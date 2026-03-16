16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Играть, чтобы помнить: "Ростелеком" вместе с партнерами дал старт первому кибертурниру "Диктант Победы"

Читали: 7

Началась регистрация на первый киберспортивный турнир по популярной онлайн-игре "Мир танков", приуроченный к одноименной просветительской акции "Диктант Победы — 2026". Организаторы соревнования — "Ростелеком", партия "Единая России", Российское военно-историческое общество (РВИО), игровая студия "Леста", Федерация компьютерного спорта России (ФКС), Агентство креативных индустрий (АКИ) и фонд "Сколково". В 2025 году в "Диктанте Победы" приняли участие 2,75 млн человек из 97 стран мира.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Кибертурнир пройдет в несколько этапов. Отборочные соревнования состоятся с 16 марта до 5 апреля 2026 года. Финал турнира назначен на 24 апреля, в день написания "Диктанта Победы". Все бои пройдут в режиме "Стальной охотник", в котором друг другу противостоят не команды, а отдельные игроки. Присоединиться к виртуальным боям могут все желающие старше 14 лет из любого региона России. В рамках онлайн-квалификации участник должен сыграть минимум 15 виртуальных боев, состав соперников формируется случайным образом.

14 игроков, показавших лучшие результаты, выйдут в финал. Он пройдет 24 апреля в Музее Победы, на центральной площадке международной акции "Диктант Победы". Финалисты турнира сразятся в решающих боях, а также примут участие в главном историческом тесте страны.

Присоединиться к финалистам и проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны могут все участники кибертурнира. За участие в акции "Диктант Победы" они получат гарантированные призы — промокоды от платформы "Игры Ростелеком" и внутриигровую валюту "Мира танков".

Михаил Осеевский, президент "Ростелекома":

"Наша компания не первый год поддерживает акцию "Диктант Победы". Мы традиционно обеспечиваем ее информационную безопасность, а в прошлом году разработали специальный раздел для подготовки к тестированию на образовательной платформе "Ростелеком Лицей", который и в 2026 году поможет подготовиться к диктанту. Также мы много лет успешно сотрудничаем с издателем игры "Мир танков", совместно предлагая уникальные продукты для российских геймеров. В этом году мы выходим на новый уровень подготовки "Диктанта Победы", объединяя проверку знаний и глобальный киберспортивный турнир. Уверен, что новый формат привлечет внимание миллионов поклонников "Мира танков" и тем самым поможет сохранению исторической памяти в разных поколениях".

Александр Сидякин, руководитель Центрального исполнительного комитета "Единой России", координатор федерального партийного проекта "Историческая память":

"Кибертурнир, который стартует сегодня, — новая интересная активность в рамках акции "Диктант Победы". Предстоящий турнир станет возможностью не только погрузить широкую аудиторию в атмосферу популярной игры, но и привлечь ее к нашей акции и изучению Великой Отечественной войны в целом. Благодарны "Ростелекому", студии "Леста", Российскому военно-историческому обществу, Федерации компьютерного спорта, Агентству креативных индустрий и фонду "Сколково" за поддержку "Диктанта Победы".

Борис Добродеев, руководитель "Леста Игр":

"Этот турнир — хороший пример того, как игры объединяют людей и разные сферы нашей жизни. Образовательная часть проекта органично дополняется киберспортом. Проверка знаний происходит вместе со зрелищными соревнованиями, участники и болельщики которых, я уверен, отлично знают историю, потому что наша игра интересно о ней рассказывает. А виртуальные победы становятся и напоминанием о реальных героях, и поводом для реальных встреч, одной из которых станет финал турнира".

Подробные условия и информация о регистрации участников доступны на официальном сайте кибертурнира. 

Версия для печати

В России и мире

Киберпреступники устроились на завод: "Солар" выявил лидеров по заражениям вредоносным ПО в 2025 году

По данным центра исследования киберугроз Solar 4RAYS группы компаний "Солар" (входит в ГК "Ростелеком"), в 2025 году почти две трети заражений вредоносным ПО пришлись на промышленность, здравоохранение и топливно-энергетический комплекс (ТЭК).

Культура и стиль

На Авито появятся вещи Бурака Озчивита с московской премьеры

С 6 марта на Авито доступны дропы вещей популярного турецкого актера Бурака Озчивита, которые ранее для кинозвезды подобрала Ксения Собчак тоже на Авито. В них Бурак Озчивит выходил на московскую премьеру моноспектакля, а также участвовал в пресс-конференции. Все вырученные средства с продажи вещей будут направлены в благотворительную зоозащитную организацию "Верность", которая уже более девяти лет помогает лечить и спасать животных.

Внутренняя красота и верность себе: "Ростелеком Книги", "Литрес" и "Читай-город" назвали вдохновляющие черты литературных героинь

Накануне 8 Марта "Ростелеком Книги", сервис "Литрес" и сеть книжных магазинов "Читай-город" провели опрос более 2 000 жителей России, чтобы узнать, какие женские образы из классической литературы вдохновляют их больше всего.

Люди

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Перевозку пациентов скорой помощи Самары вновь отдадут на аутсорсинг за 1,5 млрд рублей

Самарская городская станция скорой медицинской помощи ищет подрядчика, который обеспечит работу выездных бригад в Самаре и области. Речь идет о продлении аутсорсинга автопарка службы.

Он и она