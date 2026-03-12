Авито: среднегодовые траты на запчасти у жителей Самары составили 21 тыс. рублей

16+
В среднем за последний год жители Самары потратили на запчасти 21 тыс. рублей. Примечательно, что женщины называли суммы в среднем на 10% больше. При этом 32% уложились в 10 тыс. рублей, ещё 22% — в 20 тыс. рублей. 17% потратили от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, 19% — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а 4% — больше этих сумм.

Аналитики Авито узнали у автомобилистов, почему они заказывают запчасти онлайн, и на что обращают внимание при покупке. Оказалось, что из онлайн-каналов большинство предпочитает площадки электронной коммерции и платформы объявлений. Выбирая, где купить запчасти, опрошенные в основном обращают внимание на качество продукции.

Каждый пятый житель Самары (22%) покупает автозапчасти на онлайн-площадках и платформах объявлений по типу Авито — чаще это мужчины и молодежь 18–24 лет. Главными преимуществами этого канала пользователи считают широкий выбор запчастей в одном месте (40%), более выгодные цены, чем в офлайн-магазинах (39%) и возможность сравнивать цены и предложения (34%). Также 34% важно, что онлайн-площадки дают возможность изучить отзывы о товаре и проверить рейтинг продавца.

При этом определяющим аргументом в пользу выбора площадки большинство считает качество товара (56%). Вместе с тем, 47% важно наличие гарантии на запчасти, поэтому Авито учитывает эту потребность — на платформе представлено уже более 10 млн запчастей с гарантией от 150+ брендов. 44% обращают внимание на репутацию площадки, а 31% — на выгодные предложения и акции.

При выборе непосредственно товара большинство обращает внимание на наличие гарантии и возможности вернуть запчасть (56%), цену (45%), скорость доставки (43%) и отзывы на запчасть (28%).

Также 9 из 10 пользователей перед покупкой дополнительно проверяют, точно ли их автомобилю подойдет та или иная деталь. 32% советуются с мастером или сервисом. 24% сверяют соответствие по марке, модели и году выпуска, а 17% используют для этого VIN-код. Еще 11% консультируются с онлайн-поддержкой магазина, а 5% проверяют эту информацию в сторонних источниках.

Киберпреступники устроились на завод: "Солар" выявил лидеров по заражениям вредоносным ПО в 2025 году

По данным центра исследования киберугроз Solar 4RAYS группы компаний "Солар" (входит в ГК "Ростелеком"), в 2025 году почти две трети заражений вредоносным ПО пришлись на промышленность, здравоохранение и топливно-энергетический комплекс (ТЭК).

"Ростелеком" представил "умную экосистему" безопасности на производстве

В рамках ежегодного конкурса "Вместе в цифровое будущее" состоялась онлайн-встреча, посвященная тому, как цифровые технологии меняют подход к охране труда. Эксперты обсудили практические решения и их применение на предприятиях. Инициатором выступил "Ростелеком", а ключевым спикером стал Максим Кретинин, руководитель направления промышленной безопасности проектного офиса компании.

На Авито появятся вещи Бурака Озчивита с московской премьеры

С 6 марта на Авито доступны дропы вещей популярного турецкого актера Бурака Озчивита, которые ранее для кинозвезды подобрала Ксения Собчак тоже на Авито. В них Бурак Озчивит выходил на московскую премьеру моноспектакля, а также участвовал в пресс-конференции. Все вырученные средства с продажи вещей будут направлены в благотворительную зоозащитную организацию "Верность", которая уже более девяти лет помогает лечить и спасать животных.

Внутренняя красота и верность себе: "Ростелеком Книги", "Литрес" и "Читай-город" назвали вдохновляющие черты литературных героинь

Накануне 8 Марта "Ростелеком Книги", сервис "Литрес" и сеть книжных магазинов "Читай-город" провели опрос более 2 000 жителей России, чтобы узнать, какие женские образы из классической литературы вдохновляют их больше всего.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

