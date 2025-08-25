На Авито появился полноэкранный баннер на главной странице

16+
Теперь рекламодатели этой торговой интернетплощадки могут размещать рекламу на главную страницу сервиса — она будет видна каждому посетителю.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Баннер появляется на первых экранах сайта и мобильного приложения сразу после открытия и отображается на любых устройствах. Благодаря этому новинка становится наиболее выделяющимся форматом для широкой аудитории платформы, насчитывающей десятки миллионов пользователей ежемесячно.

Полноформатный баннер охватывает почти весь экран устройства и позволяет компаниям презентовать свои предложения, расширять аудиторию и выявлять новых покупателей среди обширной базы ежемесячных пользователей (более 72 млн человек). Бизнес имеет возможность перенаправлять заинтересованных пользователей как на собственный сайт, так и непосредственно в профиль компании на площадке Авито.

Благодаря размещению рекламы именно на главном экране Авито и высокой степени её визуальной заметности, бренды получают максимальный доступ к вниманию своей целевой аудитории. Этот инструмент особо эффективен в период проведения масштабных осенних распродаж и специальных предложений, когда рынок насыщен конкурентными акциями множества компаний.

Широкий набор таргетингов и ML-модели Авито позволяют показывать рекламу максимально точно. Например, посетителю сайта, который недавно просматривал объявления о продаже квартир, будут демонстрироваться рекламные блоки от строительных компаний, предлагающих подходящие варианты жилья. Подобные сегменты пользователей интересны и другим категориям рекламодателей: банкам, желающим продвигать финансовые инструменты среди обеспеченной аудитории, телекоммуникационным компаниям, рекламирующим домашний интернет, и прочим бизнесам. Когда человек ищет жилье по программе семейной ипотеки либо услуги частного преподавателя для ребенка, платформа сможет дополнительно предложить ему товары для малышей или просторный автомобиль.

"Привлекать пользователей становится сложнее с каждым годом: уровень их внимания снижается, а проблема дефицита рекламного инвентаря до сих пор стоит довольно остро. В этих условиях растет спрос со стороны брендов на крупные и охватные форматы рекламы.

Авито, как один из ключевых игроков в сегменте ретейл-медиа, понимает этот запрос. В ответ на него мы объединили возможности самой посещаемой страницы площадки с рекламными технологиями и запустили новый формат баннера. За счет высокой видимости он обеспечивает наших партнеров самой ценной валютой в диджитале — вниманием потенциальных клиентов", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Теперь можно запускать рекламные кампании в обновлённом формате с оплатой по принципу CPM — компания оплачивает каждый раз, когда её объявления просмотрят тысячу пользователей, а технологии Авито оптимизируют размещение рекламы таким образом, чтобы охватить максимальное количество людей в пределах установленного бюджета.

Сейчас начать работу с новой формой размещения объявлений возможно двумя путями: обратившись к персональному менеджеру либо подав заявку прямо на официальном сайте Авито Рекламы. 

Цифровизация и импортозамещение: на конференции "Гипровостокнефти" обозначили тренды

В Самаре представители нефтегазового сектора, компаний-подрядчиков и проектировщики обсудили, какие перспективы в отрасли открывает цифровизация и какие инновационные решения позволяют оптимизировать расходы. Обмен опытом и предложениями прошел в рамках секции "Обустройство месторождений, цифровизация, импортозамещение" 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которую институт "Гипровостокнефть" провел 13-14 августа.

Коллектив "Северстали" награжден орденом "За доблестный труд" Президентом России Владимиром Путиным

В связи с 70-летним юбилеем Череповецкого металлургического комбината глава государства Владимир Путин наградил коллектив компании "Северсталь" орденом "За доблестный труд". Соответствующий <a href="http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202508160001?index=6" target="_blank">указ</a> 16 августа 2025 года опубликован на официальном портале правовой информации Кремля.

Стихи "На променаде": как прошло выступление актеров театра "Грань" на ВолгаФесте 2025

Сегодня, 24 августа, на ежегодном мултиформатном фестивале "ВолгаФест" жителей Самары порадовали своим выступлением молодые актеры Драматического театра "Грань". На площадке "На променаде", под Струковским садом, были прочитаны стихи из литературного сборника "Парнас дыбом".

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

