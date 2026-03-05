16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Меньше кредитов и забота о детях": Авито публикует главные тренды женского предпринимательства

Читали: 7

В январе 2026 года в России зарегистрировано 6,2 млн женщин-предпринимателей, прирост составил 300 тыс. за год. Сейчас женщины составляют 41,7% всех субъектов МСП, то есть почти каждый второй бизнес в секторе — с женским лицом. При этом на группу в возрасте 35-44 года приходится 53% женщин — индивидуальных предпринимателей, такая тенденция сохраняется уже несколько лет.

Технологическая платформа Авито и Минэкономразвития подготовили первое комплексное исследование по женскому предпринимательству в России. В ходе исследования был проведён кросс-анализ данных, что позволило определить как устойчивые поведенческие паттерны, так и проанализировать тренды в женском бизнесе.

"Минэкономразвития России последовательно расширяет возможности для женского предпринимательства. Мы видим, что женское предпринимательство — это уже не нишевая история, а сложившийся сегмент МСП. Анализ данных выявил три устойчивых тенденции. Первая — осознанность: женщины меньше рискуют, больше учатся, делают ставку на социальную и креативную составляющие. Они реже берут кредиты и быстрее их закрывают. Всего 38% получателей заемных средств — женщины. Вторая — влияние на демографию: исследование показало, что запуск своего дела положительно влияет на решение о рождении детей. Чаще всего женщины принимают решение о запуске бизнеса во втором декрете. 53% женщин запускают бизнес после 35 лет, когда дети уже есть. И третья — преемственность: почти миллион россиянок строят бизнес вдолгую и хотят передать его детям", — отмечает замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Аналогичный тренд и среди аудитории Авито. В 2025 году число женщин-продавцов на Авито Товарах выросло на 102% — быстрее, чем у мужчин (84%). Среднемесячный рост также выше: 6% против 5%. На начало 2026 года более половины предпринимательниц на платформе — женщины 35–44 лет. Многие в этом возрасте стремятся совместить семью и профессиональную реализацию.

По данным исследования, 3,4 млн женщин работают как самозанятые, 1,9 млн зарегистрированы как ИП, ещё 904 тыс. руководят юридическими лицами. При этом на Авито Товарах 60% предпринимательниц выбирают формат ООО — такой выбор говорит о стратегическом подходе: он позволяет отделить личное имущество от обязательств компании, повышает доверие банков и партнёров, а также открывает возможности для масштабирования.

Один из заметных трендов: рост присутствия женского бизнеса в приоритетных отраслях экономики — туризме, IT, сельском хозяйстве, производстве. По данным Авито Товаров, помимо детских категорий, сегмента красоты и товаров для дома, растёт их присутствие в направлениях "готовый бизнес и оборудование", "автосервис", "запчасти". Это расширяет предпринимательскую повестку и показывает готовность работать в сферах, которые ранее считались преимущественно мужскими.

Согласно обзору, среди российских регионов наибольшее число женщин-предпринимателей, работающих в статусе ИП и самозанятых, традиционно сосредоточено в крупных экономических центрах. В топ-10 вошли Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская и Свердловская области, Республики Татарстан и Башкортостан, а также Челябинская и Новосибирская области.

Однако география бизнеса меняется. По данным Авито Товаров, 51% предпринимательниц работают из регионов и 49% — из городов-миллионников. Онлайн-инфраструктура снимает территориальные ограничения: продавец самостоятельно настраивает таргетинг для своего объявления и легко расширяет географию показов на нужные регионы.

"Успех женщин-предпринимателей на платформе Авито я во многом связываю с возможностью прямого общения с клиентом. Женщины исторически сильны в коммуникациях, что помогает им легко вступать в диалог, выяснять предпочтения, корректировать стратегию на основе спроса и клиентских отзывов. Со своей стороны мы стремимся обеспечить всем пользователям широкий спектр технологичных инструментов для комфортного и эффективного взаимодействия", — поясняет управляющий директор Авито Влад Федулов.

С приходом искусственного интеллекта вести бизнес становится легче. Сейчас на платформе тестируются два ИИ-ассистента — Ави для покупателей и Ави Pro для профессиональных продавцов. Ави Pro анализирует статистику объявлений, выявляет причины изменений в показателях и подсказывает, как повысить эффективность продаж, а в будущем сможет практически полностью автоматизировать работу на платформе.

Совместный обзор Минэкономразвития и Авито фиксирует главное: женское предпринимательство в России вышло на стадию зрелости. Это уже не локальный тренд, а системный фактор экономического и социального развития — с растущим масштабом, цифровой опорой и государственной поддержкой.

Версия для печати

В России и мире

Киберпреступники устроились на завод: "Солар" выявил лидеров по заражениям вредоносным ПО в 2025 году

По данным центра исследования киберугроз Solar 4RAYS группы компаний "Солар" (входит в ГК "Ростелеком"), в 2025 году почти две трети заражений вредоносным ПО пришлись на промышленность, здравоохранение и топливно-энергетический комплекс (ТЭК).

"Ростелеком" представил "умную экосистему" безопасности на производстве

В рамках ежегодного конкурса "Вместе в цифровое будущее" состоялась онлайн-встреча, посвященная тому, как цифровые технологии меняют подход к охране труда. Эксперты обсудили практические решения и их применение на предприятиях. Инициатором выступил "Ростелеком", а ключевым спикером стал Максим Кретинин, руководитель направления промышленной безопасности проектного офиса компании.

Культура и стиль

"Тест-драйв" по-новому: "Ростелеком" обновил условия акции с тестированием пакета услуг для дома и семьи

"Ростелеком", цифровой лидер страны, в годовщину старта акции "Тест-драйв" расширил ее состав, сделав тестирование пакета услуг компании еще привлекательнее для клиентов. "Тест-драйв" <a href="https://www.company.rt.ru/press/news/d472676/" target="_blank">был запущен</a> в марте 2025 года и за это время по акции клиенты "Ростелекома" подключили более 400 тыс. услуг. После окончания бесплатного тестового периода ими продолжили пользоваться 99% клиентов.

Бураку Озчивиту собрали на Авито образы для московской премьеры

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по своим ролям в крупных турецких сериалах "Великолепный век", "Основание: Осман", "Чёрная любовь", посетит Москву 2 марта с премьерой спектакля "Самая красивая девушка Стамбула".

Люди

Замглавы БМСЭ Самарской области сядет на девять лет за взятки

Кинельский районный суд вынес приговор бывшему заместителю руководителя ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области" - руководителю экспертных составов, врачу по медико-социальной экспертизе.

Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского

24 февраля в Москве состоялась торжественная церемония вручения ведомственной медали имени Александра Твардовского. Награды деятелям культуры вручила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она