Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Коммерческий департамент и центральный маркетинг Авито возглавил Тимур Мерлин

В Авито назначен новый руководитель — Тимур Мерлин будет отвечать за развитие двух направлений: центрального маркетинга и коммерческого департамента. Главный фокус в развитии — применение GenAI и data-driven-подходов. То есть ключевые процессы маркетинга и коммерции — от планирования до управления каналами — будут выстраиваться вокруг возможностей генеративного ИИ. Это отражает новый подход для рынка — в 2025 году Авито принял стратегию внедрения генеративного ИИ (GenAI), которая стала частью долгосрочной бизнес-стратегии компании.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

В новой структуре маркетинг и коммерция будут находиться в периметре управляющего директора по искусственному интеллекту Андрея Рыбинцева. Такой шаг отражает курс компании на развитие AI-first подхода и позволит системно внедрять AI-подходы в маркетинговые процессы.

"В Авито мы верим в потенциал AI-first подхода и постепенно перестраиваем внутренние процессы так, чтобы искусственный интеллект стал фундаментом развития бизнеса, а не просто дополнительным инструментом. Генеративный ИИ открывает новые возможности для маркетинга: процессы создания креативов, проектирования кампаний и проверки гипотез могут изначально строиться вокруг GenAI. Перед Тимуром стоит задача превратить ИИ в "нервную систему" маркетинга, на которой будут строиться ключевые процессы и решения", — отметил Андрей Рыбинцев.

Тимур Мерлин работает в Авито более восьми лет и обладает глубокой экспертизой в создании DS-продуктовых направлений с нуля, имеет опыт в data science-продуктах, аналитике и коммерции. Он начинал карьеру в компании в качестве аналитика в направлении ценообразования, которое впоследствии возглавил. В 2023 году Тимур руководил переходом продуктов монетизации Авито на аукционную модель рекламы — ключевое изменение коммерческой модели платформы. Годом позже он возглавил коммерческий департамент, где благодаря внедрению DS-механизмов была кратно повышена эффективность продаж и возврат на инвестиции.

"В Авито уже есть мощные маркетинговые механизмы, которые позволяют напрямую видеть бизнес-эффект ТВ-кампаний. Это даёт возможность увереннее масштабировать маркетинговые инвестиции и ставить более амбициозные цели по росту аудитории — в том числе за счёт синергии между вертикалями. При этом у лидера рынка не может быть готовых рецептов успеха, поэтому важно искать новые подходы на стыке разных функций. Уверен, мой опыт в data science-продуктах, аналитике и коммерции поможет сделать маркетинг Авито ещё эффективнее", — комментирует Тимур Мерлин.

Напомним, внедрение ИИ — часть долгосрочной стратегии Авито, компания давно и системно внедряет GenAI в свои продукты. 

