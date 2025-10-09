16+
Авито и АльфаСтрахование подписали соглашение о стратегическом партнерстве в рамках юбилейного десятого Форума инновационных финансовых технологий Финополис. Подписи под документом поставили генеральный директор АльфаСтрахования Владимир Скворцов и директор стратегических партнерств Авито Александр Самсонов.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Сотрудничество сторон предполагает развитие совместных решений в сферах страхования долгосрочной и краткосрочной аренды недвижимости, и гарантии на электронику, приобретенную на платформе Авито. Эти инициативы направлены на повышение доверия, привлекательности и удобства продуктов Авито для миллионов клиентов.

"Интеграция с цифровыми платформами, развитие партнёрств за пределами финансовой сферы и бесшовный пользовательский опыт — это те направления, которые сегодня определяют будущее страхового рынка. Мы стремимся к тому, чтобы страхование воспринималось как удобный, полезный, без лишней бюрократии и простой инструмент. Наш проект с Авито — отличный пример того, как страховой продукт может стать частью повседневной жизни человека", — говорит Владимир Скворцов, генеральный директор "АльфаСтрахование".

"Авито уже давно является платформой, где пользователи совершают значимые сделки — от покупки электроники до аренды и продажи недвижимости. Наш приоритет — безопасность и комфорт аудитории. Партнёрство с "АльфаСтрахование" позволит усилить защиту пользователей и интегрировать инновационные страховые продукты прямо в сервис. Это логичный шаг в развитии наших сервисов, которые делают онлайн-опыт не только удобным, но и максимально надёжным", — отметил Александр Самсонов, директор стратегических партнерств Авито.

В рамках соглашения стороны планируют создавать координационные комитеты и рабочие группы для реализации совместных инициатив. Такой формат позволит системно выстраивать взаимодействие и запускать новые проекты, соответствующие потребностям пользователей.

В перспективе партнерство может быть расширено на смежные сегменты, включая страхование в сфере недвижимости, товаров, работы и услуг, а также для развития комплексных продуктово-страховых решений. Для компаний это станет возможностью задавать новые стандарты качества услуг и укрепить лидерские позиции на цифровом рынке. 

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

На оперативном совещании под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подвели итоги приемной кампании в образовательные организации региона. Глава региона провел его накануне в формате видеоконференцсвязи.

Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

