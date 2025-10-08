Продажи ноутбуков и планшетов в Самаре: Apple лидирует по доле, HONOR — по росту

16+
Специалисты Авито подвели итоги продаж новых ноутбуков и планшетов на Авито в Самаре в третьем квартале 2025 года. Выяснилось, что лидерство по росту продаж стабильно удерживают китайские бренды. Сильнее всего выросли продажи устройств HONOR, но по объему продаж первое место в обеих категориях сохраняет Apple.

Востребованные ноутбуки

Продажи новых ноутбуков на Авито III квартале 2025 года в сравнении с предыдущим кварталом выросли на 48%, а их средняя цена за этот период снизилась на 4%. Среди брендов по объему продаж лидируют Apple, ASUS и Lenovo.

Так, наибольшая доля продаж (35%) новых ноутбуков в Самаре пришлась на устройства Apple. За квартал их стали покупать чаще на 51%. Такие устройства в среднем обходились пользователям в 80 000 рублей, при этом цена за квартал снизилась на 9%.

На втором месте — ноутбуки ASUS (10%). Их за этот период стали покупать чаще на 22%. Средняя цена составила 63 000 рублей, что на 5% выше, чем в предыдущем квартале. Тройку лидеров замыкают устройства Lenovo (8%). Их продажи выросли на 45%, а средняя цена составила 58 000 рублей, став на 7% больше за квартал.

Хитом продаж в июле — сентябре этого года стали ноутбуки китайского бренда HONOR — их за квартал стали покупать в четыре раза чаще. В среднем в новом состоянии они обходились пользователям в 35 000 рублей. На 60% выросли продажи устройств MECHREVO — они в среднем стоили 77 000 рублей. Также в топ-3 по росту продаж — ноутбуки HUAWEI, которые стали покупать чаще на 59%. Пользователи покупали их в среднем за 41 000 рублей.

Популярные планшеты

Продажи новых планшетов за квартал также выросли — на 37%. За этот период они тоже стали обходиться пользователям чуть дешевле, на 3%. Лидеры продаж — Apple, Samsung и Xiaomi.

Планшеты Apple также лидируют по продажам — на них пришлось 37%. За квартал устройства яблочного бренда стали покупать чаще на 37%. В среднем они стоили 40 000 рублей, как и кварталом ранее. Планшеты Samsung с долей 19% обходились в среднем в 16 000 рублей, подешевев на 16% за квартал. На Xiaomi пришлось 17% продаж — они выросли на 19%. Средняя цена составила 19 000 рублей, снизившись на 1% за этот период.

По росту продаж лидируют китайские планшеты HONOR — их стали покупать чаще в 3,5 раза. В среднем они обходились в 14 000 рублей. В 2,5 раза выросли продажи новых устройств HUAWEI, которые в среднем стоили 18 000 рублей. В тройку лидеров по росту продаж также вошли планшеты Lenovo. Их стали покупать чаще на 50%, а средняя цена составила 22 000 рублей.

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

На оперативном совещании под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подвели итоги приемной кампании в образовательные организации региона. Глава региона провел его накануне в формате видеоконференцсвязи.

Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

