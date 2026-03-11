16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

На Авито появятся вещи Бурака Озчивита с московской премьеры

С 6 марта на Авито доступны дропы вещей популярного турецкого актера Бурака Озчивита, которые ранее для кинозвезды подобрала Ксения Собчак тоже на Авито. В них Бурак Озчивит выходил на московскую премьеру моноспектакля, а также участвовал в пресс-конференции. Все вырученные средства с продажи вещей будут направлены в благотворительную зоозащитную организацию "Верность", которая уже более девяти лет помогает лечить и спасать животных.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Всего к покупке доступны двенадцать предметов одежды и аксессуаров люксовых брендов одежды с подтвержденной оригинальностью. Среди них: элементы образа, в котором Бурак Озчивит появился на московской премьере спектакля "Самая красивая девушка Стамбула", и костюм, в которой он посетил пресс-конференцию после мероприятия. Все элементы винтажных образов были найдены на Авито и стилизованы Ксенией Собчак. Вещи доступны в личном аккаунте актера с возможностью приобретения через Авито Доставку.

У покупателей есть возможность приобрести винтажные и ресейл вещи премиум- и High Fashion-брендов. Так, в профиле можно найти кашемировый пиджак, вельветовые брюки и шерстяная водолазка всемирно известных итальянских брендов, которые Бурак Озчивит надевал на пресс-конференцию. Для тех, кто предпочитает более смелые образы, на платформе доступна брутальная кожаная куртка культового японского дизайнера, которую дополняют джинсы и базовое поло. Элементы этого лука актер примерил во время премьеры спектакля.

Помимо образов, в которых Бурак Озчивит провел два светских выхода, у пользователей есть возможность приобрести вещи, отобранные Ксенией Собчак в дополнение к основным аутфитам. Среди них — аксессуары известного американского модельера, куртка фасона в стиле милитари, акцентные рубашки и очки в черепаховой оправе. Также эти вещи были задействованы в съемке совместного ролика Бурака Озчивита и Ксении Собчак.

Бурак Озчивит — турецкий актер, известный по своим ролям в крупных турецких сериалах "Великолепный век", "Основание: Осман", "Чёрная любовь". Второго марта артист посетил Москву с премьерой моноспектакля "Самая красивая девушка Стамбула". 24 марта постановка пройдет в Санкт-Петербурге, а 20 апреля — в Казани. 

Киберпреступники устроились на завод: "Солар" выявил лидеров по заражениям вредоносным ПО в 2025 году

По данным центра исследования киберугроз Solar 4RAYS группы компаний "Солар" (входит в ГК "Ростелеком"), в 2025 году почти две трети заражений вредоносным ПО пришлись на промышленность, здравоохранение и топливно-энергетический комплекс (ТЭК).

"Ростелеком" представил "умную экосистему" безопасности на производстве

В рамках ежегодного конкурса "Вместе в цифровое будущее" состоялась онлайн-встреча, посвященная тому, как цифровые технологии меняют подход к охране труда. Эксперты обсудили практические решения и их применение на предприятиях. Инициатором выступил "Ростелеком", а ключевым спикером стал Максим Кретинин, руководитель направления промышленной безопасности проектного офиса компании.

Внутренняя красота и верность себе: "Ростелеком Книги", "Литрес" и "Читай-город" назвали вдохновляющие черты литературных героинь

Накануне 8 Марта "Ростелеком Книги", сервис "Литрес" и сеть книжных магазинов "Читай-город" провели опрос более 2 000 жителей России, чтобы узнать, какие женские образы из классической литературы вдохновляют их больше всего.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

