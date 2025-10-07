На Авито Авто появилась возможность продать автомобиль в трейд-ин

16+
Авито Авто запускает новый инструмент внутри сервисов Аукцион и Селект. Новый функционал дает автовладельцам комплексное онлайн-решение для продажи и покупки авто на одной платформе, а дилерам — дополнительный канал для привлечения новых клиентов и пополнения склада.

Автомобильный рынок демонстрирует устойчивый рост интереса к трейд-ин (обмен ТС на новый автомобиль). В сентябре 2025 года, по данным Автохаба, порядка 45% машин на склады дилеров поступают из трейд-ин, и эта доля продолжает увеличиваться. Согласно исследованию Авито Авто конца 2024 года, 41% частных продавцов рассматривали обмен автомобиля с использованием программы. Обновленный функционал платформы отвечает на потребности клиентов с двух сторон, предоставляя единый цифровой сценарий продажи и покупки автомобиля на одной площадке.

Запуск инструмента трейд-ин стал возможным благодаря двум сервисам платформы — Аукцион и Селект, которые предоставляют онлайн-решения для продажи и покупки автомобилей на платформе. Аукцион позволяет частному продавцу выставить свой автомобиль, примерно за два часа получить предложения от дилеров и, выбрав лучшее, быстро и максимально выгодно продать автомобиль. А персональный менеджер сервиса Селект помогает подобрать авто у дилеров с фиксированными ценами, получить полную информацию о нем, включая выезд эксперта на осмотр, и забронировать понравившийся вариант перед визитом в салон.

Первая сделка в ходе пилотного проекта уже состоялась: в Казани пользователь Авито Авто сдал Kia Rio 2016 года в трейд-ин и приобрел Kia Sportage 2020 года выпуска.

Как работает новый инструмент:

В сервисе Аукцион: владелец автомобиля, отправляя заявку на участие авто в аукционе, может поставить галочку "трейд-ин" и указать в свободной форме желаемые параметры машины для обмена, например, новая или с пробегом, марка, модель, свой бюджет и другие детали. Персонализированные предложения, в которых будет указана сумма доплаты за подходящий для обмена автомобиль, поступят от дилеров уже в течение двух часов. Если ни один из автомобилей не подойдет, пользователь может отказаться от сделки. Если же среди них есть подходящий экземпляр, менеджер сервиса Селект организует встречу с дилером и осмотр автомобиля.

В сервисе Селект: оставляя заявку на понравившийся автомобиль, пользователь сможет узнать сумму доплаты с учетом оценки его автомобиля дилером. Весь процесс проходит при сопровождении персонального менеджера, который помогает подобрать оптимальный вариант, организовать осмотр автомобиля и оформление сделки.

В рамках программы трейд-ин действуют определенные ограничения, направленные на обеспечение высокого качества сервиса и удобства для всех участников. На данном этапе программа доступна только для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, соответствующих ряду критериев: пробег — до 250 000 км, возраст — до 20 лет, без истории работы в каршеринге и без участия в аварийных аукционах. Пилотный проект пока охватывает 7 регионов (Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Самарская и Свердловская области и Татарстан) и 12 дилеров, в дальнейшем география сервисов и число партнеров будут увеличиваться.

"Переход автомобильного рынка в цифровую среду является устойчивым и долгосрочным трендом. Запуск инструмента трейд-ин на платформе — важный этап в развитии современных цифровых решений, направленных на упрощение и ускорение процесса сделки для всех участников. Раньше, чтобы сменить свой автомобиль на другой — новый или с пробегом, — владельцам нужно было или сначала продать машину и потом выбирать авто на замену, или же самостоятельно сравнить предложения дилеров по трейд-ину. Сегодня это можно сделать значительно быстрее и удобнее, в одном месте, используя возможности платформы Авито Авто. Для дилеров новые инструменты открывают дополнительные возможности развития онлайн-продаж и расширения каналов формирования автомобильного стока с пробегом", — прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.

Авито запустил сервис временной занятости в Москве и области

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

La Volga и любовь к малой родине

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

Губернатор Вячеслав Федорищев: самарские стобалльники ЕГЭ получили по 25 тыс. рублей

На оперативном совещании под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подвели итоги приемной кампании в образовательные организации региона. Глава региона провел его накануне в формате видеоконференцсвязи.

"Раскаивается и просит прощения": в Самаре арестовали Захара Коптелова за смертельное ДТП

Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

