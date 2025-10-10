16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В саду и огороде: в Самарской области вырос спрос на разнорабочих

Авито Подработка и Авито Услуги подвели итоги дачного сезона. Эксперты Авито Подработки проанализировали данные платформы за 3 квартал 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и выяснили, что среднее предлагаемое вознаграждение для разнорабочих выросло почти в 1,5 раза (+48%) и составило 59 681 руб/мес при частичной занятости.

Лидером среди регионов по росту среднего предлагаемого вознаграждения для разнорабочих стала Самарская область — здесь доход таких специалистов вырос более чем в 1,5 раза (+52%) и составил в среднем 64 042 руб/мес при частичной занятости. На втором месте — Свердловская область с приростом в 1,5 раза (+50%) до 75 025 руб/мес. Третью строчку занимает Краснодарский край, где в среднем доход разнорабочих увеличился на треть (+32%) и составил 70 715 руб/мес при неполной занятости.

Рост доходов разнорабочих может быть связан с сезонным увеличением спроса на услуги таких специалистов. По данным Авито Услуг, жители Самарской области стали больше интересоваться работами по озеленению и уходом за загородными участками.

Дискование почвы (ее разрыхление после вспашки или перед посевом) в Самаре стало более чем в 3 раза востребованнее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по области — почти в 3 раза. А установка системы автоматического полива по области стала на 77% более востребована, в областном центре — на 63%. А вспашка земли по области стала на 15% более востребована: такая процедура улучшает структуру почвы и удерживает в ней влагу и воздух, чтобы подготовить ее к посеву, в Самаре — на 12%. Бурение лунок по области искали на 12% чаще.

Помимо ухода за почвой, жители региона также заботились об утилизации отходов: услуги по измельчению веток по области стали на 10% более востребованы. Кроме того, вырос спрос на работы по облагораживанию сада и защиты огорода от растений-вредителей: за помощью с удалением сорняков к садовникам обращались на 11% активнее.

В целом, интерес к благоустройству с водоемами и фонтанами увеличился на 31%, а услугу по очистке прудов искали на 32% чаще.

Важно отметить, что фактический доход на позициях разнорабочих зависит от количества выполненных заказов, количества часов и условий подработки. Кроме того, на итоговую сумму вознаграждения влияет регион, в котором осуществляется подработка.

"В 3 квартале 2025 года спрос на услуги садовников вырос на 12%, а интерес к некоторым отдельным задачам на участке увеличился минимум в 1,5 раза. Это может говорить о том, что россияне рассматривают уход за своими загородными участками как комплексную задачу и предпочитают делегировать ее специалистам", — комментирует Светлана Филимонова, руководитель категории "Ремонт и строительство" на Авито Услугах.

"Сезон традиционно формирует спрос на разнорабочих, что сопровождается ростом предлагаемых вознаграждений. Такой формат занятости востребован у компаний, которые готовы платить больше за качественную помощь на своих участках. В свою очередь, разнорабочие получают дополнительный доход, выполняя работы по благоустройству, ремонту и строительству. Среди федеральных округов УФО занимает первое место по росту среднего предлагаемого вознаграждения для разнорабочих за подработку, которое составило 58 732 руб/мес, что на 32% больше по сравнению с прошлым годом. Удобство и гибкость самозанятости делают её особенно привлекательной: исполнители самостоятельно выбирают задания и график, совмещая подработку с основной деятельностью", — комментирует Сергей Яськин, директор сервиса Авито Подработка.

В России и мире

Финополис-2025: РСХБ представил коробочное решение для корпоративных коммуникаций "Цифровой офис сотрудника"

Россельхозбанк представил на Финополисе-2025 коробочное решение для корпоративных коммуникаций "Цифровой офис сотрудника". Это собственная финтех-разработка банка, предназначенная для обеспечения безопасной и оперативной коммуникации внутри крупных организаций. Готовое решение позволит минимизировать затраты тех компаний, которые не имеют собственных разработок в этой области.

"Финополис": Россельхозбанк назвал топ-3 сферы применения первой аккредитованной КБС в стране

РСХБ, первым получивший аккредитацию собственной коммерческой биометрической системы (КБС) от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, назвал главные направления её реализации на рынке. Это биоскуд, вендинговый бизнес и биоэквайринг с подтверждением возраста. О перспективах внедрения КБС рассказала заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Екатерина Романькова на форуме инновационных финансовых технологий "Финополис" в Сочи 8 октября.

Культура и стиль

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

La Volga и любовь к малой родине

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

Люди

В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей

Две бывшие сотрудницы банка "Волга-Кредит" Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хи­ще­нии более 1,7 млрд ру­блей. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), решение было вынесено Ленинским районным судом Самары 8 октября.

Губернатор Вячеслав Федорищев: самарские стобалльники ЕГЭ получили по 25 тыс. рублей

На оперативном совещании под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подвели итоги приемной кампании в образовательные организации региона. Глава региона провел его накануне в формате видеоконференцсвязи.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

Он и она