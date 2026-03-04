Почти половина женщин Приволжья посещают бьюти-мастеров перед 8 марта

16+
Накануне праздников в салоны красоты или к частным мастерам ежегодно обращаются 24% женщин, проживающих в Приволжском федеральном округе, еще 19% делают это почти ежегодно, а 23% редко пользуются бьюти-услугами. Эксперты Авито Рекламы и Авито Услуг опросили более 5 тыс. россиянок, чтобы узнать, как жители ПФО готовятся к 8 Марта и сколько готовы потратить на бьюти-процедуры.

Выяснилось, что средний бюджет на бьюти-процедуры перед праздником составляет 6 781 рубль, а самые популярные услуги — маникюр, стрижка и окрашивание волос.

Молодые женщины активнее других возрастных групп пользуются бьюти-услугами перед 8 Марта. Среди респондентов 18–24 лет каждый год обращаются к мастерам 30%, среди 25–34 лет — 32%. Для сравнения: среди женщин 65+ этот показатель составляет всего 11% — почти в три раза меньше.

Среди тех, кто планирует посетить салоны или мастеров, лидируют классические процедуры. Маникюр запланировали 66% женщин, стрижку — 61%, окрашивание волос — 50%. Почти половина респондентов (45%) позаботятся об уходе за бровями и ресницами, 29% планируют сделать педикюр. Восстановление волос выбрали 18% опрошенных, СПА-процедуры — 16%.

Главная причина записаться на процедуры — желание сделать подарок себе. Этот мотив называют 40% женщин. 24% хотят выглядеть по-особенному в праздничный день, а 15% не связывают запись с праздником. Для 10% женщин это способ соответствовать стандартам красоты, 5% готовятся к встрече с друзьями, 4% ожидают внимания и комплиментов, 3% планируют процедуры перед корпоративом.

Женщины узнают о салонах красоты и услугах частных мастеров из разных источников. Среди рекламных площадок чаще всего отмечают сайты с объявлениями и маркетплейсы — об этом рассказали 20% респондентов. Реклама салонов красоты и частных мастеров у блогеров помогла 16% респондентов, наружная реклама и реклама в поисковых системах — по 11%, реклама на ТВ и в картах — по 6%, на радио — 3%.

Больше половины женщин (59%) в той или иной степени учитывают акции и специальные предложения при выборе бьюти-услуг: для 17% жительниц округа это один из основных факторов принятия решения. Еще 19% часто записываются на процедуру после просмотра рекламы, а 23% признались, что иногда обращаются к мастеру, увидев предложение.

Чаще всего женщины планируют потратить на бьюти-процедуры от 3 001 до 5 000 рублей и от 5 001 до 10 000 рублей — по 28% опрошенных. 27% готовы потратить до 3 000 рублей, 9% — от 10 001 до 20 000 рублей. От 20 001 до 30 000 рублей планируют потратить 3%, более 30 000 рублей — 2%. В среднем бюджет на бьюти процедуры перед 8 марта составляет 6 781 рубль.

Жительницы Москвы готовы потратить на процедуры больше, чем женщины из других регионов — средний чек в столице составляет 9 501 рубль.

Киберпреступники устроились на завод: "Солар" выявил лидеров по заражениям вредоносным ПО в 2025 году

По данным центра исследования киберугроз Solar 4RAYS группы компаний "Солар" (входит в ГК "Ростелеком"), в 2025 году почти две трети заражений вредоносным ПО пришлись на промышленность, здравоохранение и топливно-энергетический комплекс (ТЭК).

"Ростелеком" представил "умную экосистему" безопасности на производстве

В рамках ежегодного конкурса "Вместе в цифровое будущее" состоялась онлайн-встреча, посвященная тому, как цифровые технологии меняют подход к охране труда. Эксперты обсудили практические решения и их применение на предприятиях. Инициатором выступил "Ростелеком", а ключевым спикером стал Максим Кретинин, руководитель направления промышленной безопасности проектного офиса компании.

"Тест-драйв" по-новому: "Ростелеком" обновил условия акции с тестированием пакета услуг для дома и семьи

"Ростелеком", цифровой лидер страны, в годовщину старта акции "Тест-драйв" расширил ее состав, сделав тестирование пакета услуг компании еще привлекательнее для клиентов. "Тест-драйв" <a href="https://www.company.rt.ru/press/news/d472676/" target="_blank">был запущен</a> в марте 2025 года и за это время по акции клиенты "Ростелекома" подключили более 400 тыс. услуг. После окончания бесплатного тестового периода ими продолжили пользоваться 99% клиентов.

Бураку Озчивиту собрали на Авито образы для московской премьеры

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по своим ролям в крупных турецких сериалах "Великолепный век", "Основание: Осман", "Чёрная любовь", посетит Москву 2 марта с премьерой спектакля "Самая красивая девушка Стамбула".

Замглавы БМСЭ Самарской области сядет на девять лет за взятки

Кинельский районный суд вынес приговор бывшему заместителю руководителя ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области" - руководителю экспертных составов, врачу по медико-социальной экспертизе.

Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского

24 февраля в Москве состоялась торжественная церемония вручения ведомственной медали имени Александра Твардовского. Награды деятелям культуры вручила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

