Авито Работа: средние зарплатные предложения в ритейле за год выросли на 18%

Чтобы отметить сильнейших мастеров и вовлечь в профессию новые таланты, в Москве с 15 по 18 апреля 2026 года пройдет второй Национальный Чемпионат розничных профессий. Соорганизаторами мероприятия выступят Авито Работа, Роскачество, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Академия ритейла.

Мероприятие также проводится при поддержке Минпромторга России, Торгово-промышленной палаты РФ, университета МГИМО и Росмолодежи. Это крупнейшее отраслевое событие направлено на повышение профессиональных стандартов в розничной торговле и решение актуальных кадровых задач.

Чтобы зафиксировать ключевые изменения в структуре спроса на персонал и динамике зарплатных предложений, в преддверии Чемпионата эксперты Авито Работы провели исследование рынка труда в сфере ритейла и выяснили, на каких специалистов больше всего вырос спрос и кому стали предлагать более высокие зарплаты.

Оказалось, что активнее всего в ритейле искали управленческий персонал — в 2025 году число вакансий для директоров магазина выросло на 86% за год, а в среднем им предлагали порядка 86 812 руб/мес. Вырос спрос также на работников торгового зала (+6%) и товароведов (+4%), которые могли рассчитывать в среднем на 62 571 руб/мес и 58 384 руб/мес соответственно.

Одновременно рынок демонстрирует переоценку ряда массовых позиций. Лидерами по росту средних зарплатных предложений стали продавцы, — для них предлагаемые зарплаты выросли на 42% за год и составили 66 290 руб/мес. На втором месте — директора магазина с ростом средних зарплатных предложений на 32% за год. На 29% по сравнению с 2024 годом выросли средние предлагаемые зарплаты у работников торгового зала.

При этом приведенные средние зарплатные предложения рассчитываются на основе вилок, указанных работодателями в вакансиях. Большинство специалистов в ритейле работают посменно, поэтому их фактический заработок зависит от количества отработанных смен, региона работы, премий, надбавок и других факторов.

Самые высокооплачиваемые специалисты в ритейле, 2025

Профессия Средняя предлагаемая зарплата*, руб/мес, 2025 Динамика средних предлагаемых зарплат, %, 2025/2026 Торговый представитель 87 701 +16% Супервайзер 87 313 +15% Директор магазина 86 812 +32% Продавец 66 290 +42% Работник торгового зала 62 571 +29%

* Приведенные данные отражают средние зарплатные предложения для специалистов с опытом работы от одного до трех лет.

Полученные данные отражают системный тренд: ритейл усиливает конкуренцию за квалифицированные кадры, а требования к профессиональным навыкам сотрудников продолжают расти. Именно поэтому вопросы оценки компетенций, обмена лучшими практиками и формирования отраслевых ориентиров становятся центральными темами Национального Чемпионата розничных профессий.

Ключевая цель Чемпионата — повысить престиж розничных профессий, создать "карьерный лифт" для сильнейших специалистов и сформировать новые ориентиры качества сервиса. В рамках Чемпионата пройдут соревнования по нескольким основным компетенциям. Они охватывают все ключевые роли в рознице: директора магазинов, кассиров, продавцов-консультантов, сборщиков заказов, мерчандайзеров, администраторов и сборщиков-комплектовщиков. Формат заданий максимально приближен к реальной работе: обслуживание покупателей, работа на кассе, консультации, выкладка и комплектация заказов, а также управленческие задачи — финансовый анализ, управление персоналом и лидерство.

"С непрерывным ростом зарплат в магазинах и приходом новых технологий у ритейла впереди сложнейшая задача: перестройка экономики труда от количества — к качеству. В этой работе чемпионатное движение становится одним из главных инструментов. Опираясь на живой опыт чемпионов — самых сильных профессионалов, эксперты retail skills непрерывно формируют опережающие стандарты компетенций для отрасли. Мы внедряем их в официальные соревнования, затем масштабируем лучше результаты в бизнесе. И двигаемся дальше, в новый цикл инноваций!", — прокомментировал Алексей Филатов, генеральный директор Чемпионата розничных профессий, основатель Академии ритейла.

По итогам первого Чемпионата было проведено более 1 500 оценок навыков, что дало компаниям-участникам аналитические данные для развития персонала, оптимизации внутренних процессов и внедрения лучших практик в операционную деятельность.

В программу Чемпионата включены также деловая конференция, выездное заседание профильных отраслевых структур, тематические рабочие группы, кейс-сессии и экспертные обсуждения. Специальные блоки направлены на кадровое развитие: признание достижений сотрудников, вовлечение новых талантов, внедрение готовых инструментов оценки и обучения из практики национальных соревнований, а также PR-поддержку брендов через участие в кампании Чемпионата.

"Розничная торговля сегодня — это сложнейший механизм, где деловое совершенство становится главным конкурентным преимуществом. Роскачество рассматривает Национальный Чемпионат не просто как площадку для демонстрации талантов, а как пространство для отработки и стандартизации передовых бизнес-процессов. Анализируя лучшие практики финалистов, мы получаем возможность транслировать эталонные модели управления, обслуживания и операционной эффективности на всю отрасль. Повышая престиж профессий через соревновательность, мы одновременно закладываем основу для устойчивого роста качества сервиса и оптимизации внутренних процессов компаний, что в итоге формирует новый уровень потребительского доверия и зрелости российского ритейла", — сказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

"Участники мероприятия смогут проанализировать факторы, влияющие на производительность, оценить потенциал новых технологий и найти решения, способные повысить эффективность операционных процессов. Мы также готовы делиться своей экспертизой: на Авито Работе открыто более 200 тыс. актуальных вакансий в сфере розничной торговли, что позволяет нам отслеживать кадровые тенденции и лучшие практики отрасли", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Чемпионат пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер в Лужниках, где соберутся финалисты из 25 городов России. Среди участников — сотрудники крупных розничных сетей, включая "Азбуку вкуса", "Магнит", "Ашан", "Оʼкей", "Глобус" и "Spar".