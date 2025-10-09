Авито и АльфаСтрахование подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Сотрудничество сторон предполагает развитие совместных решений в сферах страхования долгосрочной и краткосрочной аренды недвижимости, и гарантии на электронику, приобретенную на платформе Авито. Эти инициативы направлены на повышение доверия, привлекательности и удобства продуктов Авито для миллионов клиентов.

"Интеграция с цифровыми платформами, развитие партнёрств за пределами финансовой сферы и бесшовный пользовательский опыт — это те направления, которые сегодня определяют будущее страхового рынка. Мы стремимся к тому, чтобы страхование воспринималось как удобный, полезный, без лишней бюрократии и простой инструмент. Наш проект с Авито — отличный пример того, как страховой продукт может стать частью повседневной жизни человека", — говорит Владимир Скворцов, генеральный директор "АльфаСтрахование".

"Авито уже давно является платформой, где пользователи совершают значимые сделки — от покупки электроники до аренды и продажи недвижимости. Наш приоритет — безопасность и комфорт аудитории. Партнёрство с "АльфаСтрахование" позволит усилить защиту пользователей и интегрировать инновационные страховые продукты прямо в сервис. Это логичный шаг в развитии наших сервисов, которые делают онлайн-опыт не только удобным, но и максимально надёжным", — отметил Александр Самсонов, директор стратегических партнерств Авито.

В рамках соглашения стороны планируют создавать координационные комитеты и рабочие группы для реализации совместных инициатив. Такой формат позволит системно выстраивать взаимодействие и запускать новые проекты, соответствующие потребностям пользователей.

В перспективе партнерство может быть расширено на смежные сегменты, включая страхование в сфере недвижимости, товаров, работы и услуг, а также для развития комплексных продуктово-страховых решений. Для компаний это станет возможностью задавать новые стандарты качества услуг и укрепить лидерские позиции на цифровом рынке.