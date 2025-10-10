Внедрённые собственные модели ИИ принесут Россельхозбанку 5 млрд рублей

В текущем "послужном списке" ИИ Россельхозбанка — оптимизация размещения банкоматной инфраструктуры, построение модели наиболее выгодных клиенту продуктов, прогнозирование наиболее благоприятной формы общения с клиентом и другие кейсы.

"В данный момент наш искусственный интеллект работает над решением 100 актуальных кейсов. В первую очередь решены рутинные задачи, которые, с одной стороны, снижают нагрузку на сотрудников, с другой — помогают отработать сценарии внедрения инноваций для клиентских сервисов, где высочайшее значение имеет бесшовность перехода", — отметила Екатерина Елманова.

Ускорение внедрения инноваций происходит за счет созданной в 2023 году Лаборатории ИИ РСХБ системы управления моделями и приложениями технологий искусственного интеллекта "RAISA — RSHB AI SYSTEMS AND APPLICATION" (платформа RAISA). Платформа RAISA является собственным инструментом РСХБ и единой точкой для разработки, обучения, внедрения, сопровождения, мониторинга и учёта моделей ИИ, а также для проведения аналитики данных, подготовки отчетности и автоматизации процессов.

Платформа RAISA позволяет обрабатывать большие объемы данных и применять машинное обучение для повышения доходности продуктов, сокращения затрат и ускорения принятия управленческих решений.

Команда лаборатории насчитывает 100 специалистов, однако с самими моделями ИИ работают уже более 3000 сотрудников Россельхозбанка, и их число постоянно растёт.

"По нашим подсчётам, до 2029 года только уже внедренные ИИ-решения принесёт порядка 5 млрд рублей дохода. В перспективе мы рассматриваем внедрение инструментов генеративного ИИ. Они могут использоваться как интеллектуальные помощники для сотрудников, например, для контекстного поиска информации, генерации документации или кодогенерации. Также планируем расширить применение ИИ в рекламных кампаниях для усиления позиций бренда как современного и технологичного игрока на финансовом рынке", — добавила Екатерина Елманова.