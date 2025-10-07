На Авито Авто появилась возможность продать автомобиль в трейд-ин

Автомобильный рынок демонстрирует устойчивый рост интереса к трейд-ин (обмен ТС на новый автомобиль). В сентябре 2025 года, по данным Автохаба, порядка 45% машин на склады дилеров поступают из трейд-ин, и эта доля продолжает увеличиваться. Согласно исследованию Авито Авто конца 2024 года, 41% частных продавцов рассматривали обмен автомобиля с использованием программы. Обновленный функционал платформы отвечает на потребности клиентов с двух сторон, предоставляя единый цифровой сценарий продажи и покупки автомобиля на одной площадке.

Запуск инструмента трейд-ин стал возможным благодаря двум сервисам платформы — Аукцион и Селект, которые предоставляют онлайн-решения для продажи и покупки автомобилей на платформе. Аукцион позволяет частному продавцу выставить свой автомобиль, примерно за два часа получить предложения от дилеров и, выбрав лучшее, быстро и максимально выгодно продать автомобиль. А персональный менеджер сервиса Селект помогает подобрать авто у дилеров с фиксированными ценами, получить полную информацию о нем, включая выезд эксперта на осмотр, и забронировать понравившийся вариант перед визитом в салон.

Первая сделка в ходе пилотного проекта уже состоялась: в Казани пользователь Авито Авто сдал Kia Rio 2016 года в трейд-ин и приобрел Kia Sportage 2020 года выпуска.

Как работает новый инструмент:

В сервисе Аукцион: владелец автомобиля, отправляя заявку на участие авто в аукционе, может поставить галочку "трейд-ин" и указать в свободной форме желаемые параметры машины для обмена, например, новая или с пробегом, марка, модель, свой бюджет и другие детали. Персонализированные предложения, в которых будет указана сумма доплаты за подходящий для обмена автомобиль, поступят от дилеров уже в течение двух часов. Если ни один из автомобилей не подойдет, пользователь может отказаться от сделки. Если же среди них есть подходящий экземпляр, менеджер сервиса Селект организует встречу с дилером и осмотр автомобиля.

В сервисе Селект: оставляя заявку на понравившийся автомобиль, пользователь сможет узнать сумму доплаты с учетом оценки его автомобиля дилером. Весь процесс проходит при сопровождении персонального менеджера, который помогает подобрать оптимальный вариант, организовать осмотр автомобиля и оформление сделки.

В рамках программы трейд-ин действуют определенные ограничения, направленные на обеспечение высокого качества сервиса и удобства для всех участников. На данном этапе программа доступна только для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, соответствующих ряду критериев: пробег — до 250 000 км, возраст — до 20 лет, без истории работы в каршеринге и без участия в аварийных аукционах. Пилотный проект пока охватывает 7 регионов (Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Самарская и Свердловская области и Татарстан) и 12 дилеров, в дальнейшем география сервисов и число партнеров будут увеличиваться.

"Переход автомобильного рынка в цифровую среду является устойчивым и долгосрочным трендом. Запуск инструмента трейд-ин на платформе — важный этап в развитии современных цифровых решений, направленных на упрощение и ускорение процесса сделки для всех участников. Раньше, чтобы сменить свой автомобиль на другой — новый или с пробегом, — владельцам нужно было или сначала продать машину и потом выбирать авто на замену, или же самостоятельно сравнить предложения дилеров по трейд-ину. Сегодня это можно сделать значительно быстрее и удобнее, в одном месте, используя возможности платформы Авито Авто. Для дилеров новые инструменты открывают дополнительные возможности развития онлайн-продаж и расширения каналов формирования автомобильного стока с пробегом", — прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.