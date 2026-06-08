Авито: почти две трети жителей Самары будет смотреть Чемпионат мира по футболу-2026

Оказалось, что каждый третий опрошенный не будет ни за кого болеть — 35% просто любят футбол и не собираются никого поддерживать. А почти каждый второй собирается подготовиться к просмотру и достать футбольную атрибутику.

Болеть в этом году в основном собираются за сборную Франции (19%). 17% планируют поддерживать Аргентину, 14% — Бразилию, также 14% — Германию, а 12% — Испанию. Примечательно, что почти каждый четвертый (23%) среди опрошенных 18–14 лет будет болеть за Испанию.

Смотреть футбол, причем даже крупные матчи, опрошенные в основном предпочитают дома в одиночестве (42%). Однако 22% собираются с друзьями у кого-то в гостях, а 14% идут ради этого в паб или бар. Обычно просмотр происходит на телевизоре (73%), но почти всех остальных устраивают экраны поменьше — ноутбук (9%), смартфон (7%) или планшет (2%). И еще у 6% есть возможность наблюдать за матчами с проектора.

Примечательно, что почти каждый второй (44%) собирается подготовиться к просмотру крупных игр. 20% готовы как минимум одеться в футболку или форму любимой сборной, еще 20% — надеть шарф или бандан клуба. 10% хотят раскрасить лицо в цвета клуба. 6% планируют достать флаг страны, за которую они болеют, а 4% — аксессуары в цветах команды. Еще у 4% есть вувузелы, дуделки или другие шумовые атрибуты.

6 из 10 опрошенных признаются, что онлайн-реклама влияет на их решение о том, на какой площадке смотреть матчи, и для 18% это один из основных факторов выбора. Среди площадок, реклама на которых мотивирует к выбору определенного сервиса, респонденты отмечают рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах (14%), а также в сервисах коротких видеороликов (14%).