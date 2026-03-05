Авито: половина жителей Самары задумывается о строительстве дома в 2026 году

16+
Половина жителей Самары (51%) задумываются о строительстве дома в 2026 году. Из них 11% уже начали строительство, 16% собираются начать, а 24% пока что находятся на стадии изучения вопроса. Аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы выяснили, что в среднем на строительство дома респонденты закладывают 5,4 млн рублей и считают, что большая часть бюджета уйдет на инженерные сети.

Масштабные планы

Примечательно, что среди опрошенных 25–34 лет дом в этом году планирует построить почти каждый второй (46%). Из тех, кто задумал стройку в этом году, 13% только начинают разбираться в теме. Еще 28% выбирают участок, а 22% уже купили землю и сейчас продумывают проект. 23% на стадии поиска подрядчиков, 5% сейчас занимаются фундаментом или коробкой, столько же — внутренними работами и отделкой. И еще 5% почти закончили все работы и уже занимаются благоустройством.

Бюджет и материалы

В бюджет на строительство дома опрошенные в среднем закладывают 5,4 млн рублей. При этом почти половина жителей Самары (48%) хотели бы уложиться в 3 млн рублей. От 3 до 5 млн закладывают 18%, от 5 до 10 млн — 14%. Еще 15% планируют потратить от 10 до 20 млн, а 3% — еще больше.

При этом самыми крупными статьями расходов респонденты считают инженерные сети — водоснабжение, отопление, канализацию и электрику (35%). Фундамент и кровлю отметили 29% и 28% соответственно. Далее идут стены и перекрытия (27%), а также внутренняя отделка (27%). Еще 24% считают, что внушительная часть бюджета уйдет на фасад, а 12% — что на благоустройство участка.

Что касается материалов, чаще всего опрошенные собираются или уже строят дома из кирпича (30%). Также в топ-3 по популярности — газобетон (18%) и деревянные материалы по типу бруса или бревен (8%). Выбор в пользу каркасного дома сделали 6%, а монолитный железобетонный дом будут строить всего 3%. Еще 16% планируют комбинировать разные материалы.

Планирование покупок

Строительные материалы респонденты в основном собираются покупать в крупных специализированных гипермаркетах (49%) или на небольших базах (32%). При этом 22% будут обращаться к сайтам объявлений и площадкам электронной коммерции, а 21% планируют покупать все напрямую у производителей.

О строительных магазинах, а также о товарах и материалах опрошенные чаще узнают из рекомендаций друзей, коллег и соседей (54%). Площадки электронной коммерции набирают популярность среди онлайн-источников — 15% респондентов обращают внимание на предложения строительных материалов на таких сервисах.

Киберпреступники устроились на завод: "Солар" выявил лидеров по заражениям вредоносным ПО в 2025 году

По данным центра исследования киберугроз Solar 4RAYS группы компаний "Солар" (входит в ГК "Ростелеком"), в 2025 году почти две трети заражений вредоносным ПО пришлись на промышленность, здравоохранение и топливно-энергетический комплекс (ТЭК).

"Ростелеком" представил "умную экосистему" безопасности на производстве

В рамках ежегодного конкурса "Вместе в цифровое будущее" состоялась онлайн-встреча, посвященная тому, как цифровые технологии меняют подход к охране труда. Эксперты обсудили практические решения и их применение на предприятиях. Инициатором выступил "Ростелеком", а ключевым спикером стал Максим Кретинин, руководитель направления промышленной безопасности проектного офиса компании.

"Тест-драйв" по-новому: "Ростелеком" обновил условия акции с тестированием пакета услуг для дома и семьи

"Ростелеком", цифровой лидер страны, в годовщину старта акции "Тест-драйв" расширил ее состав, сделав тестирование пакета услуг компании еще привлекательнее для клиентов. "Тест-драйв" <a href="https://www.company.rt.ru/press/news/d472676/" target="_blank">был запущен</a> в марте 2025 года и за это время по акции клиенты "Ростелекома" подключили более 400 тыс. услуг. После окончания бесплатного тестового периода ими продолжили пользоваться 99% клиентов.

Бураку Озчивиту собрали на Авито образы для московской премьеры

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по своим ролям в крупных турецких сериалах "Великолепный век", "Основание: Осман", "Чёрная любовь", посетит Москву 2 марта с премьерой спектакля "Самая красивая девушка Стамбула".

Замглавы БМСЭ Самарской области сядет на девять лет за взятки

Кинельский районный суд вынес приговор бывшему заместителю руководителя ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области" - руководителю экспертных составов, врачу по медико-социальной экспертизе.

Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского

24 февраля в Москве состоялась торжественная церемония вручения ведомственной медали имени Александра Твардовского. Награды деятелям культуры вручила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

