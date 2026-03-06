Внутренняя красота и верность себе: "Ростелеком Книги", "Литрес" и "Читай-город" назвали вдохновляющие черты литературных героинь

Согласно результатам, мужчины чаще вдохновляются архетипом женщины-спутницы (36% опрошенных), а женщины — образом "деятельной бунтарки"(31%). Лидером рейтинга стала Маргарита из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" (40%). Второе и третье места поделили героини произведений Александра Пушкина: Татьяна Ларина из "Евгения Онегина" (27%) и Маша Миронова из "Капитанской дочки"(17%).

Большая часть опрошенных отметили, что внутренняя красота вдохновляет их гораздо сильнее внешней привлекательности (86%). Среди качеств литературных героинь, которые вызывают восхищение, респонденты также назвали верность своим идеалам (51%), душевную глубину (39%) и независимость (27%).

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов "Ростелекома":

"Наш опрос подтверждает, что русская классика остается близкой и актуальной для современных читателей. Такие качества, как сила духа, искренность и умение оставаться верными себе, высоко ценятся как в литературе, так и в повседневной жизни. Более половины пользователей сервиса "Ростелеком Книги" — женщины, а книги с яркими женскими образами пользуются особым спросом у наших читателей".

Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний "Литрес":

"Международный женский день возник как праздник солидарности женщин в стремлении к свободе, праву выбирать и быть услышанными. Героини, которых отметили участники опроса, воплощают женскую силу: мягкую, но вместе с тем решительную и вдохновляющую. В каталогах "Литреса" и наших партнеров представлены произведения с такими персонажами, ведь мы стремимся популяризировать литературу, которая может стать источником вдохновения и примером для подражания".