Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

В частности, на игровой витрине "Ростелекома" уже можно найти ключи от шутеров Helldivers 2 и Warhammer 40,000: Space Marine 2, а также последней части популярного файтинга Tekken 8. Пользователи также могут приобрести валюту для онлайн-игр Apex Legends, Genshin Impact, Mobile Legends и PUGB Mobile.

Каталог онлайн-платформы будет регулярно пополняться новыми видеоиграми. Так, в ближайшее время ее пользователи смогут оценить главные игровые хиты этого года, включая Kingdom Come: Deliverance II, Elden Ring Nightreign, Stellar Blade и другие.

Хишам Нуху, международный эксперт игровой индустрии:

"Сегодня индустрия видеоигр считается одной из самых быстрорастущих отраслей в сфере развлечений, и российский рынок не является исключением. Несмотря на сложности, которые возникли в 2022 году, игровая индустрия в России быстро восстанавливается, а количество геймеров растет. На этом фоне особенно важно создавать отечественные решения и продукты. А новая игровая платформа от "Ростелекома" дает российским геймерам широкий доступ к различному игровому контенту".

Новая игровая платформа доступна любому пользователю вне зависимости от интернет-провайдера. Однако для абонентов тарифного плана "Игровой" от "Ростелекома" предусмотрены специальные предложения. А различные подписки, также представленные на игровой витрине "Ростелекома", предоставляют пользователям дополнительные бонусы и предложения, например, в мобильном турнире CyberHero и онлайн-играх "Аллоды Онлайн", "Калибр" и Warface.

Илья Пятигорский, директор по цифровым продуктам "Ростелекома":"

Согласно исследованию Института развития интернета, примерно 60% граждан РФ старше 16 лет увлекается видеоиграми. Безусловно, сегодня отечественные геймеры сталкиваются с проблемами, которые связаны с уходом зарубежных компаний с российского рынка. К самым распространенным сложностям можно отнести отсутствие доступа к игровым новинкам и множество вредоносных сайтов для пополнения игровых кошельков. Новая игровая платформа "Ростелекома" уверенно закрывает потребности отечественных геймеров. А игровая витрина — это важный, но далеко не последний шаг компании в развитии отечественной игровой индустрии".

Игровая платформа от "Ростелекома" является собственной разработкой. Все элементы — от программного кода до дизайна витрины — созданы разработчиками компании без привлечения внешних студий или подрядчиков.