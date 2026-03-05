"Винтажные платья, посуда и аксессуары": на Авито изучили предпраздничные закупки самарцев

Тренд на винтаж

В преддверии 8 Марта продажи винтажных вещей выросли практически во всех категориях. Так, винтажную одежду в феврале стали покупать в 2,5 раза чаще в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ретро-джемперы, свитеры и кардиганы стали покупать чаще в 3,5 раза, в среднем за 1 200 рублей. А винтажные платья — в полтора раза чаще, в среднем за 1 400 рублей.

Продажи аксессуаров в стиле ретро выросли также в 2,5 раза. В десять раз чаще стали покупать ретро-очки, в среднем за 3 200 рублей. В 3,5 раза чаще стали покупать платки и шарфы, в среднем за 800 рублей. Также в 2,5 раза выросли продажи ремней и поясов, они в среднем стоили 1 200 рублей. И на 67% чаще покупали винтажные головные уборы, в среднем за 1 500 рублей.

Также к празднику активно покупают винтажную посуду — продажи сервизов, чайных пар и другой ретро-посуды выросли в два раза. Один товар в среднем обходился в 2 200 рублей. И на треть выросли продажи виниловых проигрывателей. Они в среднем стоили 13 000 рублей.

"Винтажные товары не выходят из моды уже несколько лет. Одни покупают ретро-вещи из ностальгии, другие ценят их за историю и уникальность. При этом на Авито можно купить винтаж как в ресейле, так и в новом состоянии. На платформе среди миллионов товаров можно найти в том числе редкие коллекционные экземпляры, которые удивят даже искушенных любителей винтажа", — прокомментировал Никита Захаров, руководитель бизнес-направления Fashion в Авито.

Самые популярные цветы

В этом году заметнее всего увеличились продажи тюльпанов — их стали покупать на 62% чаще, чем в феврале прошлого года. Также выросла популярность роз — их продажи выросли на 16%. При этом популярность лилий, хризантем, гипсофил и других сухоцветов снизилась.

Традиционные подарки

Среди других подарков лидируют кулоны и подвески — их в преддверии 8 Марта стали покупать чаще на 29%. В среднем за 10 000 рублей. На 27% выросли продажи браслетов — они в среднем обходились в 11 000 рублей. Также на 21% выросли продажи уходовой косметики, здесь средняя цена составила 1 000 рублей.