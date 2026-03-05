16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Винтажные платья, посуда и аксессуары": на Авито изучили предпраздничные закупки самарцев

Читали: 7

В Самаре пользователи стали чаще покупать винтажные изделия — к 8 марта продажи одежды, посуды и аксессуаров в этой категории выросли в 2,5 раза за год. А среди традиционных подарков по росту продаж лидируют кулоны и подвески. Аналитики Авито изучили продажи подарков на платформе в преддверии 8 Марта.

Тренд на винтаж

В преддверии 8 Марта продажи винтажных вещей выросли практически во всех категориях. Так, винтажную одежду в феврале стали покупать в 2,5 раза чаще в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ретро-джемперы, свитеры и кардиганы стали покупать чаще в 3,5 раза, в среднем за 1 200 рублей. А винтажные платья — в полтора раза чаще, в среднем за 1 400 рублей.

Продажи аксессуаров в стиле ретро выросли также в 2,5 раза. В десять раз чаще стали покупать ретро-очки, в среднем за 3 200 рублей. В 3,5 раза чаще стали покупать платки и шарфы, в среднем за 800 рублей. Также в 2,5 раза выросли продажи ремней и поясов, они в среднем стоили 1 200 рублей. И на 67% чаще покупали винтажные головные уборы, в среднем за 1 500 рублей.

Также к празднику активно покупают винтажную посуду — продажи сервизов, чайных пар и другой ретро-посуды выросли в два раза. Один товар в среднем обходился в 2 200 рублей. И на треть выросли продажи виниловых проигрывателей. Они в среднем стоили 13 000 рублей.

"Винтажные товары не выходят из моды уже несколько лет. Одни покупают ретро-вещи из ностальгии, другие ценят их за историю и уникальность. При этом на Авито можно купить винтаж как в ресейле, так и в новом состоянии. На платформе среди миллионов товаров можно найти в том числе редкие коллекционные экземпляры, которые удивят даже искушенных любителей винтажа", — прокомментировал Никита Захаров, руководитель бизнес-направления Fashion в Авито.

Самые популярные цветы

В этом году заметнее всего увеличились продажи тюльпанов — их стали покупать на 62% чаще, чем в феврале прошлого года. Также выросла популярность роз — их продажи выросли на 16%. При этом популярность лилий, хризантем, гипсофил и других сухоцветов снизилась.

Традиционные подарки

Среди других подарков лидируют кулоны и подвески — их в преддверии 8 Марта стали покупать чаще на 29%. В среднем за 10 000 рублей. На 27% выросли продажи браслетов — они в среднем обходились в 11 000 рублей. Также на 21% выросли продажи уходовой косметики, здесь средняя цена составила 1 000 рублей.

Версия для печати

В России и мире

Киберпреступники устроились на завод: "Солар" выявил лидеров по заражениям вредоносным ПО в 2025 году

По данным центра исследования киберугроз Solar 4RAYS группы компаний "Солар" (входит в ГК "Ростелеком"), в 2025 году почти две трети заражений вредоносным ПО пришлись на промышленность, здравоохранение и топливно-энергетический комплекс (ТЭК).

"Ростелеком" представил "умную экосистему" безопасности на производстве

В рамках ежегодного конкурса "Вместе в цифровое будущее" состоялась онлайн-встреча, посвященная тому, как цифровые технологии меняют подход к охране труда. Эксперты обсудили практические решения и их применение на предприятиях. Инициатором выступил "Ростелеком", а ключевым спикером стал Максим Кретинин, руководитель направления промышленной безопасности проектного офиса компании.

Культура и стиль

"Тест-драйв" по-новому: "Ростелеком" обновил условия акции с тестированием пакета услуг для дома и семьи

"Ростелеком", цифровой лидер страны, в годовщину старта акции "Тест-драйв" расширил ее состав, сделав тестирование пакета услуг компании еще привлекательнее для клиентов. "Тест-драйв" <a href="https://www.company.rt.ru/press/news/d472676/" target="_blank">был запущен</a> в марте 2025 года и за это время по акции клиенты "Ростелекома" подключили более 400 тыс. услуг. После окончания бесплатного тестового периода ими продолжили пользоваться 99% клиентов.

Бураку Озчивиту собрали на Авито образы для московской премьеры

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по своим ролям в крупных турецких сериалах "Великолепный век", "Основание: Осман", "Чёрная любовь", посетит Москву 2 марта с премьерой спектакля "Самая красивая девушка Стамбула".

Люди

Замглавы БМСЭ Самарской области сядет на девять лет за взятки

Кинельский районный суд вынес приговор бывшему заместителю руководителя ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области" - руководителю экспертных составов, врачу по медико-социальной экспертизе.

Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского

24 февраля в Москве состоялась торжественная церемония вручения ведомственной медали имени Александра Твардовского. Награды деятелям культуры вручила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она