Авито Работа: в сфере общепита предлагаемые зарплаты выросли на 19%

Рост зарплат отражает продолжающуюся конкуренцию работодателей за ограниченный кадровый ресурс. В этих условиях повышение доходов становится важным инструментом привлечения сотрудников, однако не всегда позволяет решить вопросы долгосрочного удержания персонала и повышения эффективности бизнеса.

Одновременно рынок становится более гибким. В периоды сезонного роста активности работодатели все чаще обращаются к инструментам временной занятости. Так, по данным сервиса временной занятости "Авито Подработка", количество предложений о подработке в сфере общественного питания в марте–апреле 2026 года выросло на 13% по сравнению с январем—февралем этого же года. Среднее предлагаемое вознаграждение составило 56 900 руб/мес, однако итоговый доход может варьироваться в зависимости от региона, количества отработанных смен и других факторов. Наиболее заметно за этот период вырос спрос на администраторов (+53%), горничных (+27%), поваров (+16%) и официантов (+15%). Традиционно в летний сезон потребность в специалистах как на полную, так и на частичную занятость становится еще выше.

Говоря о влиянии ИИ на рынок труда, Роман Губанов отметил, что работодатели все чаще рассматривают навыки работы с ИИ как важную профессиональную компетенцию. По данным Авито Работы, в первом квартале 2026 года число офисных вакансий с упоминанием навыков работы с искусственным интеллектом увеличилось на 47% год к году. Среднее зарплатное предложение в таких вакансиях достигла 67 206 руб/мес, увеличившись на 20%. Навыки работы с ИИ становятся востребованными и за пределами офисных профессий.

"Мы видим, что работодатели все чаще ищут специалистов, которые умеют эффективно использовать новые инструменты. По данным Авито Работы, весной 2026 года наиболее заметный рост спроса на специалистов с навыками владения инструментами ИИ показали работники розничной торговли (+80%), специалисты по продажам (+80%) и сотрудники служб поддержки (+67%). Если еще год назад вакансий с упоминанием навыков работы с ИИ были единицы, то сегодня их уже сотни и тысячи. При этом полноценную автоматизацию процессов на базе искусственного интеллекта пока не удается масштабировать в промышленных объемах — это сложный этап, который займет много времени", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.