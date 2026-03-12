Авито: среднегодовые траты на запчасти у жителей Самары составили 21 тыс. рублей

Аналитики Авито узнали у автомобилистов, почему они заказывают запчасти онлайн, и на что обращают внимание при покупке. Оказалось, что из онлайн-каналов большинство предпочитает площадки электронной коммерции и платформы объявлений. Выбирая, где купить запчасти, опрошенные в основном обращают внимание на качество продукции.

Выбор канала и площадки

Каждый пятый житель Самары (22%) покупает автозапчасти на онлайн-площадках и платформах объявлений по типу Авито — чаще это мужчины и молодежь 18–24 лет. Главными преимуществами этого канала пользователи считают широкий выбор запчастей в одном месте (40%), более выгодные цены, чем в офлайн-магазинах (39%) и возможность сравнивать цены и предложения (34%). Также 34% важно, что онлайн-площадки дают возможность изучить отзывы о товаре и проверить рейтинг продавца.

При этом определяющим аргументом в пользу выбора площадки большинство считает качество товара (56%). Вместе с тем, 47% важно наличие гарантии на запчасти, поэтому Авито учитывает эту потребность — на платформе представлено уже более 10 млн запчастей с гарантией от 150+ брендов. 44% обращают внимание на репутацию площадки, а 31% — на выгодные предложения и акции.

Выбор товара

При выборе непосредственно товара большинство обращает внимание на наличие гарантии и возможности вернуть запчасть (56%), цену (45%), скорость доставки (43%) и отзывы на запчасть (28%).

Также 9 из 10 пользователей перед покупкой дополнительно проверяют, точно ли их автомобилю подойдет та или иная деталь. 32% советуются с мастером или сервисом. 24% сверяют соответствие по марке, модели и году выпуска, а 17% используют для этого VIN-код. Еще 11% консультируются с онлайн-поддержкой магазина, а 5% проверяют эту информацию в сторонних источниках.