16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито: большинство самарцев следят за модными тенденциями в одежде

Читали: 4

Почти 70% жителей Самары предпочитают обновлять свой гардероб трендовыми вещами, причём 26% опрошенных делают это активно. Такое удовольствие обходится в среднем 26 тыс. рублей в год. Модные тенденции самарцы в основном отслеживают по представленному ассортименту в магазинах — например, видят повторяющиеся фасоны и цвета в разных брендах (37%). Еще 31% — по тому, как одеваются прохожие на улице. Специалисты Авито узнали, следят ли в Самаре за трендами в одежде, покупают ли актуальные вещи и сколько на них тратят.

"На тренды чаще всего ориентируются женщины и молодежь 18–24 лет. Узнают о модных тенденциях они в основном через блогеров и инфлюенсеров, также 14% из них смотрят показы брендов. При этом среди мужчин интерес к трендам проявляет тоже немалая доля — 43%. Они, в свою очередь, чаще считывают тренды по прохожим (40%) и передачам на телевидении (32%)", — комментирует Никита Захаров, руководитель по развитию бизнеса Fashion Lifestyle в Авито.

Какие тренды и вещи предпочитают

Среди тех, кто следит за трендами, большинство (69%) внедряет их в гардероб. Из них 19% делают это постоянно, пробуя новые сочетания — в основном это также молодежь 18–24 лет. Из весенних трендов опрошенным больше всего импонирует классика и строгие силуэты (40%). На втором месте — спортивный стиль (36%). К нему чаще обращаются мужчины. Топ-3 замыкает минимализм и базовые образы (34%). Их чаще предпочитают женщины. А любимый тренд зумеров — оверсайз: в нем этой весной будет ходить каждый второй (46%).

Под влиянием трендов жители Самары в основном покупают повседневную одежду, которую легко будет интегрировать в обычные образы — например, футболки, джинсы, свитеры (62%). Также каждый второй (55%) покупает модную обувь. Трендовую верхнюю одежду — куртки, пальто и пуховики — покупают 43%. Актуальные аксессуары предпочитают 28%. На последние гораздо чаще обращает внимание молодежь 18–24 лет (33%). Что-то модное "на выход" — платье или костюм — покупают 19%.

Сколько тратят и где покупают

Тратят на трендовые вещи опрошенные в среднем 26 000 рублей в год. При этом почти половина (48%) укладываются в 15 000 рублей. От 15 000 до 30 000 тратят 9%, от 30 000 до 50 000–15%. Еще у 16% уходит больше этих сумм — чаще это молодежь 18–24 лет.

Покупают актуальную одежду в основном на онлайн-площадках (53%) и в торговых центрах (46%). 23% предпочитают ресейл, и в основном это зумеры (29%). Еще 20% закупаются в определенных офлайн-магазинах, а 19% — на сайтах или в приложениях конкретных магазинов.

Версия для печати

В России и мире

Киберпреступники устроились на завод: "Солар" выявил лидеров по заражениям вредоносным ПО в 2025 году

По данным центра исследования киберугроз Solar 4RAYS группы компаний "Солар" (входит в ГК "Ростелеком"), в 2025 году почти две трети заражений вредоносным ПО пришлись на промышленность, здравоохранение и топливно-энергетический комплекс (ТЭК).

"Ростелеком" представил "умную экосистему" безопасности на производстве

В рамках ежегодного конкурса "Вместе в цифровое будущее" состоялась онлайн-встреча, посвященная тому, как цифровые технологии меняют подход к охране труда. Эксперты обсудили практические решения и их применение на предприятиях. Инициатором выступил "Ростелеком", а ключевым спикером стал Максим Кретинин, руководитель направления промышленной безопасности проектного офиса компании.

Культура и стиль

На Авито появятся вещи Бурака Озчивита с московской премьеры

С 6 марта на Авито доступны дропы вещей популярного турецкого актера Бурака Озчивита, которые ранее для кинозвезды подобрала Ксения Собчак тоже на Авито. В них Бурак Озчивит выходил на московскую премьеру моноспектакля, а также участвовал в пресс-конференции. Все вырученные средства с продажи вещей будут направлены в благотворительную зоозащитную организацию "Верность", которая уже более девяти лет помогает лечить и спасать животных.

Внутренняя красота и верность себе: "Ростелеком Книги", "Литрес" и "Читай-город" назвали вдохновляющие черты литературных героинь

Накануне 8 Марта "Ростелеком Книги", сервис "Литрес" и сеть книжных магазинов "Читай-город" провели опрос более 2 000 жителей России, чтобы узнать, какие женские образы из классической литературы вдохновляют их больше всего.

Люди

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Перевозку пациентов скорой помощи Самары вновь отдадут на аутсорсинг за 1,5 млрд рублей

Самарская городская станция скорой медицинской помощи ищет подрядчика, который обеспечит работу выездных бригад в Самаре и области. Речь идет о продлении аутсорсинга автопарка службы.

Он и она