыс. услуг. После окончания бесплатного тестового периода ими продолжили пользоваться 99% клиентов.

Замглавы БМСЭ Самарской области сядет на девять лет за взятки

Кинельский районный суд вынес приговор бывшему заместителю руководителя ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области" - руководителю экспертных составов, врачу по медико-социальной экспертизе.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

