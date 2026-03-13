Авито: большинство самарцев следят за модными тенденциями в одежде

"На тренды чаще всего ориентируются женщины и молодежь 18–24 лет. Узнают о модных тенденциях они в основном через блогеров и инфлюенсеров, также 14% из них смотрят показы брендов. При этом среди мужчин интерес к трендам проявляет тоже немалая доля — 43%. Они, в свою очередь, чаще считывают тренды по прохожим (40%) и передачам на телевидении (32%)", — комментирует Никита Захаров, руководитель по развитию бизнеса Fashion Lifestyle в Авито.

Какие тренды и вещи предпочитают

Среди тех, кто следит за трендами, большинство (69%) внедряет их в гардероб. Из них 19% делают это постоянно, пробуя новые сочетания — в основном это также молодежь 18–24 лет. Из весенних трендов опрошенным больше всего импонирует классика и строгие силуэты (40%). На втором месте — спортивный стиль (36%). К нему чаще обращаются мужчины. Топ-3 замыкает минимализм и базовые образы (34%). Их чаще предпочитают женщины. А любимый тренд зумеров — оверсайз: в нем этой весной будет ходить каждый второй (46%).

Под влиянием трендов жители Самары в основном покупают повседневную одежду, которую легко будет интегрировать в обычные образы — например, футболки, джинсы, свитеры (62%). Также каждый второй (55%) покупает модную обувь. Трендовую верхнюю одежду — куртки, пальто и пуховики — покупают 43%. Актуальные аксессуары предпочитают 28%. На последние гораздо чаще обращает внимание молодежь 18–24 лет (33%). Что-то модное "на выход" — платье или костюм — покупают 19%.

Сколько тратят и где покупают

Тратят на трендовые вещи опрошенные в среднем 26 000 рублей в год. При этом почти половина (48%) укладываются в 15 000 рублей. От 15 000 до 30 000 тратят 9%, от 30 000 до 50 000–15%. Еще у 16% уходит больше этих сумм — чаще это молодежь 18–24 лет.

Покупают актуальную одежду в основном на онлайн-площадках (53%) и в торговых центрах (46%). 23% предпочитают ресейл, и в основном это зумеры (29%). Еще 20% закупаются в определенных офлайн-магазинах, а 19% — на сайтах или в приложениях конкретных магазинов.